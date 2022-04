Los restaurantes y bares favoritos de Dabiz Muñoz en Nueva York

Durante la Semana Santa, mientras unos se quedaban disfrutando de las torrijas en España, el chef Dabiz Muñoz disfrutaba de unas merecidas vacaciones visitando algunos de los mejores restaurantes de Nueva York.

Entre los establecimientos visitados por el chef madrileño se encuentran muchos restaurantes asiáticos y bares de cócteles que están entre los mejores del mundo.

22 bares y restaurantes para descubrir Nueva York

1. Masa

Abierto en 2004 por el chef Masa Takamaya, este restaurante de sushi, situado en la cuarta planta del Time Warner Center, cuenta con tres estrella Michelin. No hay carta, solo menú omakase - elegido por el chef - por 650 $, sin impuestos ni bebidas.

2. Baccarat Hotel

Tomar una copa en The Bar del Baccarat Hotel es trasladarse a uno de los grandes bares norteamericanos de hace algunas décadas. Un espacio que recrea los grandes salones de baile franceses, cócteles que se sirven en piezas de cristal Baccarat y una carta de cocina alsaciana diseñada por el chef Gabriel Kreuther que cuenta con dos estrellas Michelin.

3. Atomix

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche Instagram

Abierto en 2018, este restaurante de comida coreana ha conseguido ya dos estrellas Michelin. Una cocina que destaca por el uso de productos excepcionales traídos desde diversos rincones del mundo, como los abalones australianos o el wagyu de Miyazaki.

4. Atoboy

De los mismos dueños que Atomix, al igual que este, su nombre deriva de Ato, una antigua palabra coreana que significa "regalo". Ofrece también comida coreana a precios asequibles que atrae tanto a los vecinos del barrio como a los turistas.

5. Eleven Madison Park

Mejor restaurante del mundo en 2017 y tres estrellas Michelin. Desde el año pasado es un restaurante vegano, una decisión tomada por el chef Daniel Humm porque "el sistema alimenticio actual no es sostenible".

6. Jua

Dabiz Muñoz Instagram

Otro restaurante coreano con una estrella Michelin. Es un regalo del chef Hoyoung Kim a su hija primogénita Jua. Ofrece un menú de siete platos elaborados con fuego de leña.

7. Cosme

La alta cocina mexicana en Nueva York tiene nombre propio y es Cosme. En este restaurante, el chef Enrique Olvera ofrece platos llenos de autenticidad que huyen de la comida rápida tex-mex que tanto abunda en EEUU.

8. Katana Kitten

Una coctelería que fusiona el Tokyo más tradicional con la Nueva York más vanguardista. Aparte de la carta líquida, ofrece una breve carta de pequeños bocados para picotear, como la ensalada de pepino y miso o los calamares karaage.

9. CheLi

Dabiz Muñoz Instagram

Restaurante chino que sirve cocina de Shanghái y de la región de Jiangnan. Una cocina que se caracteriza por el uso de ingredientes muy frescos, muchos pescados y la combinación de la salsa de soja con ingredientes dulces.

10. Please Don't Tell

Un speakeasy o "bar clandestino" de los más famosos de Nueva York. Solo se puede ir con reserva y, para acceder, hay que entrar en un bar de perritos calientes, el Crift Dogs, ir a la antigua cabina de teléfonos y marcar el número secreto para que te inviten a entrar.

11. Death & Company

Con nombre de banda de rock, Death & Co es un bar de cócteles que abrió en Nueva York en la Nochevieja de 2006 y no tardó en convertirse en un referente mundial en el mundo de la coctelería.

12. Momofuku Ko

Dabiz Muñoz Instagram

Una de las propuestas neoyorquinas del mundialmente conocido David Chang. Con dos estrellas Michelín, sirve comida kaiseki. Cuenta con distintos espacios: el comedor principal, en el que se sirve un único menú por 250 $ (impuestos y bebidas no incluidos) y The Bar at Ko, con una propuesta más informal a la carta.

13. Bar GOTO

Cócteles de inspiración japonesa con una gran variedad de whiskies de este país y una breve carta de platos para picotear.

14. Ivan Ramen

Dabiz Muñoz Instagram

Siendo americano, el chef Ivan Orkin tuvo la valentía de estrenarse en la cocina profesional abriendo un restaurante de ramen en Tokyo. Más tarde regresó a Estados Unidos para abrir el restaurante que sirve uno de los mejores ramen de Nueva York.

15. Nakamura

Otro de los mejores restaurantes de Nueva York para comer ramen es el de Shigetoshi Nakamura, considerado uno de los "4 dioses del ramen".

16. Dhamaka

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche

Uno de los restaurantes indios más populares de la Gran Manzana en el que es posible probar comida auténticamente india que es completamente desconocida fuera de la India, como algunos platos de casquería.

17. Double Chicken Please

Según Dabiz Muñoz, aquí preparan el segundo mejor pollo frito del mundo. Obviamente, para él, el mejor es el de Pollos Muñoz, el pollo frito de El GoXO.

18. Attaboy

Ocupa el octavo puesto en la lista de los 50 Best Bars. Está situado en el antiguo local que ocupaba Milk & Honey, propiedad también de Sam Ross y Michael McIlroy. Ofrece cócteles artesanales que han alcanzado fama en todo el mundo como el Penicillin, el Paper plane o el Rome with a view.

19. Thai Diner

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche Instagram

Es el "heredero" de Uncle Boons, un restaurante tailandés en un semisótano que no aceptaba reservas y que siempre estaba hasta los topes, un modelo de negocio que con la pandemia acabó desapareciendo. Ahora sus dueños han regresado para volver a servir los platos más populares de su antiguo restaurante en un espacio con mesas al aire libre.

20. Shion 69 Leonard Street

El chef Shion Uino llegó a Nueva York en 2017 después de haber trabajado durante más de ocho años en Sushi Saito, un restaurante con tres estrellas Michelin que solo aceptaba reservas de clientes que ya hubieran estado antes o de amigos de éstos, razón por la que Michelin acabó eliminándoles de la guía al considerar que no era un restaurante abierto al público.

En Shion 69 Leonard Street, Uino está al frente de una barra de sushi con capacidad para 8 comensales en la que muestra sus amplios conocimientos y su depurada técnica con los pescados que entran en su cocina.

21. icca

Restaurante japonés omakase -el chef elige lo que te van a servir- que cuenta con una estrella Michelin. El Kazushige Suzuki sirve platos elaborados con ingredientes de temporada que recibe a diario por transporte aéreo desde Hokkaido, entre los que destaca el pescado del mercado Toyosu.

22. Blue Hill at Stone Barns

A unos cincuenta kilómetros de Manhattan se encuentra este restaurante-granja con dos estrellas Michelin. Se abastece de los pastos y campos que rodean al restaurante y de algunas granjas vecinas. No hay carta ni menú, sino que a los clientes se les ofrece un festín gastronómico con los mejores productos que haya en ese momento.

