Isabel II ayudará al príncipe Andrés a pagar los 14 millones de euros a la mujer que le denunció por abusos

La reina Isabel II (95 años) no dudó en mostrar su lado más protector hacia la Corona cuando en el momento más complicado del escándalo protagonizado por su hijo Andrés de York (61) le despojó sus títulos militares. Sin embargo, tras conocerse este 15 de febrero la noticia de que sus abogados han llegado a un acuerdo extrajudicial con la mujer que le acusa de abusos sexuales, Virginia Giuffre (38), y que por lo tanto retirará la demanda de abuso sexual con él, las cosas han cambiado.

La Reina no ha dudado en salir al auxilio del que se dice es su hijo favorito y le ayudará a pagar los más de 14 millones de euros que debe entregar a la estadounidense tal y como se detalla en el acuerdo. Ese dinero, sin embargo, no irá a parar a las cuentas bancarias de la joven, sino a la organización benéfica creada por ella, Victims Refuse Silence, para apoyar a las víctimas de violencia sexual. Todo ello según asegura el diario The Daily Telegraph.

El mismo medio asegura que pese a su sentencia pública, Isabel ya ha financiado de manera privada la batalla legal de su hijo y que por eso ahora hará lo mismo con este nuevo acuerdo. El objetivo es tanto que Andrés pueda poner punto final a la que sin duda es la parte más oscura de su vida como que la Corona británica deje de estar en el centro de la polémica.

El Príncipe Andrés llega a un acuerdo con la mujer que le acusa de abuso sexual JALEOS

Según se indica en el acuerdo, sellado en Estados Unidos, las partes no pueden hablar en público del caso ni de lo pactado. Y aunque ha sido ahora cuando se ha conocido la resolución, al parecer, las negociaciones duraron al menos diez días y terminaron el pasado domingo 13 de febrero.

También se recoge que Andrés de York nunca tuvo "intención de difamar" a Giuffre y que ha aceptado que ella "sufrió como víctima establecida de abuso como resultado de ataques públicos injustos". "Se sabe que Jeffrey Epstein traficó con innumerables niñas durante muchos años. El príncipe lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la señora Giuffre y otros sobrevivientes al defenderse a sí mismos y a los demás", se puede leer en el texto.

En la carta, firmada por David Boies, el abogado del príncipe, anticipan al juez del caso, Lewis A. Kaplan, que van a introducir una demanda de sobreseimiento del caso en un plazo de treinta días.

Andrés de York y Virginia Giuffre junto a Ghislaine Maxwell.

Es, por lo tanto, el juez Kaplan quien tiene la potestad de archivar el caso, así como de mantener en secreto los términos del acuerdo extrajudicial. Cabe recordar que este juez rechazó el pasado mes de diciembre archivar el caso, una petición de la defensa que se basaba en un acuerdo firmado por Giuffre y el difunto magnate Jeffrey Epstein, que fue quien supuestamente presentó a la joven al príncipe Andrés.

El regreso del príncipe Andrés

No se espera que el príncipe Andrés participe en las celebraciones oficiales por el Jubileo de Platino con motivo de los 70 años del reinado de Isabel II que están previstas para principios de junio.

No obstante, todo apunta a que el duque de York reaparecerá en público a finales de marzo junto con el resto de la Familia Real con motivo del servicio religioso que se celebrará en memoria del duque de Edimburgo, fallecido en abril de 2021 y que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, en Londres.

