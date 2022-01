Kate Middleton cumple 40 años: los desafíos de su nueva década y la verdadera opinión de la reina Isabel II

Kate Middleton celebra este domingo 9 de enero su 40 cumpleaños. La duquesa de Cambridge llega a una nueva década en su mejor momento como royal y completamente dispuesta a afrontar los nuevos retos que se le presenten en una edad clave. Para muchos es en este instante cuando las mujeres se reafirman y dan grandes pasos en su vida.

La futura reina de Inglaterra no parece ser la excepción de la regla y alcanza los 40 años con plenitud. "Kate Middleton tiene belleza, seguridad y cada vez más confianza en sus apariciones públicas", asegura a EL ESPAÑOL Richard Fitzwilliams (72 años), comentarista y experto en la monarquía británica. Explica, además, que al igual que su marido, el príncipe Guillermo (39), "la duquesa de Cambridge, tal y como reflejan las encuestas, tiene un apoyo abrumador por parte del pueblo".

Para el crítico no hay duda de que Kate Middleton se encuentra en una etapa perfecta en todos los niveles. Actualmente, destaca por ser una referente en la industria del fashion y por su impecable trabajo con las causas sociales.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en el estreno de la última entrega del agente '007'. Gtres

En su conversación con este periódico, Fitzwilliams subraya dos grandes momentos que demuestran que Kate es un "icono de la moda". El experto trae a colación su impresionante aparición en el estreno de la última entrega del agente 007, que tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres el pasado mes de septiembre y donde deslumbró con un vestido de lentejuelas de Jenny Packham. También, el atuendo de Alexander McQueen que usó el último Domingo del Recuerdo.

En cuanto su labor filantrópica, el comentarista de Casa Real destaca la implicación de Kate Middleton con organizaciones como Heads Together, para ayudar a los afectados por enfermedades mentales, y The Center for Early Childhood, un importante estudio que involucra a menores de cinco años. "Le encanta trabajar con niños", dice el experto.

Kate Middleton junto a su marido y sus hijos en la felicitación de Navidad 2021. Instagram

Para Fitzwilliams también es positiva la forma en la que los duques de Cambridge han compaginado su vida pública con sus aficiones particulares. "Han sabido mezclar muy bien lo formal con lo informal. En el caso de Kate ha quedado demostrado en sus intereses en la fotografía, que llevaron a la exposición Hold Still un retrato de Reino Unido durante la pandemia. De igual forma, en los deportes. Entre otras cosas, es mecenas de Wimbledon", comenta.

Pero aunque está en su momento de mayor esplendor y su vida y proyectos se vislumbran con éxito, en sus 40 Kate Middleton también deberá afrontar ciertos retos y lidiar con algunas cuestiones. "Tiene como desafío garantizar la privacidad de su familia y luchar contra el estrés de ser el centro de atención de los medios. La duquesa de Cambridge también tiene problemas. Su relación con los Sussex, por ejemplo", apunta Richard Fitzwilliams a este medio.

Kate Middleton en uno de sus actos institucionales. Gtres

A lo largo de esta nueva década los hijos de Kate y Guillermo -George (8), Charlotte (6) y Louis (3)- llegarán a a la adolescencia, una etapa complicada y llena de altibajos. Sobre su trato con Meghan Markle (40) y el príncipe Harry (37) apenas se conocen detalles.

No obstante, de los 'Fab four' -como se les llamaba a los hermanos y sus respectivas mujeres hasta unos meses- no queda nada. Han puesto distancia de por medio, sus vidas son completamente opuestas y es de conocimiento público que han tenido ciertos roces. Los hijos del príncipe Carlos (73) no se hablan con la misma frecuencia y sobre sus esposas han salido a la luz ciertas informaciones que dejan claro que no tienen gran 'amistad'.

La duquesa de Cambridge con la tiara favorita de Lady Di.

Los obstáculos, sin embargo, no serán un impedimento para la duquesa de Cambridge y su marido. "El príncipe Guillermo y Kate Middleton son un equipo ideal, ninguna pareja podría representar mejor a Reino Unido. Tanto en casa como en el extranjero. El próximo monarca, por supuesto, será el príncipe Carlos, pero nadie duda de que los duques de Cambridge son el Rey y la Reina consorte serán perfectos cuando les llegue el turno", asegura el citado experto.

Kate Middleton, por su parte, cuenta con un punto a favor: la aprobación de Isabel II (95). "La Reina ha honrado a la duquesa de Cambridge con la Orden de la Familia Real y es una Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, lo que deja claro que cuenta con la plena confianza de la soberana", añade Richard Fitzwilliams en su contacto con este periódico.

