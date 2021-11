Concha Calleja: "Siempre se habla del problema psicológico de Diana, pero Carlos también lo llevaba"

Según la escritora Concha Calleja, la relación sentimental entre Lady Di y Carlos de Inglaterra (73 años) estaba abocada al fracaso desde el principio. "Antagónicos por naturaleza -y por su propia herencia personal-, la pareja inició una relación secreta para el mundo, brotada por distintos intereses. Los de ella, completamente emocionales, y los de él, convenientes para cumplir con los requisitos que su corte le exigía. Así es. Diana encajaba a la perfección en el modelo establecido de cómo elegir a una princesa", explica la autora en su libro Diana, Réquiem por una mentira, donde analiza la personalidad de la ingenua e indomable Diana de Gales.

Estos días, su historia vuelve a dar que hablar gracias al estreno de Spencer -un biopic dirigido por Pablo Larraín que cuenta la historia de un fin de semana crucial a principios de los años noventa, cuando la princesa decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra no estaba funcionando y que, por tanto, debía actuar al respecto-. EL ESPAÑOL ha charlado con Concha Calleja sobre ese icono de estilo que fue Diana y su malograda relación con Carlos.

Piensa que Lady Di se enamoró del príncipe Carlos de Inglaterra, pero también de la idea de ser una princesa, ¿no es así?

Creo que Diana sufría una importante herida de abandono desde su infancia. No fue una niña bien recibida en el seno familiar, porque sus padres querían un hijo varón. Cuando nació, ni siquiera tenían un nombre buscado para ella. En la casa familiar, Diana dormía incluso en una habitación que había en otro ala y siempre decía que sus mejores amigos eran un conejo y un osito con el que dormía (y que luego llegaría a llevarse al palacio). El hecho de no ser una niña deseada es algo que le marcó toda su vida.

¿Cree que su amor por el heredero británico le llegó quizás demasiado pronto a Diana?

Diana era una mujer inexperta y muy joven que empezaba una relación con un señor mucho mayor que ella al que admiraba (ya lo conocía porque había sido novio de su hermana). Diana estaba enamorada del amor. No le gustaba leer, pero las novelas románticas sí que las leía. De alguna manera, idealizó el amor, y también se enamoró de la idea de ser una princesa, como comento en mi libro. Diana responsabilizaba a otras personas de su propia felicidad, lo que en cierta manera es una patología. A esto se unía el que, por la edad que tenía, aún era emocionalmente inmadura. Ella se sintió abandonada por sus padres desde la infancia. Cuando estos se separaron, por ejemplo, Diana no recibió ningún tipo de noticia. Su madre, simplemente, se fue, y tardó mucho en volver a verla. Tiempo más tarde, su padre llegó un día a casa con una señora con la cual se había casado, y Diana tampoco sabía nada. Se sintió realmente defraudada, y yo creo que se pasó toda la vida buscando un amor imposible e idealizado.

Carlos nunca llegó a enamorarse de Diana y, durante todo su matrimonio con ella, mantuvo un idilio con Camila Parker. ¿Qué descubrió durante su investigación sobre este triángulo amoroso tan comentado?

Al principio del matrimonio, sí que quiso enamorarse de Diana. Carlos se ilusionó con ella porque era una mujer muy bella y reunía muchísimas cualidades para ser una futura reina (la primera fue que logró ser aceptada por la Casa Real como una candidata). Sí que es cierto que, el día antes del matrimonio, él estuvo con Camila, pero yo creo que, de alguna manera, Carlos quería despedirse de eso y ser feliz. Siempre hablamos de ese problema psicológico que tenía Diana, pero es que Carlos también lo llevaba. Él vivía en una institución. Con cuatro o cinco años, el príncipe aún tenía que pedir audiencia para hablar con su madre y la llamaba Su Majestad. Su padre también le dio una educación muy severa. De hecho, lo llevó a un colegio militar y le dio instrucciones de que no se sentara, pues él tenía que ser más fuerte que los demás.

Carlos y Camila habían mantenido un romance tiempo atrás, y siempre parecieron hechos el uno para el otro. ¿Es cierto que la Familia Real británica no pudo permitir una boda entre ambos por una norma en la que se establece que el heredero al trono debía casarse con una mujer virgen?

Carlos quiso pedirle matrimonio a Camila, aunque ella misma le dijo que aquello no era una buena idea, porque sabía que no iba a ser aceptado por la Casa Real británica. La princesa de Gales debía reunir muchas cualidades; entre ellas, no tener un pasado liberal y promiscuo (como tenía Camila) y ser virgen.

Diana sufría bulimia y ansiedad desde su boda con Carlos, aunque siempre intentó llevar la infidelidad de su marido con la mayor discreción posible. ¿Cómo vivieron los principales implicados la escandalosa filtración de aquella relación extramatrimonial del príncipe?

La relación entre Carlos y Diana tuvo sus momentos agridulces desde el principio, creo que ya incluso desde la luna de miel. Ella ya tenía bulimia, pero él fue un desencadenante para que aquello empeorara. Si no recuerdo mal, Diana llegó a intentar suicidarse hasta cinco veces (se cortó con un cristal, se tiró por la escalera estando embarazada del príncipe Guillermo, etc.). Intentaba llamar la atención a través de esa vía, y somatizaba toda su ansiedad con un trastorno alimenticio como era la bulimia. En cuanto a la relación extramatrimonial, aquello fue un desencadenante bárbaro para Diana, que, además, se sentía sola. Lo de la filtración fue muy grave. Trascendió al mundo entero y, tiempo después, Carlos llegó a confirmar en una entrevista que sí había mantenido una relación con Camila. Ahí sí que se desató una guerra entre ellos a nivel íntimo. También hay que decir que Carlos sufrió celos por el hecho de que Diana fuera tan popular, y esta también explotó su éxito mediático, porque veía que su gran venganza era que a ella le hacían más caso. Cuando Carlos contó aquello, o cuando Diana se fue a aquel evento de Vanity Fair en el que apareció con el 'vestido de la venganza', ahí se ve claramente la lucha de poder que estaban manteniendo ambos. Creo que lo que ella quería con todo eso era que él reaccionara y la escogiese a ella. La entrevista que Diana dio a la BBC contando que habían sido tres en su matrimonio fue realmente la puntilla para el divorcio. Ya llevaban un tiempo separados, pero ella no quería divorciarse. Lo que ella quería es que él dejara a Camila y volviera con ella. Sin embargo, al reconocer que ella también tenía un amante (James Hewitt), ahí entraron otras historias en medio y fue la propia reina Isabel II la que dijo 'hasta aquí hemos llegado, y este baile ya se termina'.

Solo un año después de divorciarse de Carlos, Diana y Dodi Al-Fayed murieron en un trágico accidente de coche. ¿Qué tipo de relación mantenían realmente estos dos?

Diana estaba enamorada del amor y necesitaba que la amasen y la salvaran de todos sus miedos. Se sentía sola y, cuando alguien le daba mucho amor y calor, ella se acercaba a esa persona. Creo que se enamoró mucho del cardiólogo Hasnat Khan y, en medio de esa ruptura, surgió un romance con Dodi. Nunca sabremos dónde habría llegado esta historia, pero está claro que existía. De hecho, la noche del accidente Dodi le regaló un anillo de compromiso que recogió en París y que la propia Diana había escogido. Yo hablé con Mohamed Al-Fayed (padre de Dodi) y me aseguró que su hijo estaba enamorado y que entre Diana y él había surgido una relación muy bonita.

¿No cree entonces aquello de que Diana murió sin haber llegado a encontrar el amor verdadero?

Yo no lo creo. Pienso que Diana encontró muchos y muy diferentes amores a lo largo de su vida. Lo que aseguran algunos de los hombres que tuvieron una relación con ella es que, de alguna manera, ese miedo que ella sentía a ser abandonada le provocaba tal vez ser más intensa con ellos, o pedirles lo que ellos no podían darle (que era el cien por cien de su tiempo y su vida). Creo que Diana fue una mujer querida por el mundo entero. Fíjate que, más de veinte años después, estamos hablando de ella, y lo hacemos casi casi en presente. Diana sigue siendo icono de moda y un referente para muchas mujeres, incluso para mujeres muy jóvenes que solo han conocido su mito. Ese reconocimiento sí que se lo llevó con ella.

