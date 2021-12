Un año del ingreso de Himar González que preocupó a todos: así ha cambiado la vida de la meteoróloga

Este día 3 de diciembre de 2021 se cumple un año del ingreso hospitalario que cambió la vida de Himar González (44 años), la meteoróloga que acompaña a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44) en las noticias de Antena 3. De entrada, puso del revés su existencia, y preocupó a propios y extraños. Himar había desaparecido abruptamente de la televisión y de sus redes sociales; todos, sus fieles seguidores, querían saber qué le pasaba. Tras 11 días ingresada, dio la cara en las redes y contó su dolencia.

"Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", posteó entonces en sus redes desde el Hospital Quirón de Madrid, con una vía conectada a su brazo izquierdo. No quiso desvelar la naturaleza de su bache de salud hasta tiempo después. A través de una entrevista, descubrió que se trataba de una bacteria.

Himar González en una imagen reciente de sus redes sociales.

"Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", sostuvo. Himar contó que comenzó a encontrase mal en el trabajo y en las horas siguientes todo se complicó: "Tras 24 horas sin conseguir que la fiebre bajara de 40, ingresé en Urgencias y ya allí tras realizarme exhaustiva y rápidamente todas las pruebas pertinentes, quedé ingresada en planta 11 días más". Hoy, de aquello han pasado 365 días. Cosas del destino, justo cuando el volcán Cumbre Vieja estalló, Himar volvía a caer enferma tras desplazarse a la 'isla vecina'. "Y del volcán, directa a la cama. Inflamación de caballo en vías respiratorias por todo lo que inhalado a pesar de no haberme quitado ni un minuto la mascarilla", informó.

Sea como fuere, baches de salud de los que hoy Himar se encuentra totalmente repuesta, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la profesional de El Tiempo de Antena 3. "Himar está genial, como un roble, como ella es. Siempre sale de todo", sostiene alguien cercano a su entorno laboral.

No se esconde que aquella bacteria, y este último resbalón en menor medida, han sido zancadillas que ha tenido que sortear, pero Himar González ha vivido cosas infinitamente peores, como contó en conversación con este periódico: "En mi vida personal ya he tenido desgracias muy cercanas y pérdidas muy, muy, muy cercanas y todo eso te cambia el concepto de la vida y de la muerte. Ves las cosas de manera distinta". En esa línea, una persona que comparte tiempo y profesión con ella, apostilla: "Le ha cambiado la escala de valores, como es lógico. Ahora está por encima de todo su salud, después su familia y por último el trabajo".

Lo pasó "chungo", pero nada puede con ella. Se ha dado cuenta de lo querida que es en la cadena, y lo fiel que es su público. Es una persona "súper discreta", e incluso "algo tímida" en un principio, pero una buena compañera. La fuente consultada se muestra muy prudente cuando se intenta ahondar en la parcela más íntima y sentimental de la meteoróloga. Ella misma trazó esa línea en su día y todos la respetan: no desea que se conozca ni un ápice de puertas adentro. "Si no te lo dice ella, tampoco lo voy a hacer yo. Está contenta y feliz, eso sí te lo digo", se desliza por toda respuesta.

Himar en una imagen de sus redes sociales.

"Yo de mi vida privada nunca hablo, nunca he hablado y, seguramente, nunca hablaré. Siempre he mantenido mi vida personal muy al margen, incluso en el trabajo. Y sé que hay interés, precisamente por eso, porque no he dicho nunca nada al respecto. Pero buen intento", salió al paso de una pregunta que le formuló un periodista de EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo. Entiende que es la única manera de protegerse y proteger a los suyos, aunque se muestra agradecida por el gran interés que ha despertado en estos 365 días su figura. La gran muestra de esto lo reflejan sus redes sociales, donde atesora más de 55.000 seguidores. Amante de la naturaleza y del deporte, Himar González tiene claros sus objetivos. Ella es meteoróloga y así quiere seguir siendo. Apunte importante, teniendo en cuenta que, según le consta a este medio, ha recibido "no solo una oferta" para adentrarse en el mundo de las influencers. "Se lo han propuesto por su gran proyección y su buena imagen", se aclara al otro lado del teléfono. Ella ha dicho "no".

"Me dijeron que la infección era grave"

El pasado mes de marzo, EL ESPAÑOL entrevistó en exclusiva a Himar González, y esta desveló lo mal que lo pasó cuando ingresó en el hospital: "El mismo día que entré en Urgencias, me dijeron que era muy grave y que me tenía que quedar ingresada no sabían por cuánto tiempo. Que uno o dos días más, y no se hubiera podido hacer nada. Pero nunca me planteé que era el final, básicamente, porque se cogió justo a tiempo".

¿Qué se pasa por la cabeza en esos momentos?

Como se pilló a tiempo, yo ya no me planteo qué hubiera sucedido si... Para qué amargarnos más. Además, estaba malísima, con 40 y pico de fiebre y tampoco me dio tiempo a pensar: "Dios mío, mañana me hubiera muerto". Me quedo con que no pasó.

Y añadió: "Hasta que no vives una experiencia muy dramática, trágica incluso, en primera persona no eres consciente de lo que significa la vida y la muerte. Esto ha sido un recordatorio más. A veces, la vida no lanza ese pequeño recordatorio. Y es cierto que estas cosas siempre te cambian la perspectiva y te remueven".

