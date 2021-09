Sophie, la 'sustituta' de Meghan Markle, revela un desconocido detalle sobre el duque de Edimburgo

El próximo miércoles 22 de septiembre se emitirá un documental en Reino Unido que rinde homenaje al duque de Edimburgo, quien falleció el pasado 9 de abril a causa de su avanzada edad. El especial, que lleva por título Prince Philip: The Royal Family Remembers, cuenta con la participación de varios miembros de la familia que han accedido a prestar su testimonio. Entre ellos, Sophie de Wessex (56 años), mujer del príncipe Eduardo (57), nuera del fallecido consorte y, para muchos, la 'sustituta' de Meghan Markle (40).

La futura duquesa de Edimburgo, ya que será su marido quien herede el título del esposo de la reina Isabel (95) una vez que Carlos de Inglaterra (72) ascienda al trono, se ha vuelto más popular dentro de la Corona tras el fallecimiento del príncipe Felipe. Sophie de Wessex ha asumido nuevo roles y, según los medios británicos, se espera que tanto ella como su esposo cubran el vació que dejaron los duques de Sussex.

Ahora, la condesa ha destacado por desvelar un detalle hasta ahora desconocido del duque de Edimburgo. Durante el documental que rinde homenaje a su fallecido suegro, Sophie de Wessex comenta que, más allá de su conocido amor por las barbacoas, el marido de la reina Isabel era un gran seguidor de los programas gastronómicos. "Cocinar es algo de lo que me encanta hablar con él. Y le encanta ver programas de cocina. Creo que Hairy Bikers es uno de sus favoritos", expresa la mujer del príncipe Eduardo en este especial que estaba previsto que viera la luz en el centenario del consorte, festejo que no llegó a celebrarse ya que perdió la vida meses antes.

Sophie de Wessex junto al príncipe Eduardo y su hija Louise en el servicio religioso en memoria del duque de Edimburgo. Gtres

Además del testimonio de Sophie de Wessex, en las últimas horas también se ha dado a conocer parte de la participación de otros miembros de la Corona, como el príncipe Carlos o su primogénito, Guillermo (39). Las palabras de ambos, de hecho, coinciden con la revelación de la mujer de Eduardo. "Le encantaba hacer barbacoas y lo convirtió en una forma de arte interesante. Y si alguna vez intentaba hacerlo, me decía '¡vete!'", cuenta el heredero al trono.

El príncipe Guillermo por su parte, desvela la siguiente anécdota sobre su difunto abuelo: "En todas las barbacoas en las que he estado, el duque de Edimburgo ha estado allí cocinando... Hacemos barbacoas y no hay chef, no hay nadie más... Definitivamente es un experto".

El príncipe Harry (37) también ha participado en este sentido homenaje. Su testimonio, sin embargo, se ha centrado en otro aspecto del duque de Edimburgo que lo ha marcado durante toda su vida. "Ir a Afganistán fue muy práctico y simplemente me dijo: 'Asegúrate de volver con vida'... Después, cuando regresé, no hubo un profundo nivel de discusión, más que un 'Bueno, lo hiciste. ¿Cómo estuvo?'", cuenta el duque de Sussex. "Era un gran oyente. Preparó el escenario para que pudiera compartir tanto como quisiera compartir, pero nunca indagó", añade.

El duque de Edimburgo junto a varios miembros de su familia en la boda de Meghan y Harry. Gtres

Quienes no han prestado su imagen en este especial televisivo han sido Meghan Markle y Kate Middleton (39), por motivos que hasta ahora se desconocen. Lo que sí se ha informado es que algunas de las entrevistas que verán la luz el próximo 22 de septiembre se grabaron antes de que el duque de Edimburgo falleciera a los 99 años de edad.

"Los realizadores del documental han estado dentro del Palacio de Buckingham para conocer al personal que ha trabajado con el Duque y más detalles de su vida, grabar su estudio, oficina privada y biblioteca, para reflejar exactamente cómo fueron durante sus siete décadas en el corazón de la vida real", han detallado desde la BBC. "Hay recuerdos conmovedores, mucho humor y numerosas ideas frescas sobre el carácter y el legado de este pionero real", sostienen.

[Más información: Así será el esperado homenaje televisivo al duque de Edimburgo con testimonios familiares]

Sigue los temas que te interesan