Nuevos detalles de la misa al duque de Edimburgo, a la que Isabel II aún no ha confirmado su asistencia

La ceremonia en homenaje al duque de Edimburgo tendrá lugar el próximo martes 29 de marzo. La Abadía de Westminster recibirá a los familiares del marido de Isabel II (95 años), fallecido en abril de 2021 a los 99 años de edad, así como al resto de invitados.

Una cita marcada en rojo para los miembros de la Familia Real británica, que han tenido que esperar casi un año para poder decir adiós al príncipe Felipe en un gran acto. En abril de 2021, cuando murió, la situación sanitaria no permitió que los responsos pudieran tener lugar tal y como a él le hubieran gustado, pues apenas acudieron una treintena de invitados.

A falta de unos días para la celebración de la misa, se van conociendo cada vez más detalles de cómo será y, entre otras cosas, ya se ha desvelado que asistirán a los sepelios más de 500 personas, entre ellas varios miembros de la realeza europea, incluidos los reyes de España, Felipe (54 años) y Letizia (49), así como a los monarcas de los Países Bajos o de Suecia. Pero también a conocidos políticos, militares y representantes de asociaciones benéficas británicas.

Según ha indicado el palacio de Buckingham este jueves 24 de marzo, el servicio agradecerá la dedicación del consorte "a la familia, la nación y la Commonwealth" y reconocerá "la importancia de su legado en la creación de oportunidades para los jóvenes, la promoción de la protección y conservación del medioambiente y el apoyo a las Fuerzas Armadas". Además, se reconocerá su "dedicación a la familia, la nación y a la Commonwealth" y la contribución que realizó "a la vida pública y su firme apoyo a más de 700 organizaciones benéficas".

De momento, la asistencia de la reina Isabel II no ha sido confirmada. La jefa del estado británico, que este año celebra su Jubileo de Platino por sus 70 años de reinado, ha cancelado varios actos públicos por percances de salud en las últimas semanas, de ahí que el Palacio haya optado por no confirmar su presencia hasta el último momento. El pasado 14 de marzo, Día de la Commonwealth, tuvo que ser representada por su primogénito, el príncipe Carlos (74) para, según fuentes de palacio, evitar un desgaste excesivo de la soberana, dados sus problemas para caminar incluso con bastón.

Quien sí está confirmado que no acudirá a la misa es el príncipe Harry (37). Según informó a principios de mes un portavoz del duque de Sussex, el nieto de la reina Isabel no asistirá al homenaje de su abuelo. El motivo no fue desvelado, pero se dejó claro que el príncipe Harry tiene intenciones de visitar a la monarca "pronto" para que conozca a su hija, Lilibet Diana, y se reencuentre con Archie (2).

Los duques de Cambridge, Guillermo (39) y Kate Middleton (40), sí acudirán al llamado 'Servicio de Acción de Gracias por la vida de Su Alteza Real el Príncipe Felipe', que se celebrará en el mismo templo donde el 20 de noviembre de 1947 se casó con la entonces princesa Isabel.

También está prevista la asistencia del príncipe Andrés (62), segundo hijo varón de Isabel II y Felipe. Está será la gran reaparición pública del duque de York, que el 8 de marzo llegó a un acuerdo económico de extrajudicial en Estados Unidos - de 12 millones de libras -con Virginia Giuffre para zanjar la demanda por presunto abuso sexual que la joven interpuso contra él.

Tampoco faltarán diferentes representantes de todos los partidos políticos británicos, incluido el actual primer ministro, Boris Johnson (57), y sus antecesores en el cargo. Junto a ellos desfilarán diferentes mandos de las Fuerzas Armadas, diplomáticos, dirigentes de la Commonwealth y líderes de diversas religiones.

El servicio religioso contará también con música y, en reconocimiento a la larga relación del duque de Edimburgo con las Fuerzas Armadas, la banda de los Royal Marines tocará antes y después de la misa, durante la cual cantarán los Coros de la Capilla Real, según ha desvelado el palacio de Buckingham.

