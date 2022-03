El príncipe Harry se distancia aún más de su familia: no asistirá al funeral en memoria de su abuelo

El próximo 29 de marzo se llevará a cabo el funeral en recuerdo al duque de Edimburgo, quien falleció el 9 de abril de 2021. Un servicio religioso que tendrá lugar en la Abadía de Westminster y que reunirá a gran parte de la Familia Real. Uno de los pocos que no estará presente será el príncipe Harry (37 años).

Según ha informado un portavoz del duque de Sussex, el nieto de la reina Isabel II (95) no asistirá al homenaje de su abuelo. El motivo no ha sido desvelado, pero se ha dejado claro que el príncipe Harry tiene intenciones de visitar a la monarca "pronto" para que conozca a su hija, Lilibet Diana, y se reencuentre con Archie (2). Este viaje, sin embargo, sigue generando dudas entre los británicos, ya que el marido de Meghan Markle (40) está en 'guerra' con el Ministerio del Interior por su negativa a facilitarle protección personal cuando visite el Reino Unido, a pesar de que se ha ofrecido a pagarlo de su bolsillo.

El príncipe Harry junto a su abuelo, el duque de Edimburgo, y su hermano, Guillermo, en una imagen de archivo. Gtres

Fue el pasado mes de enero cuando se hizo público que el príncipe Harry emprendía acciones legales contra la decisión del Gobierno británico de retirarle la protección policial cuando está en el Reino Unido, y de no permitirle pagar personalmente por ella. Según explicó entonces su representante legal, el duque de Sussex no se siente seguro en su país y, por tanto, "no puede volver a su hogar".

El Ministerio del Interior de no le ha permitido a Harry pagar personalmente la protección policial para él y su familia cuando estén de visita en el Reino Unido tras renunciar a sus obligaciones con la Corona. Ante esta situación, el duque de Sussex ha solicitado una revisión judicial de esta situación, ya que considera que la amenaza o el riesgo es idéntico al que tenían antes de iniciar una nueva etapa en Estados Unidos, donde reside desde 2020, junto a su mujer y sus hijos.

Homenaje a su abuelo

El duque de Edimburgo falleció el 9 de abril e 2021 a los 99 años. Un doloroso momento para la Familia Real, que entonces despidió al consorte de Isabel II en una ceremonia íntima. Entonces, Buckingham hizo pública una lista con las 30 únicas personas que estarían presentes en el funeral que se celebró una semana después de su muerte en la capilla de San Jorge y al que sí asistió el príncipe Harry.

El príncipe Harry en el último adiós al duque de Edimburgo, en abril de 2021. Gtres

A pesar de que, en condiciones normales, se estima que podrían haber acudido unas 800 personas, lo cierto es que las restricciones marcadas por la pandemia redujeron el aforo a tan solo tres decenas. Ahora, se piensa en un homenaje con la presencia de más personas. Se prevé que dignatarios, políticos y miembros de las asociaciones que patrocinaba el consorte puedan rendirle tributo. Este homenaje, incluso, podría contar con la participación de los Reyes de España. Felipe VI (54) y Letizia (49) han recibido la invitación expresa de Isabel II mediante una carta con el membrete de Buckingham que llegó al palacio de la Zarzuela hace unas semanas, tal y como ha informado Vanitatis.

