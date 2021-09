Harry y Meghan Markle revolucionan Nueva York con su presencia y con su discurso más reivindicativo

Como dos auténticas estrellas, el príncipe Harry (37 años) y Meghan Markle (40) han triunfado sobre el escenario del Global Citizen Festival, un macroconcierto que se ha llevado a cabo en Central Park, Nueva York, este sábado. Los duques de Sussex se han unido a celebridades internacionales como Jennifer Lopez (52), Elton John (74), Ricky Martin (49), Ed Sheeran (30) o Hugh Jackman (52) para promover la igualdad de acceso a la vacuna contra el coronavirus.

La actriz escogió para la ocasión un vestido corto en color blanco y un recogido en su cabello, y el nieto de Isabel II (95), por su parte, lució un traje negro y camisa informal. Cuando ambos se subieron al escenario para ofrecer unas palabras al público congregado, recibieron una gran ovación y gritos de apoyo y admiración.

Harry y Meghan han mostrado su complicidad y su compromiso juntos en Nueva York. Gtres

El príncipe tomó primero el micrófono: "Mi mujer y yo creemos que el lugar en el que has nacido no debería dictar tus posibilidades para sobrevivir. Especialmente, cuanto los tratamiento para mantenerte a salvo existen. ¿Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para acabar con esta pandemia?", preguntaba al público. Además, Harry ha reivindicado que la lucha no es solo contra el virus sino también contra las instituciones y los poderes: "Esta es una batalla contra la desinformación, la burocracia, la falta de transparecia y de acceso y, por encima de todo, una crisis de derechos humanos. Muchas de estas vacunas están financiadas con fondos públicas. Son vuestras vacunas, vosotros las pagasteis".

Por su parte, las palabras de Meghan han ido dirigidas a los colectivos profesionales que han ayudado a convatir la Covid, como los sanitarios, científicos e investigadores. Les ha dado voz porque todos ellos "han arriesgaron su vida para proteger a la comunidad global". "Hay mucho que podemos hacer hoy para acercarnos al final de esta pandemia y por eso estamos aquí", ha sentenciado la actriz norteamericana.

Sus reuniones 'secretas'

El príncipe Harry de Inglaterra y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se reunieron este sábado en la sede de Naciones Unidas con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, horas antes de asistir al concierto Global Citizen Live, que se celebrará en el icónico Central Park.

Mohammed "aplaudió su compromiso y su trabajo en favor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y elogió las iniciativas de su Fundación Archewell para promover la equidad mundial de las vacunas", dijo la ONU en un breve comunicado.

Meghan y Harry se han reunido con las autoridades de las Naciones Unidas en Nueva York. Gtres

En su perfil de las redes, la vicesecretaria general de la ONU, publicó una fotografía junto a los duques de Sussex y comentó que habían hablado sobre cuestiones que les preocupan "profundamente": "La acción climática, el empoderamiento económico de las mujeres, el bienestar mental, la participación de los jóvenes y la equidad en la vacunación".

En las fotos publicadas por la organización multilateral se puede ver como los duques saludan a Mohammed chocando sus codos y como los tres van cubiertos con sendas mascarillas, siguiendo los protocolos marcados por Naciones Unidas durante la Asamblea General, que arrancó esta semana.

Además, horas antes, Meghan y Harry se reunieron con el alcalde, Bill de Blasio (60), y con Kathy Hochul (63), gobernadora del Estado de Nueva York en el One World Observatory, situado en el edificio más alto de Estados Unidos.

