Meghan y Harry pierden los cargos honoríficos que les quedaban: estos son sus sustitutos

El pasado 8 de enero se cumplieron dos años desde que Meghan Markle (40 años) y el príncipe Harry (37) anunciaron su retirada de la Familia Real británica. Entonces dejaron a un lado sus compromisos con la Corona, pero también algunos de sus privilegios y títulos que la reina Isabel II (95) les ha retirado de forma paulatina. Recientemente, de hecho, se han dado a conocer nuevos movimientos que están dejando a los duques de Sussex sin los cargos honoríficos que todavía les quedaban.

Este miércoles 2 de febrero la Casa Real informó que Kate Middleton (40) es la nueva patrona de la federación de rugby Rugby Football Union (RFU) y de la Rugby Football League, dos títulos que pertenecían a su cuñado, el príncipe Harry, y que se consideraban de sus cargos honoríficos más preciados. De esta manera, la duquesa de Cambridge se ha convertido en el primer miembro de La Firma -como también llaman a la familia de la Reina- en heredar uno de los patronazgos del duque de Sussex.

Tal y como ha expresado en sus redes oficiales, Kate se encuentra muy contenta y agradecida con esta nueva función. "Estoy muy emocionada por convertirme en patrona de la Rugby Football League y la Rugby Football Union, dos organizaciones fantásticas que están comprometidas con aprovechar el poder que puede tener el deporte para unir a las comunidades y ayudar a florecer a los individuos", ha comentado la mujer del príncipe Guillermo (39).

El nombramiento de Kate Middleton no es casualidad. La duquesa de Cambridge, según ella misma contó en una ocasión a la edición estadounidense de Vanity Fair, el rugby es un deporte al que siempre ha estado muy ligada. Era algo muy importante para su familia y todo giraba alrededor de los partidos internacionales. "Planificábamos los fines de semana según los partidos. Sí perdíamos (Inglaterra), mi padre se desesperaba, igual que si hubiera perdido él", explicó.

La nueva faceta de Kate se ha dado a conocer pocos días después de que el diario The Times adelantara que Camilla Parker-Bowles (74) sustituirá a Meghan Markle como patrona de la compañía nacional de teatro británica. No obstante, hasta el momento la Casa Real no lo ha confirmado. De ser así, la mujer del príncipe Carlos (73), quien es una aficionada a la cultura, le dará protagonismo y visibilidad a una industria que ha sido perjudicada en los dos últimos años, debido a la crisis del coronavirus.

Aunque fue en 2020 cuando anunciaron su salida de la Corona, Meghan Markle y el príncipe Harry conservaron algunos de sus puestos hasta el 2021, momento en el que confirmaron que no regresarían a Reino Unido. Entonces, Isabel II decidió que se les despojara de todos sus patronatos, de los que ahora ha empezado a encontrarle sustitutos.

