Las exclusivas vacaciones de Boris Johnson en una impresionante finca de Málaga

La visita a la Costa del Sol del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson (57 años) -que está previsto que concluya mañana jueves, según fuentes cercanas a los servicios de seguridad del Estado- ha sido tan inesperada como bienvenida para Benahavís, localidad colindante con Marbella.

Se trata de una visita extraoficial por lo que no se ha producido contacto entre autoridades, si bien su estancia en una finca del municipio, Torre de Tramores, supone una publicidad "muy positiva" para Benahavís, ha asegurado a Efe su concejal de Turismo, Extranjería y Comunicación, Scott Marshall (52).

El pasado viernes, la Guardia Civil informó al consistorio de la presencia de Johnson y su familia en el cortijo de la familia Goldsmith, ha confirmado Scott; si bien no se han dejado ver por el pueblo y han permanecido la mayor parte del tiempo en la finca, sobre todo desde que se hiciera pública su llegada a España.

Vista de la lujosa villa en Benahavis (Málaga), donde el Primer Ministro de Inglaterra Boris Jhonson, pasa unos días de vacaciones en la Costa del Sol. EFE

Las vacaciones del primer ministro británico, gran defensor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), se han producido en medio de una intensa polémica debido a la crisis de suministros por la que atraviesa actualmente su país.

En la exclusiva villa Torre de Tramores -propiedad de Zac Goldsmith, secretario de Estado de Medioambiente del actual gobierno del Reino Unido y amigo personal de la familia Johnson- se han hospedado conocidas personalidades de la política, el cine e incluso de la corona británica, como la princesa Diana de Gales.

Muy preocupados por el medioambiente, "los Goldsmith son muy reservados, especialmente con sus invitados" -ha comentado a Efe Scott Marshall- y aunque no suelen hacer vida en el pueblo, a Ben -el hijo menor- se le puede encontrar alguna vez tomando café en los establecimientos locales.

La vida familiar de Johnson

Boris Johnson y Carrie Symonds.

Johnson y su esposa, Carrie Symonds (33), esperan su segundo hijo en común, que nacerá en torno a la Navidad, tal y como anunció ella misma en su cuenta oficial de Instagram. La joven, que dio a luz a su primer hijo en común con el primer ministro, Wilfred, el 29 de abril de 2020, reveló también que hace unos meses perdió un bebé, lo que la dejó desconsolada.

"A principios de año, tuve un aborto espontáneo que me rompió el corazón", expresó. "Me siento increíblemente afortunada de estar embarazada de nuevo, pero también me he sentido como un saco de nervios. Los problemas de fertilidad pueden ser muy duros para mucha gente, particularmente cuando en plataformas como Instagram puede parecer que todo va siempre muy bien", añadió.

"Encontré muy reconfortante escuchar a gente que también había experimentado la pérdida y espero que, de alguna manera, compartir esto pueda ayudar a otras personas", aseguró. Symonds quiso informar también de que el bebé que espera nacerá en diciembre y, junto a una foto de un adorno de Navidad en forma de cochecito, concluye: "Esperando a nuestro bebé arcoíris esta Navidad".

[Más información: Muere la madre del primer ministro británico Boris Johnson]

Sigue los temas que te interesan