Aiko de Japón celebra su mayoría de edad con una tiara prestada y recibe una importante distinción

El pasado miércoles 1 de diciembre, la princesa Aiko (20 años), hija única de los emperadores de Japón, alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, la celebración no se llevó a cabo hasta este domingo, cuando ha recibido en el Palacio Imperial la gran condecoración de la Orden de la Preciosa Corona de manos de su padre. Los festejos no se realizaron en la fecha original de su cumpleaños para no interferir con sus clases en la Universidad de Gakushuin de Tokio, donde estudia literatura japonesa.

Con motivo de la celebración de sus 20 años -en el país asiático la llegada a la adultez se celebra a esta edad-, la princesa Aiko ha visitado diferentes santuarios para ofrecer plegarias a las deidades y a la familia imperial. Según ha expresado la Casa Imperial, información que recoge la agencia local Kyodo, la hija de Naruhito (61) y Masako (57) también ha recibido la medalla conmemorativa bajo la cálida mirada de su padre.

Aiko, además, ha visitado a sus abuelos, los emperadores Akihito (87) y Michiko (87), en su residencia imperial de Takanawa de Tokio, a quienes no veía desde hace un año y nueve meses por la pandemia.

Aiko ha lucido un vestido largo color crema que ha completado con una tiara prestada. Gtres

Para tan importante celebración, Aiko ha lucido un traje largo formal de color crema y, como es tradición entre las mujeres de la familia al alcanzar la mayoría de edad, una tiara que ha coronado su cabeza. Por primera vez y debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, la corona no ha sido creada a propósito. La Princesa ha tomado prestada la de su tía Kuroda (44), hermana del emperador y quien abandonó la familia imperial tras casarse en 2005. Muy cercana, la hija de Naruhito ha saludado desde el coche a unas 200 personas que se congregaron en las inmediaciones del Palacio Imperial para felicitarla.

También está previsto que este domingo reciba mensajes de otros miembros de la Casa nipona, como el príncipe heredero Akishino (56), así como por parte del primer ministro nipón, Fumio Kishida (64). Su primera aparición pública como miembro adulto de la familia imperial está pautada para el día de Año Nuevo, como es costumbre en el Palacio Imperial de Tokio.

En un comunicado publicado por la Agencia de la Casa Imperial el pasado miércoles con motivo del cumpleaños, Aiko dijo que quiere ayudar "en todo lo posible" a sus padres. "A partir de ahora, como miembro adulto de la familia real, me gustaría hacer frente con honestidad a cada tarea y ayudar a sus Majestades en todo lo posible", expresó. "Me gustaría mejorar y avanzar paso a paso para poder convertirme en un adulto que pueda ayudar a los demás y a la vez disfrutar de las pequeñas alegrías sin olvidar la compasión y la gratitud a diario", añadió.

Aiko, muy cercana, ha saludado a las personas que se en encontraban en las inmediaciones del palacio. Gtres

La rueda de prensa con motivo de su 20 cumpleaños se ha pospuesto a mediados de marzo de 2022, coincidiendo con el final del curso académico. Aiko, que no puede acceder al trono debido a la ley de 1947 que rige la sucesión en la Casa Imperial, además de sus estudios universitarios está recibiendo clases privadas de inglés y español. También de historia japonesa y artes tradicionales.

Tras alcanzar la princesa la mayoría de edad, el príncipe Fumihito, primo de Aiko y primero en la línea de sucesión para ocupar el trono del Crisantemo, es a sus 15 años el único miembro de la familia imperial que es menor de edad.

