Así va a ser la vuelta de los grandes restaurantes de España

Lo peor parece haber pasado. El confinamiento ha dado sus frutos y todo el país avanza con paso firme en la llamada 'desescalada'. Buena parte del territorio ya está en Fase 3, mientras que otros tantos, siguen en Fase 2. Ambas permiten la apertura de restaurantes, tanto de terrazas, como del interior. Eso sí, respetando el aforo y con medidas de distanciamiento.

La hostelería ha sido uno de los sectores más castigados durante la pandemia. Muchos se lanzaron al delivery, pero otros tantos, por la propia concepción de su forma de cocina, no han podido más que sentarse a esperar y decidir cuándo iban a programar su apertura.

Lo que hace unas semanas parecía lejano, ya es una realidad. El país se va animando y con ello, los grandes chefs han ido poniendo fecha a las esperadas reaperturas. Pero no es oro todo lo que reluce, muchos siguen sin tener del todo claro si, con la reducción de aforo, van a poder permitirse reincorporar a la totalidad de su plantilla.

Dicho esto, 2020 va a ser el año del turismo nacional, el año en el que recuperaremos y redescubriremos nuestro país y ¿qué mejor que hacerlo con viajes gastronómicos?

La vuelta de los estrella Michelin y los grandes restaurantes del país

¿Cuándo y cómo van a volver a abrir los grandes restaurantes españoles?

Madrid

La capital, especialmente castigada durante la pandemia del coronavirus, vuelve a la vida. Primero fueron las terrazas de buena parte de sus restaurantes y ahora, la vuelta de los grandes.

Sacha, por ejemplo, reabrió su terraza el pasado 2 de junio y el enclave, aunque ahora reducido de aforo, es fantástico para probar nuevas creaciones audaces del genial Sacha, como su vaca a la moda o clásicos como la tortilla vaga de morcilla y piparras. También abrieron ya sus puertas Clos, el gallego Lúa y Gofio.

El próximo 15 de junio, tanto el dos estrellas Michelin Coque, como su proyecto informal, Coquetto Bar, reabren sus puertas. Los hermanos Sandoval han estado al pie del cañón durante toda la pandemia, ayudando desde su cocina de resilencia a los más desfavorecidos. Paralelamente, han abierto una terraza, El Bistró de Mario Sandoval, en su finca de eventos La Romané. Mientras, seguirán con el delivery de CoquettoGo.

Por el momento, otros chefs con estrella, todavía no han anunciado su vuelta, como es el ejemplo de Ramón Freixa, Paco Roncero o Diego Guerrero. Otros tantos siguen sin fecha concreta, como Punto Mx, A'Barra o Santceloni.

El que si que vuelve a la carga, a partir del 10 de junio, es Javi Estévez con La Tasquería, para seguir haciendo gala del leit motiv que le ha hecho famoso #SomosCasqueros. Habrá que esperar para el regreso de otros. La Tasquita de Enfrente pone el 1 de julio como fecha de reapertura, El Invernadero de Rodrigo de la Calle el 3 de julio y Lakasa lo hará a partir del 6 de julio.

DiverXO, el 3 estrellas Michelin de Dabiz Muñoz, volverá a partir del 14 de julio y como hecho excepcional, abrirá durante el mes de agosto.

Cataluña

Fueron los hermanos Roca, los que primero anunciaron la vuelta de sus restaurantes y espacios. Mientras que durante el mes de mayo, volvieron Rocambolesc y el obrador de Casa Cacao, al poco, el pasado 5 de junio, abrían las puertas de un nuevo espacio, Mas Marroch, nuevo concepto ubicado en una masía del siglo XIII en su finca de eventos, en medio de la naturaleza y con una propuesta de cocina tradicional catalana y platos míticos del propio Celler de Can Roca. El lunes 8, abrieron el restaurante familiar, Can Roca.

Y hay más, el 16 de junio abrirán de nuevo el Hotel Casa Cacao y el 23 de junio, levantarán las persianas de sus tres estrellas Michelin, el Celler de Can Roca. "Volvemos. Más ilusionados que nunca. Más preparados que nunca. Más unidos que nunca. Más humanos que nunca", anunciaban en sus redes sociales.

Disfrutar, el restaurante de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, anunció su reapertura para el próximo 15 de julio. El que sí está abierto ya, es Compartir, el hermano pequeño del grande en Cadaqués.

Los televisivos hermanos Torres, anunciaron la vuelta de Cocina Hermanos Torres para el próximo 2 de julio.

Comunidad Valenciana

Si ha habido un pionero, ese ha sido Ricard Camarena. Mientras muchos han retrasado las aperturas a finales de junio o incluso julio, el chef valenciano sorprendió a todos abriendo el 23 de mayo. Cuando Valencia todavía se encontraba en fase 1, adaptaron todo el proceso a su zona ajardinada -que hasta ahora no se había explotado- y en horario de cenas. "La pandemia no te obliga a reinventarte, pero sí a adaptarte a las nuevas circunstancias", afirmaba el propio Camarena.

Con este paso adelante, fue uno de los abanderados en la recuperación del sector tan castigado y en "tratar de volver a poner a Valencia en las rutas turísticas." A la reapertura del gastronómico, le han seguido la de Habitual, Canalla Bistró y Cocaloka en formato delivery.

También en la ciudad de Valencia reabren los conceptos de Begoña Rodrigo. el 15 de junio abrirá Farcit y el 1 de julio la apertura será doble, El Huerto, como nuevo concepto y el recientemente galardonado con su primera estrella Michelin, La Salita.

Otros muy a tener en cuenta en la ciudad son Saití, Askua...

El 1 de julio es el día elegido por el 3 estrellas Michelin Quique Dacosta para volver. "Regresamos. El momento, para nosotros, es ahora. Volvemos a ilusionarnos. Abrimos por fin con toda nuestra energía, pasión, ganas y entrega las puertas de Quique Dacosta Restaurante. Queremos devolveros con todo nuestro cariño y garantías la confianza que durante décadas nos lleváis regalando. Nuestro objetivo ahora es apasionarnos con aquellas pequeñas cosas que nos vimos obligados a aparcar durante un tiempo", anunciaba el chef en sus redes sociales.

En Alicante el grupo Gastronou dio el pistoletazo de salida con la apertura de su terraza, Pópuli Bistró. Además, desde el 9 de junio, han abierto los comedores de los restaurantes Nou Manolin y Piripi. Las míticas barras, de momento, tendrán que esperar.

En la misma provincia Kiko Moya reabre las puertas de L'Escaleta el próximo 19 de junio, además anuncian nueva etapa, con nueva cocina, para celebrar su 40 aniversario. El 12 de junio Alberto Ferruz y su Bonamb alzan el vuelo de nuevo en Jávea.

País Vasco

¿Cómo están las cosas en el norte del país? Martín Berasategui anunciaba la apertura de su gastronómico para el próximo 1 de julio. Mientras, poco a poco, va reabriendo sus otros negocios.

También el 1 de julio ha sido la fecha anunciada para la vuelta del 3 estrellas Azurmendi, capitaneado por Eneko Atxa y para la apertura del hotel y restaurante gastronómico de Subijana, Akelarre.

Habrá que esperar para saber las fechas de regreso de Mugaritz, Nerua o Mina.

Prácticamente como una sorpresa, Etxebarri, el célebre asador de Bittor Arginzoniz, anunció su vuelta el 11 de junio. Por el momento han ido recolocando reservas que quedaron en el tintero por la pandemia y con nuevas reservas para el mes de agosto.

Cantabria

El 3 de julio es la fecha marcada por Jesús Sánchez para abrir de nuevo las puertas del nuevo 3 estrellas Michelin que nos dio 2020, Cenador de Amós. Y la fecha no es baladí, tiene incluso su punto de romanticismo, porque precisamente un 3 de julio, concretamente de 1993, fue cuando el restaurante abría sus puertas por primera vez.

"Queremos celebrar el principio del fin de lo que han supuesto estos últimos meses en nuestras vidas", afirman. Estrenaban temporada el pasado 4 de marzo, solo 9 días después, tuvieron que cerrar a causa de la pandemia. Ahora vuelven con la misma oferta gastronómica #ESENCIALIDADCOMPLEJA, que habla de Cantabria, del territorio, del paisaje... Todo ello con las medidas y protocolos de seguridad totalmente instaurados, con el fin de generar una experiencia de total confianza.

Andalucía

Julio va a ser uno de los meses más estimulantes para Andalucía. El 2 de julio, zarpan las velas del 3 estrellas Michelin de Ángel León, Aponiente. Ya en junio, se ha abierto la Taberna del Chef del Mar, su propuesta informal en el Puerto de Santamaría.

El 1 de julio vuelve a encender los fogones Bagá, el espacio en Jaén del chef Pedro Sánchez. El mismo día tiene planeado su regreso Mantua, en Jerez.

Noor todavía no tiene fecha de vuelta, pero Paco Morales ha dado un giro radical a su concepto informal. Lo que fuera Nanita Bar, ahora se ha convertido en el Bar de Paco Morales. “El cambio de nombre ha sido por petición popular y a mí

me gusta y me siento cómodo, tengo ganas, y quiero incorporar cosas nuevas, hacer una

carta más dinámica, darle a esta ciudad lo que quiere”, explicaba el propio chef.

Dani García reabre todos sus conceptos, abren sus puertas los diferentes locales de BiBo y Lobito de Mar, tanto en Madrid, como en Andalucía. Y hay más, tras cerrar su tres estrellas Michelin, este espacio venía a convertirse en algo nuevo. El coronavirus paró sus planes, pero el próximo 15 de junio, abrirá sus puertas Leña, el asador creado por el marbellí.

Por su parte Xanty Elías, hace renacer Acánthum el próximo 23 de junio. Y decimos renacer porque nada tendrá que ver con lo que fue hasta la llegada de la pandemia sanitaria. Empiezan una nueva etapa con dos propuestas y dos tipos de experiencia. Una de ellas será Acánthum a la carta, con platos clásicos y novedades pero un formato más casual y la otra será El Taller de Xanty Elías, para un máximo de 8 comensales con un menú preparado y acompañado por el chef, el sumiller y como asistentes, los propios clientes.

Los Marinos José ya está a pleno rendimiento, al igual que La Milla en Marbella, el biestrellado Skina o La Cosmopolita de Dani Carnero en Málaga, que a principios de julio, reabrirá Kaleja.

Galicia

Culler de Pau todavía no tiene decidida la fecha, pero todo apunta a que será a principios de julio. Habrá que esperar también para el anuncio de fecha concreta de la vuelta de los espacios de Pepe Solla, tanto el gastronómico, como La Radio de Pepe Solla, su restaurante informal.

Los que sí que han anunciado fechas de vuelta son Nado, de Iván Domínguez, que abrió de nuevos sus puertas el 3 de junio en A Coruña. También en A Coruña, Luis Veira e Iria Espinosa de Árbore da Veira ha vuelto a los fogones en A Taberna dos Cinco Mares, su propuesta más informal.

Por su parte, Lucía Freitas ha anunciado que A Tafona, reabrirá formalmente el 1 de julio su espacio en Santiago de Compostela.

La Rioja

Francis Paniego nos ha alegrado el confinamiento con sus recetas. Hemos aprendido a hacer algunos de sus míticos platos y ahora ha llegado el momento de volver a disfrutarlos en su casa. El pasado 28 de mayo reabrió Tondeluna, en Logroño y planea próximas fechas. Echaurren Tradición volverá a ver la luz el 12 de junio y su dos estrellas Michelin, El Portal de Echaurren, lo hará el 3 de julio.

¿Puede una barra de sushi reabrir sus puertas? Mientras la pandemia se ha llevado por delante el concepto de 99 KO, que no volverá a abrir, parece que el estrella Michelin Kiro Sushi, se ha lanzado con todo y ha vuelto a deleitar a todos con sus audaces creaciones niponas en Logroño.

Castilla y León

"Después de este tiempo, volvemos de nuevo... En la casa vieja de ésta foto empezó la historia del restaurante, la primera semilla que germinó y sigue creciendo hoy día... Por ello con esta foto tan especial para nosotros hemos querido anunciar que volvemos el próximo jueves 18 con la misma ilusión, pasión y ganas de siempre.", así anunciaba el restaurante La Lobita, en Soria que volvía.

Yolanda León y Juanjo Pérez, reabren Cocinandos el próximo 18 de junio en León. En la misma localidad, otro estrella Michelin, el restaurante Pablo, reabrió su terraza el 2 de junio, mientras que, también el 18, abrirá de nuevo el gastronómico.

Los amantes de la cocina cinegética que se practica en Castroverde de Campos, están de enhorabuena. Lera anuncia su regreso para el próximo 3 de julio.

Castilla La Mancha

Iván Cerdeño, con su restaurante ubicado en el Cigarral del Ángel en Toledo, volverá 29 de junio, pero lo hará en un formato totalmente diferente. Durante las noches de verano, abrirán en un formato desenfadado e informal, con tapas, platos de temporada, música, cócteles... El gastronómico abrirá sus puertas de nuevo a partir de septiembre.

El bastión gastronómico de Sigüenza, Molino de Alcuneza, volverá a abrir sus puertas el próximo 1 de julio.

Jesús García, del restaurante Trivio en Cuenca, nos anima a seguir atentos a sus redes sociales, porque en breve publicarán la fecha de su vuelta.

Asturias

Parecía que este año no iba a ser posible, pero finalmente, Nacho Manzano anunció que Casa Marcial, volvería a la actividad el 1 de julio. Paralelamente irán abriendo sus demás espacios como Gloria con sedes en Oviedo y Gijón y seguirán con la apuesta de sus platos de catering para terminar en casa, con opciones como las célebres croquetas de Esther Manzano, el arroz con Pitu de Caleya o la fabada.

El restaurante mirando al mar de Isaac Loya, Real Balneario de Salinas, reabre sus puertas el 24 de junio, mientras que el restaurante donde preparan la mejor fabada -y muchos más platos- del país, Casa Gerardo, lo hará el 25 de junio.

Murcia

Todavía no hay fecha concreta para la vuelta de Magoga, pero su chef, María Gómez, ya ha anunciado en las redes sociales que están preparándose para ello con una mascarilla con el logo del restaurante.

Por su parte, Local de Ensayo y su chef David López se reinventan y arrancan con un nuevo proyecto con su catering, que se ha unido a Siempre Verde y Mantelería y Menaje para trasladar el restaurante al exterior en una terraza en la finca de celebraciones de Siempre Verde.

Navarra

Este año no habrá chupinazo ni fiestas de San Fermín, pero la gastronomía volverá a brillar en Pamplona. Desde el 11 de junio, reabre sus puertas el estrella Michelin Europa. Además, el mismo día, lo harán los demás restaurantes del grupo, Alhambra y El Merca'o.

El mismo 11 de junio, vuelve el dos estrellas El Molino de Urdániz, con David Yárnoz al frente. Unos días más tarde, el 18 de junio, volverá el restaurante Rodero, también en Pamplona.

Extremadura

¡Qué ganas tenemos de volver a uno de los mejores restaurantes del país! Estamos de suerte, Atrio, con Toño Perez y Jose Polo al frente, reabre sus puertas el próximo 1 de julio. Hotel y restaurante, volverán a conquistar a todos los que les visiten.

Aragón

El restaurante Lillas Pastia, en Huesca, tiene previsto reabrir a principios de julio. Están aprovechando este tiempo, para dar un lavado de cara y para realizar obras de mejora y acondicionamiento. En la misma localidad, Tatau Bistró ya reabrió sus puertas el pasado 4 de junio, respetando la reducción de aforo y con todas las medidas de seguridad adaptadas a los nuevos tiempos que vivimos.

Cancook, en Zaragoza, abrió el 3 de junio, ampliando su horario también a los domingos. Paralelamente, lanzaron un servicio de take away, que seguirá funcionando con el restaurante abierto.

Islas Baleares

Las islas han sido los territorios menos castigados y muchas de ellas, avanzaron de fase mucho más rápido que el resto de España. Todo apunta a que, a partir del 1 de julio, los turistas podrán volver a viajar a estos destinos y poco a poco, algunos restaurantes van anunciando sus reaperturas.

La temporada en Ibiza se presenta complicada, porque la mayoría de hoteles y restaurantes, están pensando en abrir hacia finales de julio. Es el caso del hotel BLESS con el restaurante de Martin Berasategui o del Ibiza Gran Hotel, con el restaurante La Gaia. El único estrella Michelin de Ibiza, Es Tragón, abrirá el próximo 3 de julio.

En Menorca, Café Balear ya está funcionando, Sa Pedrera des Pujol abre de viernes a domingo y próximamente reabrirá Sa Llagosta.

En Mallorca, el panorama todavía es dubitativo. Andreu Genestra no ha puesto fecha a la reapertura. Tampoco lo ha hecho Maca de Castro. Santi Taura por su parte, ha reabierto el restaurante Cor, barra i Taula en el centro de la isla.

Islas Canarias

Más complicado es el panorama para las Islas Canarias. Muchos de sus grandes restaurantes con estrella, se encuentran ubicados dentro de hoteles. Por ejemplo, Maresía, de los hermanos Padrón, está en el Barceló Royal Hideaway Corales Resort, que permanece cerrado a causa de la epidemia de la Covid-19.

En el caso de M.B. el dos estrellas de Martin Berasategui en el Ritz-Carlton Abama, abrirá el próximo 1 de julio y la sede de Kabuki en el mismo hotel, abrió sus puertas el pasado 22 de mayo.

Fuera del mundo hotel, Los Guayres o Kazan, permanecen cerrados hasta nuevo aviso, mientras que el tinerfeño El Rincón de Juan Carlos, ha anunciado su vuelta para el 21 de junio.