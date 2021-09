El último homenaje al duque de Edimburgo: sus últimas palabras, una duda resuelta y emotivas anécdotas

Aunque ya han pasado cinco meses de su fallecimiento, el recuerdo del duque de Edimburgo permanece intacto en la memoria de sus seres queridos. Así lo demostraron en el documental Prince Philip: The Royal Family Remembers, emitido por la BBC este miércoles 22 de septiembre. El especial contó con la participación de varios miembros de la Familia Real, quienes accedieron a compartir su testimonio para mostrar una imagen más cercana del consorte de Isabel II (95 años).

Muchas de las entrevistas, apoyadas en imágenes y conversaciones que datan de hace varios años atrás, se grabaron antes de que el duque de Edimburgo falleciera a los 99 años de edad, ya que estaba previsto que el especial viera la luz en julio, coincidiendo con su centenario. El plan inicial no pudo llevarse a cabo porque el príncipe Felipe falleció el pasado 9 de abril debido a su avanzada edad. Su 100 aniversario, sin embargo, sirvió como punto de partida de este documental, cargado de anécdotas y emociones.

Al comienzo del especial televisivo, el príncipe Carlos (72) desvela la que podría haber sido su última conversación con su progenitor. Un día antes de que falleciera, el heredero de la Corona británica le sugirió a su padre, en tono de humor, hacer una fiesta por su 100 cumpleaños. En un principio, el duque de Edimburgo no entendió bien y su primogénito, elevando la voz, tuvo que repetir: "Estamos hablando de tu cumpleaños... Y si habrá una recepción". Con su característica personalidad, el consorte respondió: "Bueno, tengo que estar vivo para eso, ¿no es así?".

A esta anécdota le siguen otras tantas que desvelan cómo era el duque de Edimburgo en la intimidad. No solo como consorte de la reina Isabel, quien no aparece en el documental, sino también como esposo, padre y abuelo.

"Desde la perspectiva de mi abuela, tener a alguien así a tu lado durante 73 años de matrimonio... No hay nada mejor que eso", expresa el príncipe Harry (37), quien pese a no estar dentro de la Corona desde hace más de un año, ha sido un elemento clave dentro de este documental. Sus palabras han servido para conocer la buena relación que mantuvo la Reina con su marido hasta el fin de sus días.

Como el resto de la Familia Real, Harry también desvela una anécdota que lo ha marcado durante toda su vida. "Ir a Afganistán fue una práctica y simplemente me dijo: 'Asegúrate de volver con vida'... Después, cuando regresé, no hubo un profundo nivel de discusión, más que un 'Bueno, lo hiciste. ¿Cómo estuvo?'", cuenta el duque de Sussex. "Era un gran oyente. Preparó el escenario para que pudiera compartir tanto como quisiera compartir, pero nunca indagó", añade.

El príncipe Guillermo (39) también desvela uno de los tantos recuerdos que guarda de su abuelo. Cuenta que en alguna ocasión que iba con el príncipe Felipe, este paró su coche para conversar con un grupo de jóvenes que formaban parte del programa Duque de Edimburgo. "Uno de ellos le dijo 'piérdete' y él se volvió hacia mí encantado y comentó: 'La juventud de hoy'".

El duque de Cambridge también hace referencia a un gran talento de su difunto abuelo. "En todas las barbacoas en las que he estado, el duque de Edimburgo ha estado allí cocinando... Hacemos barbacoas y no hay chef, no hay nadie más... Definitivamente es un experto", cuenta. Su testimonio coincide con el Sophie de Wessex (56), nuera del fallecido consorte y mujer del príncipe Eduardo (57). "Cocinar es algo de lo que me encanta hablar con él. Y le encanta ver programas de cocina. Creo que Hairy Bikers es uno de sus favoritos", expresa la condesa.

Más allá de su afán por la gastronomía, el duque de Edimburgo también era un gran seguidor de la tecnología. Así lo relata su nieta, Zara Tindall (40). La hija de la princesa Ana (71) cuenta que le encantaban todos los gadgets, pero cuando no podía hacerlos funcionar llegaba a la desesperación. "Uno nunca está realmente preparado para perderlo porque siempre estaba ahí", añade la royal, siguiendo la misma línea que su prima, Eugenia de York (31), quien no pudo reprimir las lágrimas al hablar de su abuelo.

El príncipe Andrés (61), cuya participación se había convertido en una incógnita hasta que este miércoles vio a la luz el documental, se centra en uno de los lugares emblemáticos del duque de Edimburgo: su despecho. En su breve intervención el duque de York explica que, cinco meses después de su muerte, este espacio sigue siendo el mismo. Cuenta con imágenes de Jorge VI y la difunta Reina madre. Además, una estatua de bronce de Isabel II y una colección de figuras de algunos políticos de los años 40 y 50.

Quienes no han prestado su imagen en este especial televisivo han sido Meghan Markle y Kate Middleton (39), por motivos que hasta ahora se desconocen. Lo que sí se ha informado es que algunas de las entrevistas fueron grabadas tras el fallecimiento del duque de Edimburgo. Días antes de que se emitiera el especial, la BBC ya adelantaba que "hay recuerdos conmovedores, mucho humor y numerosas ideas frescas sobre el carácter y el legado de este pionero real".

