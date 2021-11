Los mejores vinos para tomar con hamburguesas

Hablar de burgers no es hablar de fast food. La cultura popular nos ha llevado a pensar que el mejor maridaje para una hambuguesa es una cerveza. Pero eso no quita que podamos acompañar el bocado con una copa de vino, si es lo que nos apetece. Vino y carne funcionan a la perfección. No sólo por una cuestión organoléptica, sino porque el vino ayuda a digerir las grasas. Algo que la cerveza no consigue.

La cerveza nos hace sentir pesados porque provoca una sensación de saciedad que, sumada a la que de seguro tendremos tras comernos la hamburguesa, puede llegar a ser demasiado. El vino, sin embargo, se digiere mucho mejor.

En lo que se refiere a vinos y hamburguesas, no tenemos que perseguir el maridaje perfecto, sino tener en cuenta los ingredientes para elegir la botella que mejor los potencie. Te damos algunas ideas.

El vino es el mejor acompañante de las hamburguesas de carne.

Hamburguesa de ternera y vino tinto con cuerpo

Aunque sea picada, no deja de ser carne, y si tenemos entre manos una hamburguesa de vacuno de razas como la Wagyu o la Black Angus, no podemos arriesgarnos con el maridaje. Lo idea es optar por un vino tinto con estructura, un crianza o un reserva de Rioja, una mencía del Bierzo o un Toro clásico pueden ser buenos acompañantes. El cuerpo de estos tintos no desmerecerá el peso de la carne, y el aporte de la madera añadirá nuevos matices ahumados y balsámicos a cada bocado.

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa de Wagyu y Black Angus con mermelada de tomate y Cepas Viejas 2017 de Dominio de Tares, la gran apuesta de la bodega por la mencía berciana. Un tinto muy gastronómico, perfecto para recetas de carne. Pura expresión de un terruño donde crecen viñedos de más de 60 años.

Hamburguesa especiada y vino de Jerez

Si lo que tenemos entre manos es una hamburguesa elaborada con carne especiada o una salsa muy condimentada, incluso con un toque de picante, nuestro mejor aliado será un vino versátil, capaz de aguantar el tipo ante la potencia de sabores. Para esto, lo mejor es recurrir a los vinos de Jerez. Un amontillado, incluso un oloroso si queremos un poco más de rock and roll, le irá perfecto.

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa Sloppy Joe de boloñesa especiada y La Honda, el amontillado en rama de Osborne. Con más de 20 años de vejez media, lleno de matices afilados propios de un amontillado clásico, pero con una expresión soberbia. Para empezar a beber antes de hincar el diente a la hamburguesa, y seguir una vez acabada.

El vino blanco también es una opción.

Hamburguesa de ave con vino blanco con barrica

La carne de ave, como el pollo o el pavo, es la gran alternativa a la carne roja en cuestión de hamburguesas. Las llamadas carnes blancas resultan más flexibles respecto al maridaje. Así que, podemos olvidarnos del clásico vino tinto, porque hay determinados blancos que nos van a sorprendernos mucho más. Un blanco fermentado en barrica, con trabajo de lías o incluso un vino dorado de Rueda, uno de los secretos mejor guardados de la denominación. Todo depende de los ingredientes.

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa de pavo con salsa de albaricoque y bacon y pan pretzel con La Vista, el ribeiro más gastronómico de la bodega Eduardo Peña. Un vino blanco que permanece 5 meses en barrica de roble de 300 litros, donde se somete a un periódico y delicado movimiento con sus lías, para conseguir su intensidad aromática, su untuosidad y su estructura en boca características.

Hamburguesa vegetal con vino blanco joven

La opción más sana cuando no queremos renunciar al placer de una deliciosa hamburguesa es elegir bien con qué acompañamos la carne. Existe un sinfín de ingredientes más o menos verdes que podemos meter entre panes con un resultado igualmente satisfactorio. Seamos o no vegetarianos, hay una hamburguesa para todos los apetitos. Y también un vino. En este caso, un blanco joven aromático y frutal, con poco alcohol y un tanino controlado, capaz de acompañar sin rechistar la imaginación que queramos poner en nuestras creaciones.

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa Brooklyn Town con aguacate y queso fundido y Castelo de Medina Sauvignon Blanc, un monovarietal singular, fresco y expresivo, elaborado a partir de esta variedad francesa que se ha adaptado perfectamente al suelo y clima de la D. O. Rueda.

Hamburguesas con vino rosado.

Hamburguesa de pescado con vino rosado

No es ninguna aberración. Las hamburguesas de pescado son una realidad y una delicatesen. Podemos elaborar entrepanes de lubina, de merluza, de salmón o de cualquier otro pescado como si fuera carne. Picado o empanado. Además, puede ser una solución muy práctica para aprovechar pequeñas cantidades sobrantes de marisco y pescado e, incluso, un truco para que los más pequeños lo coman. Para los mayores, una hamburguesa de pescado puede alcanzar la categoría gourmet con una copa de rosado. El vino rey para realzar todo tipo de alimentos del mar.

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa de salmón con salsa ligera de yogur y Pavina Rosé Pinot Noir, la reina de corazones de la bodega vallisoletana Alta Pavina, especialista en esta variedad tinta francesa. Fresco, suave y peligrosamente fácil de beber. Recomendamos tener siempre a mano una segunda botella.

Hamburguesa vegana con vino tinto joven

Maridar una hamburguesa que no lleve carne también es posible. Si no queremos jugárnosla demasiado, podemos acompañar el carácter vegetal de los ingredientes con un tinto joven y afrutado, una syrah, una garnacha, un vino de maceración carbónica… Se trata de que los taninos no nos molesten y, de paso, rebajemos un poco el grado alcohólico. Y si buscamos quedarnos con la conciencia tranquila también en la copa, ¿por qué no optar por una etiqueta vegana?

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa de garbanzos con Kanvas Garnacha, un tinto fresco y agradable, que aporta fruta y placer en boca, ecológico y vegano, con un diseño rompedor y muy ligado al mundo del arte, que demuestra que los vinos en lata son mucho más que una moda.

Hamburguesa y vino, ¿por qué no?

Hamburguesa con caramelizados y burbujas

El contraste dulce-salado en las hamburguesas es un juego muy habitual, y tiene tantos adeptos como detractores. Si eres de los que piden siempre la carne con opción de cebolla caramelizada, mermeladas o mostaza y miel, lo tuyo es el vino espumoso. Un cava no muy seco, un moscato, un buen lambrusco o un champán rosado acabará por redondear la fusión de sabores salados y dulces de tu hamburguesa favorita.

Maridaje Cocinillas: Hamburguesa de Wagyu con salsa hoisin y verduras caramelizadas con el nuevo Brut Rosé A.Conesa 58 de Familia Conesa - Pago Guijoso (Albacete). Un espumoso rosado, ecológico y vegano, con notas a frutas rojas y recuerdos de pastelería en nariz, y una boca cremosa, fresca y larga. Ideal para amantes del match dulce-salado.





