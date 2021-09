Así será el esperado homenaje televisivo al duque de Edimburgo con testimonios familiares

Justo cuando se cumplen cinco meses desde el fallecimiento de Felipe de Edimburgo y su recuerdo perdura como el primer día entre sus seres queridos y los medios de comunicación británicos. Tanto es así que se ha conocido en las últimas horas que la cadena BBC prepara un especial televisivo sobre la vida y obra del marido de la reina Isabel II (95).

Una suerte de emotivo y esperado homenaje. Según se ha dado a conocer, cuando el príncipe falleció varios miembros de la familia Windsor colaboraron con la cadena, protagonizando una serie de entrevistas en las que compartieron sentimientos, anécdotas y vivencias personales. Testimonios inéditos y exclusivos que ahora, por fin, verán la luz pública.

Felipe de Edimburgo en una imagen de archivo. Gtres

El especial llevará por título Prince Philip: The Royal Family Remembers, y se emitirá el próximo miércoles 22 de septiembre en el Reino Unido en BBC One. Según fuentes oficiales de la cadena, han sido cerca de una docena de miembros de la familia quienes han accedido a prestar su testimonio. Pese a que no se ha dado a conocer de forma oficial, se explica que todo hace indicar que el príncipe Harry de Inglaterra (36) sí participará en este especial televisivo. Quienes no han prestado su imagen han sido Meghan Markle (39) y Kate Middleton (39), por motivos que aún no se han conocido. Cabe puntualizar que este especial de la BBC estaba previsto que viera la luz coincidiendo con el 100 cumpleaños de Felipe de Edimburgo, festejo que no llegó a celebrarse al perder la vida el marido de la Reina. Tanto es así que algunas de las entrevistas que verán la luz el próximo 22 se grabaron antes del fallecimiento.

"Los realizadores del documental han estado dentro del Palacio de Buckingham para conocer al personal que ha trabajado con el Duque y conocer más detalles de su vida, grabar su estudio, oficina privada y biblioteca, para reflejar exactamente cómo fueron durante sus siete décadas en el corazón de la vida real", han detallado desde la BBC. "Hay recuerdos conmovedores, mucho humor y numerosas ideas frescas sobre el carácter y el legado de este pionero real", sostienen. Dadas las actuales circunstancias, parece poco probable que el príncipe Andrés (61) intervenga, ya que se encuentra inmerso en una importante polémica debido a la reciente demanda de Virginia Giuffre.

El último homenaje al duque

El pasado mes de junio el Reino Unido acuñó una nueva moneda de cinco libras en memoria del duque de Edimburgo. Esta edición especial tiene el objetivo de celebrar la "vida bien vivida" del príncipe Felipe, que falleció a apenas dos meses de cumplir los cien años. El diseño de la moneda está inspirado en un retrato original del duque de Edimburgo y fue aprobado por él mismo cuando estaba en vida, como señaló el Ministerio británico del Tesoro en un comunicado. "Esta moneda es un tributo adecuado al duque de Edimburgo, que conmovió e inspiró a tanta gente en todo el mundo con sus décadas de servicio a la nación y a su majestad la reina", añadió Sunak.

El ministro también ha destacó que la moneda se presentó precisamente en el Día de las Fuerzas Armadas en el Reino Unido, "considerando su distinguida carrera naval e inquebrantable dedicación a nuestra monarca y sus deberes reales". Por su lado, la consejera delegada de la Real Casa de la Moneda (Royal Mint), Anne Jessopp, recordó que Felipe fue patrón del comité asesor de la institución (de 1952 a 1999).

Su centenario

Felipe de Edimburgo en una imagen de archivo fechada en 2017. Gtres

El pasado 10 de junio fue una fecha marcada en el calendario de la Familia Real británica. Ese día, pero en 1921, llegó al mundo Felipe Mountbatten, mejor conocido con el duque de Edimburgo. Para tal importante día, en el que Felipe habría cumplido 100 años, la Reina consintió la conmemoración de la vida de su marido mediante dos exhibiciones, tituladas Prince Philip: A Celebration y celebradas en dos fechas diferentes. El pasado 24 de junio se inició la exposición del Castillo de Windsor y el 23 de julio la del palacio de Holywood, en Escocia.

En la primera se mostró la estrecha relación del príncipe Felipe con el Castillo de Windsor y algunos objetos personales que llevó en importantes actos. Destacaron la túnica de coronación y la corona que utilizó el día de la Coronación de Isabel II el 2 de junio de 1953, el día que su vida cambió para siempre. De igual forma, su silla de Estado, que generalmente se encuentra en la Sala del Trono del palacio de Buckingham y que llama la atención por tener una 'P' de Philip en la parte posterior.

También estuvieron a la vista del público algunos obsequios que le dieron al fallecido consorte durante visitas de Estado, giras al extranjero y demás compromisos oficiales. Uno de ellos es un tocado de plumas que le entregaron en Canadá en 1973. En la segunda exhibición, se puso el foco en su carrera naval y en su vínculo con Escocia y su capital. La exposición incluyó, por ejemplo, un libro de registro que data de 1940, en el que el marido de la reina Isabel describió su papel al operar el reflector del barco durante la Batalla del Cabo Matapán mientras estaba estacionado en el HMS Valiant frente a la costa de Grecia. También se mostraron recuerdos del día en que se casó con la actual monarca en 1947. Entre ellos, la invitación, el orden del servicio y el menú de desayuno del enlace.

[Más información: Peter, nieto de Isabel II, desvela el momento más duro en el funeral del duque de Edimburgo]

Sigue los temas que te interesan