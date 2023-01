Las mejores croquetas de España a las que seguirle la pista

Pocos dias en el calendario quedan a los que no se les haya adjudicado el término ‘el Día de’. Pasta, pizza, tacos, chocolate, tapas…la lista de listas dentro y fuera de España es infinita, ¿resultado de una eterna estrategía marketing o pura pleitesía a la comida? Todavía no lo tenemos claro, de lo que sí no hay duda es que desde hace unos cuantos años se oye de fondo un redoble de tambores cuando se acerca el 16 de enero.

Hoy, Día de la croqueta, una de las tapas por excelencia de la gastronomía española, ésta recibe aún más atención, y mirar para otro lado estaría feo. Por eso nos hemos sumado a esta religión y seleccionado algunas de las mejores (algunas novedades y otras no tanto) a las que no debes perder de vista.

StreetXO, Madrid

Es otra de las esperadas aperturas después de su mudanza y renovada etapa. Dabiz Muñoz vuelve a sacar su lado más viajero y canalla para hacer gozar con platillos que derrochan sabor y creatividad. De aquí nació su ya icónica croqueta Pedroche, de jamón y coronada con sashimi de atún. Dadas las circunstancias, puede que esta vez el chef le de un pequeño twist y evite un producto crudo.

La versión 2.0 de las 'croquetas de la Pedroche' Dabiz Muñoz Instagram

Cañitas Maite, Casas Ibáñez (Albacete)

Fueron los ganadores de la Mejor Croqueta de Jamón Joselito 2021, en el congreso gastronómico Madrid Fusión celebrado el mismo año. Además, para los que no se quieren dar el paseo hasta el interior de La Mancha, Javi Sanz y Juan Sahuquillo se han traído su receta hasta la capital con la que inauguran el menú degustación de su último proyecto, Cebo by Cañitas Maite. La elaboran con jamón Joselito, leche de oveja y mantequilla. Además, en la cocina de Madrid cuentan con “la misma medida de cacerola”, comentaba Borja, su jefe de cocina, para que no falle nada.

Abya, Madrid

El restaurante alojado en el Palacio Saldaña que está a punto de abrir sus puertas y cuenta con Aurelio Morales al frente de su cocina también ha incluido croquetas en su extensa y excelsa carta. Y si aquí vamos a saborear el lujo ecléctico, esta tapa no iba a ser menos. Las elaboran con mantequilla ligeramente ahumada que le aporta un toque a brasa y diferente, y las coronan -las sirven en tríos- con caviar, jamón ibérico y un reluciente velo de oro.

Barra alta, Madrid

El proyecto barcelonés abría una nueva sucursal en Madrid el año pasado. Misma fórmula pero con algunas diferencias en su contenido. Una buena selección de recetas que ensalzan el producto, las raíces catalanas y el gusto por la cocina castiza de su chef y propietario Daniel Roca. En esta casa las preparan de carnes rustidas a fuego lento y foie Rougié.

Vilanova Casa de Menjars, Vilanova del Vallès ( Barcelona)

Nos vamos hasta una pequeña gran sorpresa que se encuentra a un paseo de Barcelona y que merece la pena tener cuenta cuando toca salir a la carretera. Allí, los hermanos Eric y Jessica León, después de pasar por algunas reputadas casas y sumar trayectoria, han vuelto a la suya propia para continuar con el legado que en 1989 comenzaron a forjar sus padres con el Bar Vilanova. Ahora, en compañía de Héctor Sánchez ofrecen una suculenta cocina con grandes elaboraciones y mucha raíz catalana donde no faltan sus impecables croquetas, las tienen de pollo asado y de gamba roja con velo de panceta.

Mesón de Fuencarral, Madrid

Este año que dejamos atrás, este clásico entre los clásicos celebraba su 90 cumpleaños. Un aniversario al que llega sin perder un ápice de lo que le ha llevado hasta donde está, a ser casa de tantos y ese mesón “para toda la vida”. Aquí las recetas tradicionales marcan el paso de la carta, entre todas ellas sus croquetas, de jamón ibérico.

Ca Joan, Altea (Alicante)

El templo de la carne por el que tantos peregrinan hasta Altea (Alicante) pone todo su empeño para que, nada más cruzar sus puertas, el disfrute esté asegurado. No lo hacen únicamente con sus exclusivos cortes de carne de vaca y buey. Es con la grasa de este último de la que, junto con la mantequilla, se sirven para cocinar los ingredientes que integran en sus croquetas de jamón.

La Mesa de Conus, Vigo

Víctor Conus se llevó su manera de entender la cocina, con acento catalán y raíces onubenses hasta las Rías Baixas renovando así el panorama gastronómico, y con buen nivel. Allí prepara croquetas de jamón ibérico, el mismo que procede de la empresa familiar con su padre al frente, Jamones Doña Lola.

Molino de Alcuneza, Alcuneza (Guadalajara)

Los hermanos Moreno guardan un lugar especial no sólo en la guía Michelin, con la estrella que obtuvieron, sino en nuestro corazón. ¿Los motivos? Muchos. Este hotel con sello Relais & Châteaux te hace sentir siempre en casa, una que huele a pan artesano cocinado con cabeza y amor y en la que preparan unas croquetas de jamón espléndidas que merecen un desvío en el camino.

Tragabuches, Marbella

En lo último de Dani García, donde el chef malagueño vuelve a sus orígenes y rinde homenaje a su primera etapa como cocinero, se lleva el kilómetro cero y los sabores familiares. Por eso su croqueta de jamón no podía faltar en la carta. Las elabora bien cremosas, a la manera que las preparaba en la Escuela de Hostelería de Cádiz donde inició su carrera.

