Harry y Meghan aterrizan en Nueva York como dos estrellas para promover el acceso a las vacunas

Meghan Markle (40 años) y el príncipe Harry (37) ya están en Nueva York. Se trata de su primera aparición conjunta desde que se convirtieron en padres por segunda vez. La pareja ha viajado hasta la ciudad de Nueva York para asistir el próximo sábado 25 de septiembre al Global Citizen Live, un evento que se llevará a cabo en el Great Lawn en Central Park, con el fin de promover la igualdad de acceso a la vacuna contra el coronavirus.

Este jueves los duques de Sussex se han reunido con el alcalde, Bill de Blasio (60), y con Kathy Hochul (63), gobernadora del Estado de Nueva York en el One World Observatory, situado en el edificio más alto de Estados Unidos. Allí, han llegado de la mano y saludando a los ciudadanos mientras avanzaban rodeados de fuertes medidas de seguridad.

Los duques de Sussex saludando a los allí congregados. Gtres

Para la ocasión, Markle ha optado por un look total black -en un claro homenaje a las víctimas de la Covid-19-, compuesto de unos pantalones acampanados, abrigo de paño y jersey de cuello vuelto. Su pelo estaba recogido en un moño. En el caso de Harry, se ha decantado por un traje, también oscuro, cuya única nota de color la aportaba la camisa blanca. Ambos han posado como auténticas estrellas a su llegada tras ser incluidos entre las 100 personas más influyentes, según la revista Time. Los duques, pues, se han despojado del protocolo que antes marcaba sus apariciones públicas. "Estamos muy emocionados de anunciar que el príncipe Harry y Meghan se unirán a nosotros para Global Citizen Live este sábado. La cobertura de este evento único en una generación comienza a las 5:30 pm. del 25 de septiembre en BBC One", escribieron los organizadores de este encuentro en su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado, además, aseguraron que con su participación los duques de Sussex "continuarán su trabajo urgente con los líderes mundiales en la búsqueda de la equidad global de las vacunas para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes".

El evento tendrá una duración de 24 horas y se trasmitirá en todo el mundo. Además de Meghan y Harry, contará con el apoyo de reconocidas celebridades internacionales como Jennifer Lopez (52), Elton John (74), Ricky Martin (49), Ed Sheeran (30) o Hugh Jackman (52). El objetivo de la campaña es instar a los países del G7 y a la Unión Europea a compartir un mínimo de mil millones de dosis de vacuna con las regiones necesitadas. Y también conseguir que se renuncie a los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes farmacéuticas de la vacuna.

Los duques, muy solidarios

Harry en medio de su discurso en el VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen. Gtres

No es la primera vez que Meghan Markle y el príncipe Harry se unen a una campaña relacionada con las vacunas contra la Covid-19. El pasado mes de mayo, el nieto de Isabel II (95) y su mujer actuaron como embajadores de excepción en VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, una iniciativa que tuvo lugar en California y a la que también asistieron reconocidas personalidades del mundo del espectáculo. En aquella ocasión, sin embargo, la protagonista de Suits participó de forma virtual, ya que su avanzado estado de gestación le impidió desplazarse. El duque de Sussex, por su parte, si tuvo una importante intervención que demostró su preocupación por los más necesitados. Entonces, en un discurso de cinco minutos de duración, Harry se pronunció sobre los países más pobres del planeta que aún no tienen acceso a la vacuna y pidió la ayuda y el impulso de todos para ser solidarios ante esta complicada situación. "Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no. Necesitamos levantar a toda la humanidad y asegurarnos de que ninguna persona o comunidad se quede atrás", expresó el nieto de la Reina británica, quien el próximo sábado volverá a alzar la voz por la misma causa. Esta vez, sí contará con la compañía de su mujer, Meghan Markle.

