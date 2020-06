La freidora sin aceite de Lidl ya se vende en España

Sabemos que los artículos de bazar de Lidl son objeto de deseo de muchos, incluida una servidora. Sus electrodomésticos tienen siempre una buenísima relación calidad-precio y en muchos casos son opción ganadora frente a otros similares de marcas más caras.

A lo largo de los últimos años, aparatos como la batidora-amasadora, la heladera (en tiendas físicas el sábado 13 de junio por 14,99), la panificadora (en tiendas físicas mañana 6 de junio) o los robots de cocina Monsieur Cuisine han supuesto una auténtica revolución plantándole cara a las marcas de siempre con resultados muy satisfactorios.

Y si hay un electrodoméstico que está ganando terreno en las cocinas de hoy en día ese es la freidora sin aceite o freidora de aire caliente, que hace unos años tenían precios bastante elevados pero que en los últimos tiempos empieza a haber más variedad de diseños a precios más contenidos.

La freidora sin aceite de Lidl

Hace meses que Lidl puso a la venta su primer modelo de freidora de aire caliente, un modelo compacto y eficaz a un precio muy por debajo de sus competidores.

Pero ahora han ido un paso más allá y han presentado un modelo multifunción con un diseño que nada tiene que ver con ni con las freidoras sin aceite tipo wok inspiradas en los modelos Actifry de Tefal ni con las tipo cajón inspiradas en los modelos de Philips, que fueron unas de las primeras marcas en apostar fuerte por este tipo de electrodomésticos.

La nueva freidora sin aceite de Lidl se olvida un poco de todo lo anterior y presenta un modelo de 10 litros de capacidad que además de freír sin grasas, permite asar en parrilla giratoria -para asar pollos, kebab, etc-, dorar, hornear, tostar, calentar, cocer y deshidratar alimentos gracias a todos los accesorios que vienen incluidos (bandeja de horno, bandejas deshidratadoras, parrilla giratoria, cestillo giratorio, set de pinchos para kebab y pinchos morunos y un mango para extraer las bandejas y las parrillas sin quemarnos, todos ellos aptos para el lavavajillas).

Esta freidora de aire caliente de Lidl es como un pequeño horno con temperatura regulable desde 40ºC hasta 200ºC en el que aparte de freír alimentos sin aceite, podremos desde hacer yogures (la temperatura mínima es perfecta para este fin) hasta asarnos un pollo. El aparato tiene también un temporizador de hasta 60 minutos y una pantalla táctil desde la que se pueden seleccionar los programas básicos preconfigurados.

Otro tema muy a tener en cuenta es que sus dimensiones son 33.6x33.6x36.9, un tamaño muy reducido que lo convierten en una solución para disponer de un pequeño horno en cocinas diminutas.

El precio de la freidora de aire caliente 9 en 1 es de 99 euros más 3,99 euros de gastos de envío y de momento solo está disponible en la tienda online. De momento no tenemos noticias acerca de cuándo estará disponible para comprar en tiendas pero, aunque no tenemos confirmación por parte de la cadena, debido a la afluencia masiva de público que suele generar la venta en tienda de este tipo de aparatos, es muy probable que, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos es probable que este nuevo modelo solo pueda comprarse a través de la web. No obstante, tal y como hacemos siempre, si nos enteramos de algo os lo haremos saber.