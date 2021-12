Kate Middleton, 'víctima' de Meghan Markle: la última versión de su discusión más comentada

Hace tres años, poco antes de la boda de Meghan Markle (40 años) y el príncipe Harry (37), la duquesa de Sussex y Kate Middleton (39) tuvieron un enfrentamiento del que han surgido un sinfín de versiones. La última acaba de salir a la luz y muestra a la duquesa de Cambridge como 'víctima'.

Según ha comentado la presentadora Kirstie Allsopp al periódico británico The Telegraph, Kate Middleton se quedó llorando tras una discusión con la que entonces se convertiría en su cuñada. Según la información que maneja el mencionado medio, el motivo de su enfrentamiento fue el presunto mal comportamiento de la protagonista de Suits con el personal de Palacio.

Esta teoría desmontaría las declaraciones que ofreció Meghan Markle en su polémica entrevista con Oprah Winfrey (67), emitida a comienzos de este año. Entonces, la duquesa de Sussex aseguró que fue ella la que llegó a las lágrimas tras esta discusión que, de acuerdo con su versión, se produjo por el vestido que utilizarían las niñas de su cortejo. "Estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de niña y las flores; me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos", expresó entonces la mujer del príncipe Harry.

De acuerdo con Kirstie Allsopp, la situación fue otra y ahora ha asegurado que, si bien Kate Middleton "nunca pierde los estribos", entonces llegó a enfadarse. "Descubrió que Meghan estaba siendo grosera con el personal del Palacio de Kensington y estaba enojada con ella. Llegó a llorar porque había perdido el control y le envió flores para tratar de arreglar las cosas", comentó la presentadora, quien ha sido desmentida por la abogada de la duquesa de Sussex, Jenny Afia. La letrada "negó absolutamente" la intimidación al grupo de empleados de la residencia de los Cambridge. Insistió en que las acusaciones eran "falsas" y dijo que rechazaba la "narrativa" de que era "difícil trabajar con la actriz de Suits".

Kate Middleton y Meghan Markle junto a la Familia Real en la misa de Navidad de 2018. Gtres

La primera vez que salió a luz esta fuerte discusión entre las cuñadas fue en 2018. Entonces se comentó que la duquesa de Cambridge lloró tras una prueba para el vestido de dama de honor de su hija, la princesa Charlotte (6). Entonces, una fuente comentó: "Kate acababa de dar a luz al príncipe Louis (3) y se sentía bastante emocionada".

Ese mismo año también se comentó que el Palacio de Buckingham se mantenía en alerta por las acusaciones de algunos empleados que decían que Meghan Markle les generó "crueldad emocional". Entonces se dijo que la duquesa de Sussex echó a dos colaboradores y socavó la confianza de un tercero. No obstante, los abogados de la actriz lo han negado en reiteradas ocasiones.

Kate Middleton y Meghan Markle en una imagen captada en julio de 2018, meses después de su discusión. Gtres

El tema sobre la discusión entre las cuñadas volvió a ser noticia tres años después, cuando Meghan Markle lo abordó en su entrevista con Oprah y comentó que fue ella quien llegó a las lágrimas, no Kate. "Ocurrió lo contrario. Y no digo eso para desprestigiar a nadie, porque fue una semana muy dura. Ella estaba molesta por algo, pero lo tenía y se disculpó. Me trajo flores y una nota pidiendo disculpas. E hizo lo que haría yo si supiera que lastimé a alguien, ¿no?, simplemente asumir la responsabilidad por ello", expresó la actriz en una controversial conversación que dio la vuelta al mundo.

[Más información: Kate Middleton, la otra 'royal maltratada': el 'shock' que ha generado su imagen en Palacio]

Sigue los temas que te interesan