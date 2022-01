La simbólica cifra que Meghan Markle recibirá tras ganarle la batalla a los medios británicos

La duquesa de Sussex, Meghan Markle (40 años), recibirá una libra esterlina (1,19 euros) en concepto de "daños nominales" por parte del grupo Associated Newspapers (ANL), propietario del tabloide Mail on Sunday, tras considerarse que ese periódico invadió la privacidad de la esposa del príncipe Harry (37).

Según se desprende de documentos legales publicados este miércoles 5 de enero por medios locales, ese grupo de medios de comunicación acordó el pago de esa cantidad por haber hecho "un mal uso de información privada", además de tener que compensar a la duquesa con otra suma -no divulgada- por infringir derechos de autor.

Meghan llevó a los tribunales a ANL con relación a la publicación de cinco artículos que reproducían partes de una carta manuscrita "personal y privada" que había enviado a su padre, Thomas Markle, con quien mantiene una relación complicada, en agosto de 2018. La duquesa ganó el caso el pasado año cuando un juez del Tribunal Superior de Londres falló a su favor, sin haber celebrado previamente un juicio completo, y posteriormente una Corte de Apelaciones rechazó un recurso interpuesto por Associated Newspapers.

Markle en una fotografía tomada en septiembre de 2021. Gtres

Un portavoz de la duquesa ha calificado la suma no desvelada por quebrar el copyright como "sustancial", al tiempo que ha dejado claro que será donada a causas benéficas. Associated Newspapers acordó pagar esa cifra de una libra esterlina así como la "suma confidencial" antes del próximo día 7 de enero. Además, Mail On Sunday deberá sufragar las costas judiciales de la duquesa, que podrían ascender a 1 millón de libras (1,2 millones de euros). Hace tan solo unos días, Markle obtuvo una disculpa pública por parte de Mail on Sunday y MailOnline, los medios pertenecientes al grupo Associated Newspapers. A principios de diciembre de 2021, Meghan ganaba la última fase de su litigio contra este importante grupo de prensa del Reino Unido para proteger su privacidad. En ese momento, el Tribunal de Apelaciones de Londres rechazó un recurso presentado por Associated Newspapers Limited, que pedía que se sometieran a juicio dos fallos anteriores que se resolvieron de forma sumaria en un proceso más corto, al considerar el juez que las pruebas eran claras a favor de Markle.

Los magistrados Geoffrey Vos, Victoria Sharp y David Bean señalaron que "es difícil ver qué nuevas pruebas podrían haberse aportado en un juicio que hubieran alterado la situación", y consideraron "correctas" las conclusiones previas del Tribunal Superior. En un comunicado, la duquesa celebró su triunfo, en un proceso inédito para la monarquía británica, que suele tratar de evitar los juzgados.

"Esto es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que haya sentido miedo de defender lo correcto", aseguró Markle, que considera que el precedente servirá para combatir la cultura de la prensa sensacionalista británica, condicionada "a ser cruel y aprovecharse de las mentiras y el dolor" que propaga. "Desde el primer día, yo he tratado este pleito como una medida importante de lo que está bien y lo que está mal. Pero ellos lo han tratado como un juego sin reglas", añadió Markle en la nota, donde acusó al bando contrario de tratar de retorcer y manipular el proceso para generar más titulares.

Meghan Markle y el príncipe Harry en una imagen de archivo. Gtres

"En los tres años desde que esto empezó, he sido paciente frente al engaño, la intimidación y los ataques calculados. Hoy, los tribunales han fallado a mi favor, una vez más, cimentando que el Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha quebrantado la ley", apostilló. En dos dictámenes sumarios en febrero y mayo, el Superior concluyó que los periódicos habían violado la privacidad de la duquesa al publicar en 2019 extractos de la carta que dirigió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018, y que la misiva fue escrita por ella y no por un ayudante, por lo que es la parte damnificada, como propietaria del derecho intelectual.

Markle, que ahora vive en Estados Unidos con su esposo, Harry de Inglaterra, y sus dos hijos, demandó a ANL por mal uso de información privada, violación del copyright (derecho de autor) e infracción de la ley de protección de datos. Associated Newspapers Limited argumentó durante el proceso que el texto -reproducido por sus cabeceras, las más leídas del país, en cinco artículos en febrero de 2019- era en realidad parte de una estrategia de imagen de la duquesa, y que además lo había escrito un ayudante suyo, por lo que los derechos pertenecían a la monarquía.

El juez Mark Warby dijo en febrero que, lejos de ser de interés general, la publicación de la misiva fue "manifiestamente excesiva, y por tanto ilegal", ya que se trataba de "una carta personal y privada", que abordaba aspectos de la relación mal avenida entre el padre y su hija, que se sentía "angustiada" por el comportamiento de su progenitor.

