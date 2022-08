Vacaciones en streaming: las mejores series para viajar a Nueva York

Selena Gómez en 'Only murders in the building'

Sofá y serie, ya sea de Netflix, HBO, Disney+, Prime Video o Filmin, es siempre un planazo. Este verano, con los precios por las nubes y la ola de calor, quedarse en casa ya sea por placer u obligación es, si cabe, todavía mejor idea y una oportunidad para (re)descubrir Nueva York desde la comodidad de nuestro hogar.

Tanto si nunca has viajado a la ciudad de la gran manzana como si crees que la conoces cual neoyorquino que se ha criado en las calles de Coney Island, Harlem, el Bronx, el SoHo, Chinatown o el Upper East Side, tenemos recomendaciones para ti.

Prepara tu libreta y, por qué no, un Manhattan bien fresquito para disfrutar de estas series te van a transportar a la ciudad de los rascacielos por lugares que te van a fascinar.

Russian Doll

La primera temporada de la serie protagonizada por la carismática Natasha Lyonne está ambientada y rodada casi en su totalidad en el East Village y el Lower East Side de Nueva York.

En cuanto a la segunda temporada, aunque está rodada en varias ciudades, mantiene su emblemática sede y comparte escenas neoyorquinas con la primera.

St. Nicholas Carpatho Church

St. Nicholas

Esta iglesia dedicada a San Nicolás se encuentra en el 288 East 10th Street, en la esquina de Avenue A del East Village de Manhattan y corresponde al exterior del increíble apartamento de Maxine, la mejor amiga de Nadia.

Por desgracia, el interior del apartamento, escenario de gran parte de la acción de la primera temporada, fue creado para la serie en una plató y no existe.

Vazac’s Horseshoe Bar

7B Horseshoe bar Wikipedia

El Horseshoe Bar aparece con bastante frecuencia en las dos temporadas de ‘Russian doll’. En la primera temporada aparece en varias escenas, incluida una en la que John salva a Nadia de ser atropellada por un taxi. En la segunda, se ofrece una visión más detallada del bar.

El Horseshoe Bar de Vazac, también conocido como 7B y como Horseshoe Bar, es uno de los favoritos de los residentes de Alphabet City.

Por fuera parece un bar cualquiera, pero por dentro ha sido escenario de películas como El Padrino II, Cocodrilo Dundee,

Tompkins Square Park

Tompkins Square Park Wikipedia

En la primera temporada, Tompkins Square Park es el parque por el que el Nadie pasea cuando encuentra a su gato Oatmeal, el lugar en el que conoce a Horse y este le corta el pelo y un escenario que aparece de forma recurrente a lo largo de las dos temporadas de la serie.

Tompkins Square Park va desde la calle 7 a la 10 y desde la avenida A hasta la B. En el pasado ha ocupado un papel central de la cultura pop de la ciudad de Nueva York, inspirando a figuras como Patti Smith y Robert Mapplethorpe.

Astor Place Station

Astor Place Station Wikipedia

Si en la primera temporada los sucesos extraños se dan en la casa de Maxine, en St. Nicholas Carpatho Church. En la segunda temporada, el lugar clave es la línea 6 de metro en Astor Place Station.

Después de caminar desde Alphabet City y pasar por Cooper Union, Nadia entra en la estación de Astor Place para ir hasta el Hospital Lenox Hill, en la calle 77, a visitar a Ruth que acaba de tener un accidente.

También llamada Astor Place–Cooper Union en los letreros, es una estación del metro de Nueva York en la Cuarta Avenida, Cooper Square y Astor Place entre el East Village y el NoHo.

General Society for Mechanics and Tradesmen

General Society for Mechanics and Tradesmen Wikipedia

En la segunda temporada, Nadia investiga en la Biblioteca Pública de Nueva York. Esta escena en realidad está filmada en la Sociedad General de Mecánicos y Comerciantes, una hermosa biblioteca escondida en Midtown, la segunda biblioteca más antigua de la ciudad de Nueva York y que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

East River Park

East River Park Wikipedia

Nadia llega al East River Park con Oatmeal a cuestas y el bucle comienza de nuevo. Alan llega a este mismo lugar exacto en un episodio posterior.

El parque East River está situado en el Lower East Side de Manhattan y se extiende a lo largo del East River de Montgomery Street hasta la calle 12. El parque está atravesado por el Williamsburg Bridge y ofrece bonitas panorámicas del puente de Manhattan y del puente de Brooklyn.

Tifereth Israel Town & Village Synagogue

Tifereth Israel Town Village Synagogue Wikipedia

La sinagoga de Tifereth Israel Town & Village en la calle 14 es donde llega Nadia tratando de encontrar algunas respuestas sobre las cosas extrañas que suceden en su apartamento, después de que Maxine le contase que ellos eran los antiguos dueños.

Construida como una iglesia bautista alemana en 1866, ha servido como sinagoga para la ciudad de Nueva York desde 1962 y forma parte del listado de edificios históricos de la ciudad.

The Salvation Army Executive Headquarters

The Salvation Army Executive Headquarters Wikipedia

En esta ocasión, Nadia se dirige al sótano de este edificio con la esperanza de evitar la muerte, allí ve a Horse, personaje clave a lo largo de toda la serie, en el refugio para personas sin hogar. A la mañana siguiente, cuando intenta salir del ascensor se encuentra con Alan.

De estilo Art Decó, este edificio fue diseñado por el arquitecto Ralph Walker, también autor de otros edificios de la ciudad de Nueva York como el edificio Irving Trust Company (ahora 1 Wall Street) y el edificio telefónico Barclay-Vesey (ahora el Edificio Verizon).

Le Monde Brasserie

Le Monde Brasserie

Nadia debe encontrarse con la hija de John, Luce, en Le Monde Brasserie pero, cada vez que llega esta parte de la historia, algo sale mal.

Restaurante francés ubicado en Morningside Heights en el Upper West Side, Se encuentra en 2885 Broadway cerca de Columbia University.

Only murders in the building

La comedia sobre asesinatos de Disney+ tiene como escenario principal la ciudad de Nueva York y un mítico edificio en el Upper West Side.

Escenarios exteriores limitados por el protagonismo del edificio, pero un edificio que merece la pena descubrir.

The Belnord

The Belnord Wikipedia

La serie tiene como escenario principal “The Arconia”, un edificio en el Upper West Side de antes de la guerra que en realidad es el The Belnord en 225 West 86th Street a lo largo de Broadway.

El Belnord fue un proyecto de especulación inmobiliaria de los Astor, terminado en 1909 y diseñado por el arquitecto H. Hobart Weekes. Similar a los edificios Apthorp y Graham Court, también proyectos de los Astors, los tres tienen una arquitectura exterior tipo palazzo, puertas delanteras imponentes y un patio al aire libre para iluminar los apartamentos.

The Dakota

The Dakota Wikipedia

En el comienzo de la serie, Charles (Steve Martin) camina junto a The Dakota, otro famoso edificio de apartamentos del Upper West Side, que saltó a las portadas por ser el escenario del asesinato de John Lennon. El edificio tiene una historia ilustre que comienza con su creación por parte del fundador de Singer Sewing Machine Company como uno de los primeros edificios de apartamentos en el Upper West Side.

El Bronx

City Hutch River Wikipedia

Cuando Theo secuestra a Mabel y Oliver les lleva a un lugar que se filma en Stuyvesant Energy Corporation en Port Morris en el Bronx. Está ubicado en el paseo marítimo, cerca de las islas North y South Brother, y muy cerca de los pórticos abandonados de Port Morris.

El Bronx es uno de los cinco distritos metropolitanos de la ciudad de Nueva York, separado de la isla de Manhattan por el río Harlem.

Lincoln Center

Metropolitan_Opera_House_NYC Wikipedia

Charles decide ir al gran concierto de Jan en la Sinfónica, animado por su doble, interpretado por la actriz Jane Lynch. La escena de la sala de conciertos se filma en Alice Tully Hall.

El Lincoln Center es uno de los centros de artes escénicas más grandes del mundo. Se encuentra en el Upper West Side entre las avenidas Columbus y Ámsterdam, rodeado por las calles West 62nd y 66th.

Modern Love

Muchas de las historias de Modern Love, basada en la columna semanal del mismo nombre publicada por The New York Times, se desarrollan en la ciudad que nunca duerme.

A través de los encuentros de sus protagonistas, podemos descubrir escenarios perfectos para cualquier excursión en la ciudad.

El Museo de Brooklyn

Brooklyn Museum Wikipedia

En el capítulo “The Night Girl Finds a Day Boy”, Zöe y Jordan, interpretados por Zöe Chao y Gbenga Akinnagbe pasean por las galerías del museo y hablan sobre las cosas que les gusta pensar y las cosas que hacen. El museo de Brooklyn tiene una colección de, aproximadamente, 1.5 millones de obras y es el tercer museo más grande de la ciudad de Nueva York.

Arlo Nomad

Arlo NoMad New York Arlo Nomad

En "When Cupid Is a Prying Journalist", Dev Patel interpreta a Joshua, el director ejecutivo de una aplicación de citas, que es entrevistado por Catherine Keener, una periodista del New York Times llamada Julie.

Se encuentran por primera vez en el salón del segundo piso del hotel Arlo Nomad. La pareja continúa su conversación, toman un café y se dirigen a un banco en Washington Square Park.

Village East Cinema

Village East Cinema Wikipedia

En el episodio "Rallying to Keep the Game Alive", Tina Fey y John Slattery interpretan a una pareja en terapia que intenta resolver su relación. En el capítulo se les puede ver yendo al Village East Cinema, un centro cultural de inspiración morisca en 181-189 Second Avenue, o jugando al tenis en el Central Park Tennis Center al sur de la 97th Street Transverse al norte del embalse Jacqueline Kennedy Onassis.

Carl Schurz Park

Carl Schurz Park Wikipedia

En "Race Grows Sweeter Near its Final Lap", Jane Alexander y James Saito interpretan a Margo y Kenji, dos neoyorquinos en sus últimos años que se encuentran en una carrera a pie que termina en el paseo marítimo de Carl Schurz Park.

El Parque Carl Schurz es un parque público en el barrio de Yorkville de Manhattan. Nombrado en honor al secretario del Interior Carl Schurz en 1910, en el borde de lo que entonces era la comunidad germano-estadounidense de Yorkville. Es en este parque donde está Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Elizabeth Street Garden

Elizabeth Street Garden Elizabeth Street Garden

“At the Hospital, An Interlude of Clarity” protagonizada por Sofia Boutella como Yasmine y John Gallagher Jr. como Rob, podemos ver a la pareja en Elizabeth Street Garden, un precioso jardín de esculturas comunitario en el vecindario Nolita de Manhattan entre Prince Street y Spring Street.

Central Park Zoo

Central Park Zoo Wikipedia

En “So He Looked Like Dad. It was Just Dinner, Right?” Julia Garner interpreta a Maddy, que mantiene una relación con un "genio" en su compañía de robótica con la esperanza de que reemplace al padre que perdió cuando tenía once años. Van al Zoológico de Central Park en una tarde de fin de semana.

El Zoológico de Central Park está ubicado en la esquina sureste de Central Park y se dedica a la restauración de poblaciones de especies en peligro de extinción. Su precursor fue una casa de fieras que se fundó en 1864 y que se convirtió en el primer zoológico público que se abrió en Nueva York.

Mozart in the Jungle

Esta serie, protagonizada por Gael García Bernal, Lola Kirke y Jason Schwartzman está inspirada en el libro de memorias del oboísta Blair Tindall 'Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music', ambientado en la ciudad de Nueva York.

A lo largo de sus temporadas, en 'Mozart in the Jungle' sus personajes nos llevar a algunos de los lugares más maravillosos de la ciudad.

The Public Theater

New York Shakespeare Festival Public Theater Wikipedia

En Mozart in the Jungle, la Sinfónica de Nueva York ensaya y actúa en este teatro, que en realidad es el Teatro Público del Festival de Shakespeare de Nueva York en Lafayette Street, justo al sur de Astor Place.

Construido por John Jacob Astor y diseñado por Alexander Saeltzer como una biblioteca fue comprado por la ciudad y convertido en un teatro a finales de la década de los sesenta. Es un teatro histórico inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el 2 de diciembre de 1970.

Abandoned Glenwood Yonkers Power Plant

Yonkers Power Plant The Plant Glenwood Abandoned Glenwood Yonkers Power Plant

Casi al final de la primera temporada, Rodrigo (Gael García Bernal) va en busca de Ana María (Nora Arnezeder), porque quiere que interprete el Concierto para violín de Sibelius en el concierto de apertura de la temporada de la Sinfónica de Nueva York. La encuentra viviendo en la central eléctrica abandonada de Glenwood Yonkers.

La planta de energía de Glenwood se encuentra a lo largo del río Hudson, justo al lado de las vías de Metro North. La Glenwood Yonkers Power Plant fue diseñada por el estudio de arquitectura de Reed & Stem, famoso por diseñar la Grand Central Terminal.

Brooklyn Historical Society

Brooklyn Historical Society Wikipedia

La impresionante Biblioteca Ohtmer de la Sociedad Histórica de Brooklyn sirve como biblioteca de música de la Sinfónica de Nueva York.

El edificio, ubicado en las calles Pierrepont y Clinton en Brooklyn Heights, fue diseñado por George B. Post y construido entre 1878-1881. Está catalogado como Monumento histórico nacional.

Ambassador Theater

Ambassador Theatre Wikipedia

En West 49th Street, el Ambassador Theatre ha albergado el espectáculo Chicago desde 2003. En Mozart in the Jungle, este teatro es donde Hailey se encuentra con la violonchelista Cynthia (interpretada por Saffron Burrows), y también es donde la estrella principal del musical Styx Oedipus Rocks ataca a un miembro del público por usar su teléfono.

El Ambassador Theatre de Nueva York se encuentra en el conocido como circuito de Broadway, en el número 219 de la West 49th Street, entre Broadway y la 8ª Avenida. Diseñado por el arquitecto Herbert J. Krapp para la familia Shuberts y se inauguró el 11 de febrero de 1921, con el musical 'The Rose Girl'.

Washington Square Park

Washington Square Park Wikipedia

Al ver que Hailey está decepcionada por su despido de la Sinfónica de Nueva York, Alex le muestra que se puede ganar dinero en cualquier lugar, incluso en la calle. El dúo actúa en Washington Square Park frente al arco diseñado por Stanford White.

Washington Square Park está al sur de la isla de Manhattan, en el barrio de Greenwich Village. Inaugurado en 1826, es un lugar de encuentros, mítines políticos, protestas y actividades culturales.

Fanelli’s Cafe

Fanelli cafe Wikipedia

Thomas Pembridge está tocando borracho en la calle usando instrumentos heredados de su padre frente a Fanelli's Cafe en el Soho cuando Hayley se encuentra con él.

Fanelli Cafe es un restaurante y bar histórico de la ciudad de Nueva York considerado el segundo establecimiento de comida y bebida más antiguo de la ciudad en el mismo lugar, ya que operaba bajo varios propietarios en 94 Prince Street desde 1847.

Trinity Church

Trinity Church Wikipedia

El funeral de Claire, la esposa de Thomas Pembridge, se filma en el exterior de Trinity Church, una iglesia de confesión episcopal situada en la intersección de Wall Street con Broadway al sur de Manhattan.

La Iglesia de la Trinidad está en la intersección de Wall Street con Broadway, en la zona sur de Manhattan. De estilo neogótico, está considerado 'National Historic Landmark' y es obra del arquitecto Richard Upjohn.

Queensbridge Park

Queensbridge Park Wikipedia

Hayley y Alex dan un paseo junto al East River en Queensbridge Park para ir a jugar a béisbol. Este parque debe su nombre al cercano puente de Queensboro Bridge que cruza el río en Long Island City, Queens.

Graham Court

Graham Court Wikipedia

Hayley, Lizzie y su novio, Bradford Sharp (Jason Schwarzman), se dirigen al "Ferndale Home for Artists", un complejo de edificios ficticio para filmar un episodio de su programa.

La ubicación real es Graham Court, el primero de los edificios de apartamentos de Astor, en la 116th Street con la 7th Avenue (Adam Clayton Powell Boulevard).

La Plaza Cultural Community Garden

La plaza cultural Wikipedia

Tras una recaudación de fondos de la Sinfónica de Nueva York, Rodrigo lleva a su nuevo asistente Mike a un concierto en La Plaza Cultural, un jardín comunitario en la calle 9 entre B y C en Alphabet City.

La Plaza Cultural de Armando Pérez es un emblemático jardín comunitario y espacio verde público ubicado en el vecindario East Village de Manhattan fundada en 1976 por residentes locales y activistas ecologistas en un esfuerzo por mejorar el vecindario.

Washington Heights

Washington Heights Wikipedia

Cuando Rodrigo regresa a la ciudad, da un paseo por Washington Heights y le da su billetera a un músico callejero que toca el banjo en Broadway y la calle 158. Debido a la alta población de origen latino, principalmente dominicanos, el barrio es también conocido como “Quisqueya Heights”, en referencia a la isla de La Española.

Washington Heights está en el extremo norte del distrito metropolitano de Manhattan. Se llama así, por el Fuerte Washington, una fortificación construida en el punto más alto de la isla de Manhattan para defender la zona de las fuerzas británicas.

