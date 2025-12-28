El espumoso del Penedés con sello Corpinnat que "le pega patadas a muchos champanes"

Durante décadas, comparar champán con otros espumosos, como el cava, ha sido tan recurrente como controvertido. "Este es un producto que le pega patadas a muchos champanes", dice Joan Parera Mariner sobre el que elaboran en Celler Krypta con la serenidad de quien lleva décadas defendiendo una tierra, unas uvas y una manera de hacer vino.

Hablar con el brand ambassador de la histórica bodega de Agustí Torelló Mata es recorrer, casi sin darse cuenta, la historia reciente del cava y entender por qué hoy una parte del Penedès ha decidido escribir un nuevo capítulo bajo el sello Corpinnat.

El problema, según él, no es la calidad, sino la percepción. "En este país preguntamos poco. Somos más papistas que el papa". El consumidor acepta pagar cifras altas por champán sin cuestionar, pero duda ante un espumoso del Penedès, incluso cuando cumple o supera los mismos estándares.

La bodega, con presencia en más de 30 países, es memoria viva, pero también presente combativo de un espumoso que ha decidido dejar de compararse para empezar a reivindicarse.

De músicos, sastres y viñas

La historia de Kripta nace de una familia humilde, de músicos y sastres. El abuelo tocaba instrumentos de viento; el padre, Agustí Torelló Mata, salió de la escuela con apenas 13 años, como tantos chavales de la posguerra. Y decidió hacer algo distinto: hacer vino.

Agustí Torelló Mata, fundador de Celler Kripta.

Con una mochila, dos zapatos y "dos narices", se fue a estudiar a Utiel-Requena en los años 50, cuando hablar de análisis de acidez, azúcares o fermentaciones lácticas era casi ciencia ficción en muchas zonas vitícolas españolas.

A los 19 años ya había montado un laboratorio de asesoramiento para viticultores y, más tarde, se convirtió en una figura clave en la profesionalización y dinamización del cava: impulsó la Cofradía del Cava de Sant Sadurní, viajó por medio mundo con productores y defendió la D.O. "a muerte".

Por eso, durante años, el salto a Corpinnat fue sentimentalmente difícil. Pero, como explica Parera, "toda la vida defendiendo el cava… hasta que Corpinnat nos conquistó".

Qué hay detrás de Corpinnat

Corpinnat no nace para destruir nada, insiste Parera, sino para diferenciarse. No es una denominación de origen al uso, sino una marca colectiva europea que pone el foco en el origen, la trazabilidad y la dignidad del territorio. Hoy la integran 19 bodegas.

Viñedos del Penedés, el origen de todo.

Las reglas son claras y exigentes: vendimia manual obligatoria, uva ecológica, largas crianzas, prohibido comprar mosto o vino y precios que permitan vivir a los viticultores. En Kripta, el kilo de uva se paga alrededor de 97 céntimos, frente a los 46 céntimos que durante años han asfixiado al Penedès. "Si quieres destrozar una zona, paga mal la uva", sentencia Parera. En Champagne, recuerda, el kilo cuesta entre 8 y 10 euros.

El objetivo es evitar que el Penedès se convierta en un polígono logístico y proteger un paisaje que es patrimonio cultural y humano. "En Champagne o Borgoña no se arranca una viña desde hace 50 años. Aquí también debería ser así".

Kripta: el espumoso que juega en la mesa

El corazón de la bodega late en 45 hectáreas propias de macabeo, xarel·lo, parellada y trepat, complementadas con uva comprada bajo acuerdos estables. Tres terroirs bien definidos, influencia de la serralada litoral y crianzas largas —una media de cinco años, con un stock que ronda los 2,5 millones de botellas— explican el carácter gastronómico de sus vinos.

"No hacemos espumosos jóvenes. Los más ‘jóvenes’ ya tienen 30 meses", explica Parera. El resultado son vinos pensados para la mesa, con más versatilidad —asegura— que muchos champanes: "Aguantan mejor la comida". La gama incluye nueve espumosos Corpinnat, entre ellos el Trepat rosado (15 €), el Iconic Brut Nature (19,70 €) o el Gran Reserva 2018, solo en magnum (38 €).

Y, por encima de todos, Kripta, la botella icónica: una escultura única en el mundo, ilustrada por Rafa Bartolozzi, símbolo de unión —vid y rama de olivo— y producida en apenas 13.000 a 20.000 botellas al año. Su precio, entre 70 y 90 euros, invita a la reflexión: "Si fuera francés, pagarías 100 euros o más".

Krypta, el icónico espumoso de Celler Krypta.

Orgullo sin complejos

Parera no esconde su discurso: "Soy muy defensor de lo nuestro. Tenemos cosas aquí que son mucho mejores que las francesas". Por eso Kripta no utiliza variedades foráneas como chardonnay o pinot noir. Solo uvas autóctonas. "Quiero vender lo que es de España".

Y quizá por eso, cuando Parera dice que estos espumosos, y en concreto Kripta, "le pegan patadas a muchos champanes", no está hablando con soberbia, sino de algo mucho más simple y más difícil: dignidad, identidad y orgullo de origen.

Madrid es uno de los principales mercados de la bodega, con presencia en restaurantes de alta gastronomía y grupos punteros. Pero el mensaje no va solo dirigido al sumiller o al chef, sino también al consumidor: aprender a mirar añada, origen, vendimia, fecha de degüelle. "En este país, para beber bien, no hace falta gastar mucho. A veces solo cuatro euros más".

Agustí Torelló Mata con sus hijos Gemma y Àlex, a los que les cede el testigo de la gestión de la bodega.

Hoy, la bodega está en manos de la segunda generación. Gemma Torelló, directora general, y Àlex, responsable técnico y de viñedo, han tomado decisiones valientes: cambio de marca, adhesión a Corpinnat, apuesta radical por la identidad. "Quien no arriesga, no gana", repite Parera, citando una máxima que parece definir a la familia.