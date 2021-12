La emotiva razón que ha vuelto a unir a los príncipes Harry y Guillermo

Desde que el príncipe Harry (37 años) salió de la Corona, su relación con su hermano, Guillermo (39), ha estado marcada por la tensión. El Megxit y, posteriormente las declaraciones del duque de Sussex y su mujer, Meghan Markle (40), han incomodado al futuro heredero del trono británico y ha puesto distancia entre ambos. No obstante, todos esos rencores y disputas quedan de lado, cuando se trata de rendir homenaje a su madre, Diana de Gales. Así quedó demostrado este jueves 2 de diciembre, en su último 'reencuentro' público.

Harry y Guillermo unieron fuerzas para conocer a los galardonados con el Premio Diana que valora la labor de jóvenes innovadores y talentosos con ideas que pueden producir grandes cambios en el mundo. Su encuentro, sin embargo, no fue cara a cara. Mientras que el duque de Cambridge coincidió personalmente con los premiados en el Palacio de Kensington, antes de la gala que se llevará a cabo la próxima semana en Althorp, la finca familiar donde creció Lady Di, su hermano lo hizo a través de una videollamada desde California, donde reside con Meghan Markle y sus hijos.

"Ambos tenían muchas ganas de participar y a los dos les gustó que sucediera todo el mismo día. Es un premio especial en memoria de su madre y eso los une a pesar de todo lo sucedido", comentó una fuente a la revista Hello!

Este último encuentro se produjo cinco meses después de que Harry y Guillermo aparecieran juntos en un acto que también recordaba a su madre. Fue el pasado 1 de julio, cuando los hijos de Diana de Gales y el príncipe Carlos (73) se reunieron en el jardín del palacio de Kensington para rendir homenaje a la fallecida Princesa. En su honor, ambos inauguraron una estatua que reivindicaba su arduo trabajo humanitario a lo largo de su vida.

Entonces, dejaron a un lado sus diferencias y demostraron una sintonía que no se veía en ellos desde hacía mucho tiempo. Se les vio conversar de forma fluida y hasta reír a carcajadas en varias ocasiones. Y es que, si bien su relación no pasa por su mejor momento, el cariño no ha mermado. Así lo confirmó el príncipe Harry el pasado mes de marzo, durante su polémica entrevista con Oprah Winfrey (67). "Lo quiero. Es mi hermano. Hemos pasado juntos por el infierno, pero ya sabes, estamos en caminos diferentes, pero el tiempo lo cura todo... Hubo muchas oportunidades para mi familia de mostrar apoyo. Sin embargo, nadie dijo nada en tres años... Y eso me ha dolido", comentó entonces el duque de Sussex.

En la entrega de los Premios Diana, programada para la próxima semana, también participará el conde Spencer (57), hermano de la fallecida Princesa. De hecho, será él quien reciba a los 20 ganadores en una ceremonia especial, de la que Harry y Guillermo también han formado parte en otras ocasiones. Ambos fueron los encargados de presentar estos galardones en 2017, durante una gala que tuvo lugar en el palacio de St. James.

