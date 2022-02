El príncipe Harry demanda por difamación a un medio británico en plena lucha por lograr protección policial

El pasado mes de diciembre se daba a conocer que Meghan Markle (40 años) ganó la batalla judicial a varios periódicos británicos por publicar una carta personal que escribió a su padre en 2018. "Esto es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que haya sentido miedo de defender lo correcto", dijo entonces la duquesa de Sussex, que celebró su victoria contra la prensa sensacionalista, "cruel" y "mentirosa", según ella misma detalló. Ahora es su marido, el príncipe Harry (37) el que ha demandado al mismo grupo de medios a los que ya venció la actriz.

El encargado de informar del nuevo movimiento del nieto de Isabel II (95) ha sido el portavoz de la pareja: "Puedo confirmar que el duque ha presentado una denuncia contra Associated Newspapers Limited (ANL)". Es uno de los mayores grupos de la prensa británica, y concretamente Harry acusa al periódico Mail on Sunday -la edición dominical del Daily Mail- de haberlo difamado en un artículo que afirma que intentó mantener en secreto su petición de obtener protección policial cuando se encuentra en Reino Unido.

Harry regresó a Reino Unido por la muerte de su abuelo, el duque de Edimburgo, el 9 de abril de 2021. Gtres

Esta lucha de Harry cumple ya más de un mes. Y es que fue el 16 de enero cuando se conoció que el príncipe había tomado acciones legales contra la decisión del Gobierno británico de retirarle el equipo de seguridad policial cuando está en el Reino Unido, y de no permitirle pagar personalmente por ella. Según el representante legal de Harry, citado por el diario Daily Telegraph, el duque de Sussex no se siente seguro en su país natal y, por tanto, "no puede volver a su hogar" junto a su mujer y sus hijos, Archie y Lilibet.

A los duques de Sussex se les retiró la escolta policial de la que gozaban en el país durante las 24 horas del día hace dos años, cuando renunciaron a sus obligaciones reales y a la financiación pública.

Un mes después de su demanda, este pasado viernes 18 de febrero, los abogados de Harry asistieron, en el Alto Tribunal Superior de Justicia de Londres, a la primera audiencia preliminar del duque de Sussex contra el Ministerio del Interior para que se restablezca su protección policial cuando se encuentre en el Reino Unido.

Meghan Markle y el príncipe Harry continúan de forma imparable su guerra contra los medios británicos. Gtres

El príncipe Harry ha solicitado una revisión judicial de esta situación, ya que considera que la amenaza o el riesgo es idéntico al que tenían antes de iniciar una nueva etapa en Estados Unidos. Recuerda el marido de Markle que sigue siendo el sexto en la línea de sucesión al trono. Además, el príncipe propuso al Gobierno británico costear él mismo de su bolsillo esa protección por la policía, algo a lo que el Ministerio del Interior se ha negado. Él ha apelado. La entidad contestó que un dispositivo de seguridad policial "no está disponible sobre la base de un financiamiento privado".

Desde que en 2019 Harry y Meghan decidieron apartarse de la familia real británica viven en Los Ángeles, un movimiento que les privó de tener protección policial pagada por los ingleses. A pesar de la distancia, su guerra contra los medios de comunicación de Reino Unido continúa imparable.

