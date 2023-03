6 vinos de Dia entre los mejores de VinEspaña 2023: cuestan menos de 6 euros

El vino español ha sido reconocido, una vez más, en la V Edición del Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2023, evento organizado por la Asociación Española de Enología, en el que profesionales de la enología nacional e internacional cataron 685 muestras procedentes de 180 bodegas de todos los rincones del país.

Un certamen en el que los vinos de Dia han conquistado al jurado por su calidad, sus cualidades y el gran trabajo enológico que hay detrás. En total han sido 6 los vinos de la bodega de Dia premiados en esta ocasión, 5 blancos y un tinto, los que han recibido la medalla de plata y se han convertido ya en referentes del mercado: el Verdejo y el Sauvignon Rioseco, D.O. Rueda; el Godello Mourama, D.O. Monterrei; el Mourama, D.O. Ribeiro; el Verdejo Vega del Barón, D.O. Rueda; y el vino tinto Syrah Señorío de Ayerbe, VDT Castilla.

La bodega de Dia: 73 referencias y 35 reconocimientos en los últimos años

Tranquilos, espumosos, secos, dulces y semidulces, la bodega de Dia ofrece una cuidada, extensa y asequible selección de vinos para todos los gustos y ocasiones. Formada por 73 referencias propias, con más de 10 denominaciones de origen, y 71 de ellas elaboradas con uva de origen español. 37 tintos, 20 blancos, 6 rosados, 4 cavas y 6 espumosos conforman la bodega de Dia, que en los dos últimos dos años ha recibido 35 reconocimientos nacionales e internacionales.

Vinos, para todos los gustos y todos los bolsillos, que se pueden encontrar en las tiendas Dia y en Dia.es desde 1,59 €, y que demuestran, una vez más, la apuesta de la compañía por la calidad y la cercanía de sus productos a precios asequibles.

Seis medallas de plata en VinEspaña 2023

Todos los vinos premiados en esta edición de VinEspaña los podemos encontrar en la bodega de las tiendas Dia y en dia.es para brindar, celebrar y disfrutar de un momento especial:

Vino blanco Verdejo RIOSECO, D.O. Rueda. Elaborado a partir de uva Verdejo de vendimia nocturna, con una fermentación a partir de levaduras cuidadosamente seleccionadas de los mismos campos. Una vez elaborado el vino permanece en contacto con sus lías durante 4 meses. A la vista presenta un color amarillo pajizo con reflejo verdoso, limpio y muy brillante. Alta intensidad en nariz con aromas de maracuyá, pomelo, piña e hinojo. En boca es un vino estructurado, de excelente longitud y equilibrio: sensaciones frescas de la acidez combinadas con el amargor del Verdejo e intensos sabores de frutas tropicales y cítricos.

Elaboración : Bodega Emina Rueda (Medina del Campo, León)

Varietal: Uva Verdejo

Servicio: 6 ºC - 8 ºC

Maridaje: Pescados y arroces

PVP: 4,39 €

Vino blanco Sauvignon RIOSECO, D.O. Rueda. La mezcla del Sauvignon Blanc y la tierra castellana da lugar a una conjunción de los aromas característicos de la variedad con los específicos de su cultivo en los viñedos de Rueda. A la vista presenta un color amarillo paja muy pálido con reflejos acerados. En nariz aromas tropicales de piña y mango, madera de boj, tonos herbáceos con sutil fondo cítrico y de pimiento rojo. Un exquisito equilibrio en boca entre volumen, cuerpo y acidez, de paso vivo y agradable amargor final que le da una notable longitud.

Elaboración : Bodega Emina Rueda (Medina del Campo, León)

Varietal: Uva Sauvignon Blanc

Servicio: 6 ºC - 8 ºC

Maridaje: Pescados y mariscos

PVP: 3,49 €

Vino blanco Godello MOURAMA, D.O. Monterrei. Elaborado con uvas de la variedad Godello procedentes de viñedos seleccionados enclavados en el gallego Valle de Monterrei. La variedad de los suelos de procedencia y vendimia a mano dan lugar a un vino de variados y frescos matices. A la vista presenta un color amarillo verdoso, en nariz un aromas florales y frutales, con un paso en boca sedoso, envolvente, sabroso y muy refrescante. Postgusto largo, con excelente armonía y acidez donde vuelven a aparecer las notas frutales.

Elaboración : Adegas Pazo das Tapias, S.L (Verín, Ourense)

Varietal: Uva Godello

Servicio: 6 ºC - 8 ºC

Maridaje: Aperitivos, pulpos, pescados y mariscos

PVP: 5,99 €

Vino blanco MOURAMA, D.O. Ribeiro. Elaborado con una esmerada combinación de variedades 100% autóctonas, procedentes de diferentes suelos, orientaciones y climas que dan lugar a un coupage de potente personalidad: la Treixadura, constituye la columna vertebral; la Torrontés, aporta ligereza y facilidad en el paso de boca; la Albariño, el cuerpo y la estructura; la Loureira, con delicados matices florales; y la Godello que complementa a la Albariño y otorga personalidad a la mezcla. De color amarillo pajizo y de aroma fresco y afrutado. En boca es redondo, elegante y frutal, con un equilibrio en la acidez que lo hace especialmente refrescante.

Elaboración : Adegas Pazo do Mar S.L. (Toén, Orense)

Varietal: Treixadura, Torrontés, Albariño, Loureira y Godello

Servicio: 6 ºC

Maridaje: Carnes blancas, pescados, mariscos y arroces

PVP: 4,99 €

Vino blanco Verdejo VEGA DEL BARÓN, D.O. Rueda. Vino ligero y delicado, elaborado íntegramente con uvas seleccionadas de vendimia nocturna de la variedad Verdejo. A la vista presenta un color dorado con reflejos acerados y en nariz es aromático, afrutado y suave. Gran estructura y complejidad en boca gracias al removido diario de las lías durante su elaboración.

Elaboración : Bodega Cuatro Rayas, S.C.A. (La Seca, Valladolid)

Varietal: Uva Verdejo

Servicio: 6 ºC - 8 ºC

Maridaje: pescados, mariscos, ensaladas y carnes blancas

PVP: 2,19 €

Vino tinto Syrah SEÑORÍO DE AYERBE, VDT Castilla. Elaborado a partir de uvas seleccionadas de la variedad internacional Syrah, cultivadas en viñedos de la Tierra de Castilla y recolectadas en su momento óptimo dan lugar a este vino complejo y a la vez equilibrado. De intenso color frambuesa a la vista, presenta aromas a violeta, ciruela y frutos negros del bosque. A su paso por el paladar se perciben sabores a mermelada de ciruelas, grosellas y zarzamora, dejando un agradable y prolongado recuerdo en boca.

Elaboración : Félix Solís, S.L (Ciudad Real)

Varietal: Uva Syrah

Servicio: 15 ºC - 17 ºC

Maridaje: Quesos curados, embutidos, estofados y cordero

PVP: 2,95 €

Vinos de todo el país en la bodega de Dia

La bodega de Dia ofrece una representación de toda la riqueza vinícola de nuestro país y ya ha conquistado 35 medallas en certámenes nacionales e internacionales. Cuenta con una selección de 73 referencias de vinos y más de 10 denominaciones de origen entre las que encontramos 37 tintos tranquilos, 20 blancos tranquilos, 6 rosados tranquilos, 4 cavas y 6 espumosos. De este completo surtido, 71 son elaborados a partir de uvas procedentes del viñedo español y 2 lambruscos de Italia, muestra del compromiso de la compañía con la proximidad y con ofrecer la mejor calidad al alcance de todos.

