El sombrero que favorece a todo tipo de rostros se vende en México (pero se puede comprar online)

El sombrero es un complemento que no todo el mundo se atreve a lucir. Existe cierto pudor social a la hora de vestir este accesorio porque aporta personalidad y se convierte de forma inevitable en el centro de todas las miradas. Muchos ven el atractivo de los sombreros, pero no dan el paso a lucirlos en sus estilismos diarios por miedo a que no les favorezca. Ese problema se ha acabado. EL ESTILO ha encontrado el sombrero que te quedará ideal sean cuales sean tus rasgos faciales.

La clave la ha dado Marta López Álamo (24 años) en una de sus últimas publicaciones de Instagram. La joven luce un sombrero muy elegante firmado por De la Rosa Tulum. Tal y como expresa su nombre, la marca se encuentra en México, pero en pleno siglo XXI eso no es ningún problema para hacerse con el artículo, ya que poseen tienda online con envíos a todo el mundo.

Marta López Álamo luce en sombrero más favorecedor que existe. RRSS

El sombrero que luce la influencer es el modelo 'Eleven' White Hat, que se vende por 175 dólares, esto es, 155 euros. Su diseño evoca calma y serenidad, pero según se expresa en la página web oficial de la firma su inspiración es otra: "La vida es un viaje de elevación hacia nuestro yo superior, y la forma en que percibimos la vida gobernará la energía que nos rodea. Tu mente es tu aliada para crear la vida con la que sueñas. Te invitamos a usar este sombrero y conectarte con esta poderosa creencia, expandir tus pensamientos más allá de cualquier límite. Todo lo que imaginamos puede materializarse fuera de nuestras cabezas y mezclarse con la realidad. Crea pensamientos extraordinarios… ¡Haz que suceda!".

En cuanto a los materiales que se han empleado para su fabricación, se detallan el ante y la piel de gamuza. Uno de los elementos que más destaca en su diseño es el pin en forma de hormiga que aparece en el centro. Es plateado chapado en oro de 24 quilates. El hilo que rodea el sombrero es de cuero auténtico en tonalidad camel.

Otra de las peculiaridades de este complemento es que, según se expresa en la web, está hecho con "la energía del sol, la jungla y el océano". Esto se debe a que su taller está en pleno corazón de Tulum, un paraíso donde reinan las playas exóticas, las palmeras y el agua cristalina de los mares. Qué mejor que lucir una pieza creada en ese impresionante ambiente, ¿verdad?

