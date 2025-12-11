Gaudium 2021: el renacer de un icono del vino español

El vino más emblemático de Bodegas Marqués de Cáceres, avalado por prestigiosos reconocimientos internacionales, se renueva con una identidad distintiva y se consolida como referente del lujo.

En el corazón de Rioja, donde la tradición vitivinícola convive con la innovación más meticulosa, Bodegas Marqués de Cáceres acaba de presentar la que será una nueva era para Gaudium, su vino más emblemático.

Este tinto de culto, que desde su nacimiento ha encarnado la esencia de la excelencia, se reinventa con una imagen renovada y una añada -la 2021- que ya ha conquistado la cima de la crítica internacional al obtener los codiciados 100 puntos de la Guía Proensa, 98 en la Guía Gourmets y la Medalla de Oro en The Rioja Masters 2024 de The Drink Business.

Premios que se suman a la larga trayectoria de éxitos cosechados por las añadas anteriores y que lo mantienen en el podio de los vinos más admirados y coleccionados del mundo.

Un vino irrepetible

Gaudium es, desde su concepción, una declaración de principios. No es simplemente el vino de alta gama de Marqués de Cáceres, sino un proyecto que representa el espíritu de la marca. Gaudium es respeto por la tierra, precisión en la elaboración y búsqueda constante de la perfección.

La añada 2021, de edición limitada, se nutre exclusivamente de Tempranillo procedente de viñedos antiguos -algunos centenarios y prefiloxéricos- ubicados en las zonas más elevadas de Rioja Alta y Rioja Alavesa, entre los 400 y 740 metros de altitud.

Estas pequeñas parcelas, con rendimientos inferiores a 1 kilogramo de uva por planta, son auténticas joyas vitícolas que exigen un trabajo casi artesanal. La vendimia se realiza manualmente en cajas de 15 kg, racimo a racimo, con un proceso minucioso que continúa en bodega, donde las uvas se enfrían y seleccionan una a una.

El secreto es la paciencia

En el silencio de la bodega, Gaudium se elabora sin prisa. El encubado se lleva a cabo por gravedad para evitar bombeos que podrían alterar la pureza del fruto. Se emplean levaduras indígenas, respetando el carácter propio de cada parcela.

La fermentación maloláctica se realiza en barricas nuevas de roble francés, donde el vino pasa 18 meses afinando su estructura con un tostado medio que realza los matices sin enmascararlos. Después, el vino reposa al menos dos años en botella, antes de ver la luz.

El resultado es un tinto de color burdeos profundo con reflejos oscuros. En nariz, despliega notas de fruta negra madura, especias, monte bajo y notas balsámicas, envueltas en una madera noble y perfectamente integrada.

En boca, la sensación es envolvente y majestuosa con taninos dulces y pulidos, volumen, elegancia y un final largo y persistente que deja recuerdos de nobleza y finura.

Nueva imagen: el lujo de lo esencial

Botella de Gaudium 2021

Pero este renacimiento no se limita solo al contenido de la botella. Gaudium 2021 estrena una nueva identidad visual, pensada para expresar su carácter atemporal.

El negro intenso de la etiqueta simboliza sobriedad, misterio y elegancia, mientras que la figura de Baco, reinterpretada como una divinidad moderna, representa sabiduría, legado y autenticidad.

Este rediseño no solo responde a una cuestión estética, sino que refuerza el mensaje de la bodega. Gaudium es un vino que trasciende modas. Su elegancia no es ostentosa, sino serena, fruto de un dominio técnico y una sensibilidad artística que buscan emocionar al consumidor exigente y conocedor.

El año de la consagración

El lanzamiento de Gaudium 2021 llega en un momento de éxito rotundo para Bodegas Marqués de Cáceres, reconocida recientemente como una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo (puesto 18) y con su enólogo, Fernando Costa, entre los 100 mejores del mundo.

A ello se suma el galardón a Cristina Forner, presidenta de la bodega, por su trayectoria profesional en La Rioja, consolidando así el liderazgo de la casa en la élite vinícola internacional.

Rioja en su máxima expresión

Más allá de los premios y del nuevo diseño, Gaudium representa la visión de una Rioja que honra su herencia sin renunciar al futuro. En cada botella se encierra una historia de paciencia y respeto por la tierra, un equilibrio entre la técnica y el corazón.

Además, su condición de vino apto para veganos añade una dimensión contemporánea a su carácter clásico, adaptándose a los valores de una nueva generación de consumidores que buscan autenticidad y responsabilidad.

Por estos motivos, en un panorama en el que los grandes vinos compiten por la atención del mercado global, Gaudium se reafirma como una de las joyas más puras del viñedo español.

La añada 2021 no solo consolida su estatus como vino de culto, sino que redefine el significado del lujo en el mundo del vino, el lujo del tiempo, de la tierra y del saber hacer.

Gaudium -del latín, "gozo" o "placer"- hace honor a su nombre. Cada sorbo es una celebración del tiempo bien empleado, del oficio transmitido entre generaciones y de la belleza que solo el vino, cuando se elabora con devoción, puede revelar.