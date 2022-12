Nochevieja natural: 7 espumosos ancestrales para brindar en Fin de Año

Existen diferentes formas de elaborar un vino espumoso. La adorada burbuja puede aparecer a partir de varios métodos, aunque el más extendido sea el tradicional, también llamado champenoise, por el cual se añaden levaduras y azúcares a un vino base para que se produzca una segunda fermentación en botella. Es el sistema empleado en Champagne y también en Cava, pero en los últimos tiempos se habla mucho de otro método, el ancestral, que da lugar a lo que comúnmente se conoce como Pét-Nats (Pétillant Naturel).

Son espumosos que nacen a partir de una única fermentación, no dos, como en el método tradicional. El vino se embotella y se tapa antes durante la fermentación alcohólica, para que esta finalice en botella. De este modo, el carbónico va dando forma a la burbuja de manera natural, sin añadirle nada. Son vinos elaborados de forma completamente artesanal que, por regla general, provienen de un contacto directo con el terruño, son fruto de viticulturas ecológicas e incluso biodinámicas, no se filtran (por eso suelen presentar cierta turbiedad) y a los que no se le agrega azúcar, razón por la cual se les considera espumosos naturales.

Hay ancestrales para todos los gustos y bolsillos

Los “vinos de chapa”, como cariñosamente se refieren a ellos los fanáticos de los ancestrales por su característico cierre (el cual ya nos indica que son vinos para beber rápido), destacan por su imagen desenfadada, sus etiquetas llamativas y su voluntad de ser disfrutados en cualquier momento y lugar. Muy populares hoy en todo el mundo, en realidad, no se trata de una moda sino de una elaboración con más de 500 años a sus espaldas. Podría decirse que los actuales Pét-Nats son los antepasados del champán, ya que el ancestral (de ahí su nombre) es uno de los métodos más antiguos y naturales para producir vino espumoso de la historia.

Su burbuja tiene menos presión que la de un espumoso tradicional. Por esta razón, y también para ahorrar costes, no se suelen cerrar con corcho. No son vinos hechos para la guarda, sino una alternativa informal para todos los paladares (son frescos, ligeros y sutiles) y bolsillos (suelen rondar los 20 €), con un grado alcohólico normalmente más bajo que el de otros vinos. Si quieres brindar con ellos esta Nochevieja, aquí tienes unas cuantas referencias nacionales.

Albamar Ancestral 2021

Elaborado con uva albariño de la subzona del Salnés en Rías Baixas y con una burbuja fina e integrada, el ancestral de Albamar sigue la misma línea de naturalidad y frescura que esta bodega familiar, liderada por Xurxo Alba Padín, promueve desde hace aproximadamente 25 años con sus vinos de carácter único y personalidad especial. P.V.P.: 18,90 €

Albamar Ancestral

Territorio Salvaje Espumoso Ancestral

Territorio Luthier elabora este espumoso con el método ancestral a partir de albillo y pirulés de viñedos de más de 80 años de antigüedad en la Ribera del Duero. El vino permaneció en rima durante 12 meses con sus lías y se procedió a un degüelle manual sin sulfuroso en octubre de 2021. Se trata de un vino único, con alma, reflejo de la variedad, la tierra y la elaboración. Un espumoso fresco, elegante, sorprendente y natural. Un vino que, según Fernando Ortiz, “sienta bien cuando lo tomas, gracias a la manera en la que está hecho”. P.V.P.: 19 €

Territorio Salvaje Espumoso Ancestral

El Grifo Ancestral Rosé

Tras el éxito de Ancestral Malvasía Volcánica y como continuación de la innovadora línea de trabajo ‘Experiencias de vendimia’ de El Grifo, la bodega más antigua de Canarias se adelantaba a las fechas navideñas con el lanzamiento de Ancestral Rosé, un sorprendente espumoso elaborado en Lanzarote con vijariego tinto siguiendo el método ancestral. 930 botellas de un vino ligeramente turbio y de color rosa cereza, con una burbuja muy fina y bien integrada, elegante y persistente. P.V.P.: 25 €

El Grifo Ancestral Rosé

Alta Alella AUS Ancestral 2021

Fresco y rústico a la vez, el ancestral de la familia Pujol-Busquets está elaborado con pansa blanca o xarel·lo procedente de viñedos de agricultura ecológica situados en Alella (Barcelona). De una prensada ligera y sin añadir ni sulfitos ni ningún otro producto. Un espumoso ligero, con burbuja crujiente y matices florales, de frutas blancas y almendras verdes. P.V.P.: 14 €

Alta Alella AUS Ancestral

Les Someres Blanco

En la finca Clos dels Guarans, en el corazón del Penedés, concretamente en el municipio de Santa Margarida Els Monjos y en la zona umbría de la sierra litoral conocida como Massif del Garraf, Jordi Raventós elabora este ancestral a partir de un coupage de alarije, xarel·lo, vermell, malvasía y vinyater, aprovechando el carácter mineral que los suelos calcáreos aportan a los vinos. P.V.P.: 10 €

Les Someres Blanco

Comboi Ancestral Rosado

La gama de ancestrales de Bodegas Gratias sigue el mismo compromiso con los principios de manejo ecológico y biodinámico del resto de sus vinos, así como los conceptos de vino artesanal y natural, evitando al máximo el uso de aditivos y siendo aptos para veganos y vegetarianos. Comboi Rosado es un espumoso natural elaborado con bobal de la Manchuela, a 100 km de Valencia dirección Albacete, donde el espíritu mediterráneo se integra en cada elaboración. P.V.P.: 15 €

Comboi Ancestral Rosado

L'Enclòs de Peralba Pét-Nat

Enclòs de Peralba es el proyecto de Roc y Leo Gramona, el relevo generacional de uno de los productores de espumosos más prestigiosos del país, Celler Gramona. Esta joven bodega elabora vinos que pretenden recuperar la historia, el patrimonio y la identidad del Penedés antiguo, sin etiquetas y sin el paraguas de la D.O., a partir de una viticultura ecológica y biodinámica. Vivaz, fresco y chispeante, este ancestral elaborado con malvasía de Sitges es la mejor muestra de la pureza, la honestidad y el respeto a la variedad y el terruño en las que se asienta su filosofía. Además, con una excelente relación calidad-precio. P.V.P.: 13,85 €

L'Enclòs de Peralba Pét-Nat

