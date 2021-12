El príncipe Guillermo desvela el duro episodio de su trabajo que le produjo depresión

El príncipe Guillermo (39 años) cuenta con un nuevo proyecto que demuestra su cercanía con los británicos y con quienes siguen su labor desde el extranjero. El duque de Cambridge ha participado en un episodio del pódcast de Apple (Fitness+) Time to Walk, que será lanzado este lunes 6 de diciembre y cuya duración es de 38 minutos. Se trata de un espacio especial, donde el esposo de Kate Middleton (39) desvela varias de sus vivencias más importantes con el fin de abordar temas sobre la salud mental e inspirar a sus oyentes mientras practican deporte.

"A toda mi familia le apasiona caminar, ya sea que mi abuela siga sacando a sus corgis a los 95; mi padre se embarcó en largas caminatas durante el verano en Escocia; o mis propios hijos haciendo su primera aparición en nuestra caminata anual a la iglesia en la mañana de Navidad en Sandringham", ha comenzado escribiendo el príncipe Guillermo en la cuenta oficial de Instagram de los duques de Cambridge, con el fin de promocionar su episodio.

"Con la esperanza de inspirar a algunas otras personas a que se pongan activas y se tomen un tiempo adicional para su propia salud mental, quería compartir algunas de mis historias y canciones favoritas con ustedes en un episodio de Time to Walk. Explicaré cómo aprendí a priorizar mi propia salud mental, una importante lección de vida que me enseñó a tomarme menos en serio y una historia vital sobre cómo un amigo me ayudó a aprender a escuchar mejor", ha continuado el nieto de Isabel II (95).

Cuando escribe sobre una importante lección, el príncipe Guillermo se refiere a un terrible episodio que ocurrió en 2017, cuando ejercía como piloto de un helicóptero de emergencias. En una jornada de trabajo, el duque de Cambridge presenció un accidente automovilístico en el que la víctima era un niño de cinco años, un poco mayor que su hijo George (8). El pequeño estaba jugando con sus amigos en el exterior de su residencia en Saffron Walden, Essex, cuando fue atropellado por un conductor. En ese momento, tal y como relata en el pódcast, el marido de Kate Middleton sintió como si "el mundo entero se estuviera muriendo".

Tras esta terrible vivencia, el príncipe Guillermo se vio abrumado por sentimientos depresivos. Ha comentado que fue como si "algo hubiera cambiado" dentro de él. "Fue como si alguien hubiera puesto una llave en una cerradura y la hubiera abierto sin que yo diera permiso para hacerlo", comenta el duque de Cambridge. "Simplemente sientes el dolor de todos, el sufrimiento de todos. Y ese no soy yo. Nunca antes había sentido eso", añade.

Para recuperarse de esas crisis que afectó su salud mental, el heredero a la Corona británica compartió sus sentimientos con sus compañeros y habló con la familia del niño al que el accidente le produjo daño cerebral y otras lesiones. Semanas después del accidente, el príncipe Guillermo ofreció su ayuda a la familia y les escribió una carta mostrándoles su cariño y apoyo.

El duque de Cambridge ha dado una visión notable de su estado mental en un programa íntimo de 38 minutos, titulado Prince William: Time To Walk, grabado para una serie de audios de Apple en el que las celebridades comparten recuerdos y eligen tres canciones mientras dan un paseo. Guillermo ha escogido andar de Sandringham en Norfolk entre la iglesia de Santa María Magdalena y su casa en Anmer Hall, la ruta que normalmente toma con su familia el día de Navidad.

Además del terrible episodio que lo produjo un trauma, el príncipe Guillermo ha hablado de otros momentos personales que permanecen en su memoria. Entre ellos, la época en la que cantaba los éxitos de Tina Turner (82) con su hermano, Harry (37), y su madre, Lady Di. También los viajes con su padre en la parte delantera de un helicóptero cuando era niño que lo motivaron a ejercer esta carrera de forma profesional.

Guillermo también trae momentos de vergüenza, como la vez que Taylor Swift (31) lo arrastró al escenario "como un cachorro" para cantar Livin On A Prayer en un concierto de recaudación de fondos con el rockero Jon Bon Jovi (59). En su monólogo, además, ha desvelado que su hija, la princesa Charlotte (6), se vuelve "completamente loca" cuando valía al ritmo de Waka Waka, la exitosa canción de Shakira (44).

Su disgusto por levantarse temprano, su pasión por la conservación y la importancia de que las personas se escuchen más entre sí para evitar sentirse "perdidas, solas, aisladas", son otros de los temas que aborda el duque de Cambridge.

