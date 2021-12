La actuación sorpresa de Kate Middleton en la noche más navideña de Reino Unido: su talento al piano

Kate Middleton (39 años) hizo un sorprendente 'regalo' a los millones de británicos que este 24 de diciembre por la noche sintonizaron sus televisiones para ver el concierto Juntos en Navidad. Se trata de una iniciativa que la propia duquesa de Cambridge creó junto a la Fundación Real.

La esposa del príncipe Guillermo (39) dejó sin habla a los ciudadanos de Reino Unido que durante la actuación del cantante Tom Walker pudieron comprobar cómo una de sus royals favoritas tocaba la melodía en un piano. La canción que interpretaron fue For Those Who Can't Be Here -Para los que no pueden estar aquí-, un sentido tema en el que la duquesa se mostraba cómoda ante las teclas.

Minutos antes de que Middleton tomase el escenario, se encontraba en la bancada junto a su marido, y nada hacía esperar que enseguida se convertiría en la protagonista de la gran fiesta benéfica.

Vestida de rojo y concentrada en las notas y sus manos ante el piano, Kate interpetó la canción conmovedora a la luz de las velas en la Abadía de Westminster. Una puesta en escena muy especial y que se grabó en la Sala Capitular de la Abadía un día antes un día antes del servicio comunitario de villancicos del 8 de diciembre. Pero ha sido este viernes por la noche cuando los británicos y el mundo entero la han podido disfrutar de manera pública.

La idea de llevar a cabo esta sorpresa se dio cuando la duquesa de Cambridge vio a Tom Walker tocar en una función benéfica en octubre. Se reunió con él tras el concierto y hablaron de hacer algo juntos de cara Navidad y el cantante aceptó encantado.

Todo esto ocurrió en el evento The Forward Trust, una organización benéfica con sede en Londres que ayuda a personas con dependencia de las drogas y el alcohol. Después de que Walker tocara Leave a Light On, una canción sobre las luchas de quienes experimentan adicción, Middleton se acercó al artista. Le pidió entonces que estuviera en el servicio de villancicos, y además le confesó que le encantaría acompañarlo al piano.

Kate se alió a la música durante el confinamiento domiciliario por la pandemia de la Covid-19, y retomó su talento al piano, algo que ya aprendió desde pequeña, pues practicaba e iba a clases sobre este instrumento musical.

Tras años sin enfrentarse al público para tocar, y mucho menos con un artista de la talla de Walker y ante una audiencia millonaria, Middleton se mostró "bastante nerviosa", según ha publicado el diario Mirror Online. Aseguraba a su entorno que sus inseguridades se debían a que "no había tocado con otro músico en mucho tiempo", tal y como informa el citado medio.

Además, según apuntó MailOnline, "todo el plan era muy, muy secreto", y fuentes cercanas a la duquesa aseguraron que de saberse podrían estropear la gran sorpresa que la esposa de Guillermo tenía prepara para el mundo estas navidades.

