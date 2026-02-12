Los 5 vinos más selectos de La Música del Vi, la famosa feria de Barcelona donde la entrada cuesta 500€

Entrar en La Música del Vi no es solo cruzar las puertas de la majestuosa Llotja de Mar de Barcelona, si es que uno puede, ya que para acceder solo es posible previo pago de 495 euros.

Esto brinda la entrada a uno de los salones profesionales más influyentes del panorama vinícola internacional. Un evento reservado, exigente y tremendamente codiciado que Vila Viniteca organiza desde el año 2000 y que, cada dos años, convierte el Passeig d’Isabel II en un hervidero de sumilleres, bodegueros, distribuidores y periodistas especializados llegados de medio mundo.

En esta edición, más de 250 bodegas de España y de regiones tan diversas como Borgoña, Madeira, Austria, Eslovenia o Sudáfrica presentan sus nuevas añadas directamente de la mano de sus creadores. El nivel es alto, muy alto. Y entre tanta excelencia, seleccionar solo cinco vinos es un ejercicio de síntesis… y de placer.

Aquí van cinco vinos que sacarán a relucir bodegas presentes en el encuentro y a los que merece la pena seguir la pista.

Abel Mendoza Fermentado con Pieles 2024

Abel Mendoza Fermentado con Pieles 2024.

El “orange” que confirma la inquietud eterna de Abel Mendoza y Maite Fernández. Elaborado con Malvasía y apenas 2.000 botellas, este blanco fermentado con pieles pasa 25 días en maceración hasta alcanzar la tanicidad exacta que busca el elaborador.

Sin sulfuroso añadido y con fermentación maloláctica en acero, es un vino complejo, intenso y gastronómico, con aromas de madreselva, notas de mermelada y miel seca, y un final tánico que invita a la mesa. Una rareza muy celebrada entre los profesionales. Precio: 38,90 €

La Bruja de Rozas

La Bruja de Rozas.

Garnacha en estado puro desde la sierra de Gredos. Este vino de pueblo —antes conocido como La Bruja Avería— es la puerta de entrada al universo de Comando G y a su obsesión por las garnachas viejas.

Fresco, equilibrado y lleno de fruta roja, tiene un perfil amable pero con personalidad, de esos tintos que se beben con facilidad sin renunciar a la identidad del terruño. Un clásico contemporáneo que nunca falla en catas profesionales. Precio: 26,90 €

Pepe Raventós Bastard Negre 2022

Pepe Raventós Bastard Negre 2022.

Uno de los vinos más personales y reflexivos de Pepe Raventós. Bastardo Negre nace de parcelas trabajadas en biodinámica en el entorno del Serral, fermentadas por separado y con mínima intervención.

Elaborado sin levaduras comerciales, este tinto es memoria líquida: recuerdos de vinos campesinos del Pirineo reinterpretados desde una mirada moderna y natural. Producción limitada, espíritu experimental y una profundidad que obliga a detenerse. No es un vino fácil; es un vino que se queda. Precio: 55,20 €

Dominio do Bibei Lacima 2020

Dominio do Bibei Lacima 2020.

La Ribeira Sacra en versión fragante y elegante. María Rodríguez y Javier Domínguez firman uno de los tintos más cautivadores del Val do Bibei, con una mezcla magistral de mencía y variedades autóctonas como mouratón o brancellao.

Criado durante 24 meses en roble francés, Lacima combina frescura, complejidad y una capacidad de guarda notable. Un vino serio, pero profundamente seductor. Precio: 43,75 €

Niepoort Drink Me Nat Cool Dão 2021

Niepoort Drink Me Nat Cool Däo 2021.

El contrapunto lúdico del salón. Nat Cool es el proyecto con el que Dirk Niepoort reivindica vinos ligeros, directos y sin complejos. En Dão, este tinto de litro recupera el espíritu de los vinos de antaño: baja graduación, frescura y una facilidad de trago que engancha.

Sencillo, sí, pero inteligentemente sencillo. Ideal para recordar que el vino también es disfrute y no solo solemnidad. Precio: 19,50 €