Comida a domicilio en Madrid: Los 50 mejores restaurantes con delivery

En España muchas cosas ha cambiado la pandemia de la Covid-19. Una de ellas, la forma de consumir en restaurantes: ahora vamos menos a los locales y pedimos más comida a domicilio. El más conocido por su término inglés delivery es una realidad que cambia por completo la forma de trabajar de bares y restaurantes.

Cuando nos ponemos a repasar comida a domicilio en Madrid encontramos de todo: la clásica que llega preparada, alta cocina adaptada al delivery o incluso conceptos que nos animan a acabar de preparar los platos en casa.

En Cocinillas hemos probado muchísimos restaurantes con envío de comida a domicilio en Madrid y os contamos cuáles son nuestros favoritos. Todos los restaurantes de esta guía han sido probados por nosotros pidiendo a casa, por lo que hemos podido comprobar calidad y estado de la recepción. Asimismo hemos intentando seleccionar de todas las categorías, para que puedas escoger el que más te gusta.

Hot Now

Pizza de Hot Now

Una de nuestras pizzas favoritas de Madrid. Las hay muy buenas y elegir es difícil, pero a la riquísima masa de estilo napolitano hay que sumar las originales mezclas de ingredientes, cañeras, divertidas y con muchísimo sabor. No olvides pedir su tiramisú de Oreo de postre, una locura.

Lo mejor: Pizza American Lady

Precio: Uno 13.5€ por pizza

Cómo pedir: Web Hot Now

Juancho's BBQ

Bacon Juancheeseburger de Juancho's BBQ

Estamos ante la mejor hamburguesa de España, y no lo digo solo yo, lo dice el concurso nacional que como tal la coronó. Lo bueno es que las hamburguesas de Juancho's también se envían a domicilio. La campeona es la Bacon Juancheeseburger, pero hay que probarlas todas porque la de trufa o la Federer son igual de merecedoras del puesto. Y no olvidar su riquísima tarta de queso, postre ideal para esta pedazo de hamburguesa.

Lo mejor: Hamburguesa Bacon Juancheeseburger

Precio: 15-20€

Cómo pedir: Delivery por Uber Eats. Takeaway por web propia o Uber Eats.

Sushi Kotobuki

Selección de sushi en Sushi Kotobuki

Sin lugar a duda uno de los mejores sushi en relación calidad precio a domicilio de Madrid. Dejar claro que en calidad hay sushi mejor, pero que reúna las cualidades de calidad, delivery y precio asequible pocos, y desde luego Sushi Kotobuki es de lo mejor.

Lo mejor: Nigiris

Precio: 50€ para 2 personas

Cómo pedir: Web de Sushi Kotobuki

Kappo

El sushi a domicilio de Kappo

Si lo que buscas es el mejor sushi a domicilio de Madrid, Kappo es la respuesta a tus plegarias. Consiguió enamorarnos como mejor restaurante japonés de Madrid y ahora demuestra que puede llevar ese gran trabajo a nuestras casas con su delivery. Cuidadísimo y de una calidad excelsa, un sushi como el de Japón en tu casa.

Lo mejor: Nigiris

Precio: 100€ para 2 personas

Cómo pedir: Por teléfono 910 42 00 66 consultando la carta aquí

Mawey y El Cártel de Mawey

Burrito de El Cártel de Mawey

De los mejores tacos de Madrid ahora también a domicilio. La variedad es enorme. También tienen la opción de El Cártel de Mawey, que hace mezclas similares pero en burritos. Imprescindible probar su guacamole.

Lo mejor: Cochinita Pibil

Precio: 20€ por persona

Cómo pedir: Web de Mawey

Grosso Napoletano

Las pizzas auténticas napolitanas de Grosso Napoletano

Nuestra otra pizza favorita de Madrid. Sus masas auténticas napolitanas son maravillosas, llenas de aroma y sabor, con una textura melosa y jugosa que da gusto. Los sabores y combinaciones de ingredientes son más tradicionales, de esas pizzas para tomar una y otra vez, de las que te pide el cuerpo muy de vez en cuando.

Lo mejor: Cochinita Pibil

Precio: 20€ por persona

Cómo pedir: Web de Mawey

Latasia

Las costillas de Latasia

Cocina fusión mediterránea, peruana y de Singapur. Una mezcla fascinante que funciona genial. Sus platos son todos excelentes, llenos de sabor. Solo tienen servicio de take away con menú cerrado, pero puedes llamarles y pedirles que te hagan cambios en algún plato.

Lo mejor: Costilla de cerdo glaseada en bourbon coreana

Precio: 55€ menú para dos personas

Cómo pedir: Llamando al 91 555 93 33 y recogida en Castellana 115

GoXO

Tacos de costillas de GoXO

El famosísimo y riquísimo servicio de delivery del triestrellado chef Dabiz Muñoz. La cocina de StreetXO y algunos rasgos de DiverXO llevados a platos tradicionales con sabores internacionales. Todo riquísimo, para atrevidos, sabores potentes, picantes y ácidos. El precio es elevado, pero no caro, cada euro gastado está justificado. Hay que terminar algunos platos en casa, pero no requiere mucho trabajo.

Lo mejor: Cocido Hong Kong

Precio: 50€ por persona

Cómo pedir: Glovo

CoquettoGo

Costilla de vaca de Coquettogo

La opción de comida a domicilio de Mario Sandoval desde Coquetto, el hermano menor de Coque. Cocina y productos tradicionales cocinados con mucha técnica. Hay que terminar algunos platos en casa y requiere algo de tiempo, pero merece la pena porque comemos como recién hecho.

Lo mejor: Costilla de vaca glaseada

Precio: 40-50€ por persona

Cómo pedir: Glovo

Santerra

Delivery de Santerra

Cocina tradicional excelentemente elaborada. Si te apetecen las mejores croquetas que hayas probado, una ensaladilla rusa de escándalo o unos callos maravillosos este es tu delivery. Absolutamente todo en la carta está riquísimo.

Lo mejor: Croquetas

Precio: 25-30€ por persona

Cómo pedir: Web de Santerra

Lúa

Delivery de Lúa

Lúa es sin lugar a dudas uno de mis restaurantes favoritos de Madrid. Cuando me enteré del lanzamiento del delivery fui muy escéptico debido a lo importante que me parece estar en su sala. Sin embargo, ha sido uno de os que más me han sorprendido con su comida a domicilio. Todo está cuidadísimo, cada detalle hecho con amor, con el mejor packaging y embalaje que he visto y la comida es excelente. Requiere regenerar, calentar y acabar algunos platos en casa, pero vas a comer de lujo y como recién hecho. Actualmente tienen el delivery parado y solo admiten take away, pero en unas semanas estará de nuevo activo.

Lo mejor: El pulpo y los guisos

Precio: 35€

Cómo pedir: Web de Lúa

Marisco a domicilio de Lúa

Marisco gallego cocido a domicilio

También de Lúa pero con una idea diferente, Manuel Domínguez hace de intermediario para traernos a Madrid el mejor marisco gallego cocido en agua de ría. Solo tenemos que atemperarlo al recibirlo y empezar a disfrutarlo. Y los precios son increíbles.

Lo mejor: La centolla

Precio: 40-50€ por persona

Cómo pedir: Actualmente el servicio está parado, pero volverá muy pronto

Horcher

Horcher a domicilio

Uno de los restaurantes más emblemáticos de la capital, con su cocina tradicional alemana, no solo ha cumplido ya 75 años en Madrid, sino que ahora también se adapta a los tiempos modernos y envía sus platos a domicilio. Llegan de maravilla y solo hay que calentarlos ligeramente para disfrutarlos como recién hechos.

Lo mejor: Ragout de lenguado con carabineros

Precio: 50-60€ por persona

Cómo pedir: Web de Horcher

LUKE

LUKE a domicilio

El chef Luke Jang es uno de los cocineros extranjeros con más historia en España. A Madrid nos ha traído la auténtica cocina coreana, con mucha técnica y apta para los más gourmets. El delivery es estupendo, rico y lleno de sabor.

Lo mejor: Bao Bun Coreano

Precio: 30-40€ por persona

Cómo pedir: LUKE en Glovo

Taberna y Media

Delivery de Taberna y Media

Su carta puede parecer sencilla en un primer vistazo, pero cuando uno prueba sus platos enseguida aprecia el trabajo que hay detrás de cada uno. Una cocina clásica replanteada que nos hace disfrutar en cada bocado.

Lo mejor: Torreznos y tartar de atún

Precio: 25-30€ + 7,5€ de envío

Cómo pedir: Web de Taberna y Media

La Guisandera de Piñera

Arroz con pitu de La Guisandera de Piñera

Comida asturiana casera como la de la abuela. Todos los platos son súper sabrosos y llenos de sabor. Es como si tu abuela fuese a cocinarte en casa.

Lo mejor: Arroz con pitu

Precio: 25€

Cómo pedir: Web de La de Piñera

Taller by Kuoco

Delivery de Taller by Kuoco

Un restaurante espectacular que envía a domicilio con un concepto de comida fusión y callejera para los amantes de lo más cañero, picante y ácido. Muchísimo sabor. Todo viene listo para que cocines en casa, ordenado por botes y colores, y lo terminas para comer como recién hecho. Imprescindible para todos pero especialmente para los amantes de la comida latinoamericana y asiática.

Lo mejor: Croquetas de chilli crab y txangurro

Precio: 25-30€

Cómo pedir: Web de Taller by Kuoco

Juana la Loca

Delivery de Juana la Loca

Uno de los bares de tapas y raciones más conocidos de Madrid, ahora con envío a domicilio. Platos elaborados y cocina de autor. Es imprescindible probar su tortilla de patatas, que enamora a muchos, muy diferente por su intensidad de sabor.

Lo mejor: Tortilla de patatas

Precio: 20-30€

Cómo pedir: Glovo, Deliveroo, Uber Eats

Cuatromanos

Delivery de Cuatromanos

El concepto de alta cocina a domicilio de Paco Roncero y Ramón Freixa con algunos de sus platos más icónicos. Podemos esperar grandes elaboraciones adaptadas al delivery que funcionan de maravilla.

Lo mejor: Molletes de bogavante y el cochinillo ibérico

Precio: 30€ por persona

Cómo pedir: Uber Eats

Piantao

Delivery de Piantao

Quién lo iba a decir, pero una parrilla argentina a domicilio también es posible, y encima funciona de lujo. Algunos platos se pueden recalentar ligeramente en el horno para recuperar un poco de temperatura, pero todo llega estupendo. Si no te decides siempre puedes pedir una parrillada para dos personas.

Lo mejor: Costillar de ternera

Precio: Desde 16€ por la hamburguesa hasta 50€ por el costillar

Cómo pedir: Glovo

Joselito's Home

Joselito's Home, el mejor jamón y platos preparados a domicilio

Los fantásticos jamones y embutidos de Joselito se unen a los mejores platos preparados con sus ingredientes para darnos a conocer uno de los servicios delivery de comida tradicional de calidad que más nos ha gustado.

Lo mejor: Chacinas, croquetas y presa

Precio: 30-35€ por persona

Cómo pedir: Web de Joselito's Home

Soy Kitchen

Delivery de Soy Kitchen

La cocina china tradicional de verdad, nada que ver con los chinos a los que estamos acostumbrados. Soy Kitchen nos ofrece los más auténticos sabores de la cocina china, y ojo porque son potentes y picantes. Es un restaurante que todos deberíamos probar alguna vez, y el envío a domicilio está genial adaptado.

Lo mejor: Cabecero de cerdo crujiente agridulce

Precio: 20-25€

Cómo pedir: Web de Soy Kitchen

Matriz

Matriz a domicilio

Cocina tradicional, de excelente calidad y con productos de primera. Matriz nos envía a domicilio los mejores productos cocinados con un punto excelente y pensados para poder recalentar y regenerar. Algunos platos se preparan con el microondas en unos segundos y otros requieren unos 15 minutos de horno, pero el proceso es sencillo y merece la pena para comer sus excelentes platos como recién preparados.

Lo mejor: Pierna de cordero asada

Precio: 30-35€

Cómo pedir: Web de Matriz Restaurante

Martín en casa

El Señor Martín en casa

El Señor Martín es una de las mejores combinaciones entre pescado y brasa que podemos encontrar en Madrid. Con Martín en casa nos ofrece por delivery la parte de su propuesta que mejor han adaptado al envío a domicilio. Todo está espectacular, y la gran calidad del restaurante llega intacta a nuestras casas.

Lo mejor: Guiso de sepia

Precio: 30-40€

Cómo pedir: Web de El Señor Martín en casa

Kitchen 154

Delivery de Kitchen154

Kitchen 154 ofrece la más auténtica cocina del sudeste asiático en tu casa. El concepto es ligeramente diferente al de comida a domicilio tradicional porque lo envían envasado para que lo acabes de cocinar en casa y solo se entrega dos días por semana. La ventaja es que lo comes todo caliente y recién hecho, y que puedes comprar de más y congelar para otras veces.

Lo mejor: Costillas de cerdo

Precio: Desde salas a 5€ hasta costillas a 9.5€ y curry a 12€

Cómo pedir: Web de Kitchen 154

El Lagar x Gofio

Delivery de El Lagar x Gofio

El restaurante canario con una estrella Michelín ha adaptado algunos de sus platos para ofrecer comida a domicilio. Muy bien resuelto con sus platos más sencillos pero que mejor funcionan en delivery.

Lo mejor: Croquetas de pollo con todo

Precio: 25-30€ por persona

Cómo pedir: Web de El Lagar x Gofio

Lettera Trattoria Moderna

Pizzas del delivery de Lettera Trattoria Moderna

Este restaurante italiano ha apostado por las pizzas de estilo napolitano para el envío a domicilio, y ha conseguido una de las mejores pizzas de Madrid. Tienes que probarlas porque son de masa esponjosa y ligera, con ingredientes de primera calidad para los toppings.

Lo mejor: Pizza de butifarra

Precio: Unos 15€ por pizza

Cómo pedir: 918 053 342

Montar el Pollo

Pollo asado por delivery de Montar el Pollo

El que piense que el pollo asado a domicilio es igual a mala calidad tiene que probar lo que ha hecho el chef Joaquín Felipe con Montar el Pollo. Una oferta que gira en torno al pollo con el asado como protagonista y está riquísima. La salsa es espectacular, posiblemente la mejor que he probado en un pollo asado.

Lo mejor: Pollo asado campero

Precio: Pollo entero 10.9€ / pollo camero 1.8 kg por 22€

Cómo pedir: Glovo

Arrayán

Delivery de Arrayán

Javi Cabrera ofrece en Arayán cocina tradicional y sencilla pero llena de sabores que está de auténtico vicio. Difícil elegir plato, pero las albóndigas son espectaculares, la ensaladilla rusa diferente y riquísima, y la empanada de calamares en su tinta de escándalo.

Lo mejor: Albóndigas a la riojana

Precio: 25€ por persona

Cómo pedir: Llamar o Whatsapp al 699032251 con 24 horas de antelación

Aitatxu

Delivery de Aitatxu

El chef bilbaino Álvaro González acaba de empezar con la apuesta del envío a domicilio de Aitatxu. Un restaurante que explora las raíces de la cocina vasca y apuesta por el producto de primerísima calidad en búsqueda nuevos de aromas, texturas y sabores.

Lo mejor: Carrilleras al vino tinto

Precio: 25-30€ por persona

Cómo pedir: Web de Aitatxu

Hevia

Delivery de Hevia

Este mítico restaurante gourmet nacido en 1964 ha tenido que pasar por muchas cosas, y nunca habría imaginado tener que adaptarse a la crisis hostelera originada por una pandemia adaptando su menú al delivery. Pero lo han hecho y el resultado es excelente, no solo con la comida, sino con el cuidadísimo packaging de lujo que utilizan.

Lo mejor: Calamarcito gallego en tempura

Precio: 40€ por persona

Cómo pedir: Web de Hevia

Kirikata

Delivery de Kirikata

El restaurante de cocina fusión japonesa de los creadores de Arzábal es la opción ideal para aquellos que buscáis comida japonesa con esos toques diferentes y atrevidos de mayonesas picantes y mezclas diferentes. Mucha calidad a un precio muy razonable.

Lo mejor: Nigiris

Precio: 35€ por persona

Cómo pedir: Web de Kirikata

La Bistroteca

Delivery de La Bistroteca

Si antes os decíamos que Juancho's BBQ es la mejor hamburguesa de Madrid, las de La Bistroteca son sin lugar a dudas las siguiente en calidad. Una carne de primerísima calidad, buen pan e ingredientes y mezclas únicas. Podríamos decir que Juancho's es para los más puristas, con menos ingredientes, y La Bistroteca para los que queráis añadidos como el foie o montañas de queso fundido.

Lo mejor: La NY Cheese

Precio:Unos 15€ por hamburguesa

Cómo pedir: Web La Bistroteca

Berlanga

Arroz a domicilio de Berlanga

Uno de los mejores arroces a domicilio que encontrarás en Madrid. Llega perfecto a casa, en su punto y a buena temperatura. Era muy escéptico con algo como el arroz en delivery, pero después de probar los de Berlanga me ha cambiado la mentalidad.

Lo mejor: Paella del senyoret

Precio: 15-20€ por persona

Cómo pedir: 649 166 310

Massburg

La hamburguesa-pizza de Massburg

La mezcla de Massburg no la habías visto venir. Una hamburguesa con pan de pizza. Se hornea la carne dentro de la masa como si fuese una pizza y queda espectacular, con la carne perfectamente en su punto. La masa además esta estupenda. Para esos días que te apetece algo potente.

Lo mejor: Mass NY

Precio: 12-13€ la hamburguesa

Cómo pedir: Uber Eats, Glovo, Deliveroo

Mercado de Ibiza

Delivery de Mercado de Ibiza

Tapas y raciones tradicionales pero elaboradas con los mejores productos. Ensaladilla rusa, croquetas, rabas, tortilla de patata... todo eso que tanto echamos de menos ahora que estamos más encerrados en casa.

Lo mejor: Brioche con rabo de toro

Precio: 20-25€

Cómo pedir: Web de Mercado de Ibiza

Portonovo

Restaurante Portonovo a domicilio

Auténtica cocina gallega tradicional directa a nuestras casas. Buenísimo producto y elaboraciones muy cuidadas.

Lo mejor: Merluza de pincho gallega

Precio: 20-25€

Cómo pedir: Web de Restaurante Portonovo

Baila Martina

Baila Martina a domicilio

Una propuesta divertida que gira en torno a los platos tradiciones y una propuesta de pequeños sándwiches brioche con rellenos riquísimos. Perfecto para compartir y disfrutar en una fiesta.

Lo mejor: Los brioches

Precio: 15-20€

Cómo pedir: Uber Eats, Deliveroo y Glovo

Bowlers

Bowls a domicilio de Bowlers

Comida sana y rica en un bol a domicilio en poco tiempo y recién hechos, esto es lo que ofrece bowles, sin duda uno de los más ricos que he probado de los muchos que invaden las aplicaciones de delivery. Muchísimas opciones y mezclas, todas las que he probado riquísimas.

Lo mejor: Ensalada de lentejas

Precio: 12€ por persona

Cómo pedir: Web de Bowlers

Secret de Levante

La mejor paella a domicilio es la de Secret del Levante

Salimos un poco del concepto comida a domicilio preparada, pero Secret de Levante se merece un puesto en esta selección. Lo que hacen es enviarnos a casa un pack con todo preparado para hacer una auténtica paella valenciana en casa en solo 15 minutos. Viene precocinada a la leña y envasada para que solo tengamos que calentarla y cocer el arroz. El resultado es espectacular, como si la comieses en Valencia, de lo más rico que he probado.

Lo mejor: Paella valenciana

Precio: 18.80€ para dos, 31.30€ para cuatro, 62.50€ para ocho

Cómo pedir: Web Secret de Levante

Domingos de Lechazo

Cordero asado a la leña a domicilio de Domingos de Lechazo

Siguiendo un poco el ejemplo anterior, Domingos de Lechazo nos envía a domicilio una pierna de cordero lechal cocinada al horno de leña y envasada al vacío que solo tenemos que calentar en el horno para disfrutarla como si estuviese recién hecha. El resultado es increíble, de verdad que parece recién hecho a la leña.

Lo mejor: Lechazo

Precio: Cuarto de lechazo 39€

Cómo pedir: Web Domingos de Lechazo

Coscolo

Coscolo, el cocido de maragato a domicilio

Si te gusta el cocido vas a alucinar con Coscolo. Tradicional restaurante de León que ha adaptado perfectamente el cocido de maragato al envío a domicilio (a cualquier parte de España). Lo envasan como si fuese una conserva y en casa solo tenemos que calentar, colar los caldos y cocinar los fideos en la sopa. Un proceso fácil que se hace en unos 15 minutos y resulta en uno de los mejores cocidos que haya probado nunca. El precio incluye el cocido para dos personas, una botella de vino del Bierzo, dos natillas y dos tés digestivos.

Lo mejor: Cocido de maragato

Precio: 60€ para dos personas

Cómo pedir: Web de Coscolo

El Asador en tu Casa

Costillas de El Asador en tu casa

Asados de ternasco aragonés y cerdo a baja temperatura directamente desde Zaragoza hasta cualquier parte de España. Un producto de primera tratado con una técnica que nos permite disfrutar de le mejor calidad y textura de sus elaboraciones. Se pueden guardar refrigerados y calentar al horno en 15 minutos para servir y disfrutar.