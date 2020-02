Dónde comer en Takayama: Los mejores restaurantes

Takayama sea posiblemente la primera ciudad tranquila a la que llegue el viajero después de visitar Tokio, Kioto y Osaka. Es la entrada a las montañas y aquí se respira paz.

La gastronomía de Takayama es muy rica, y es el mejor sitio para probar la fabulosa ternera de Hida. Es similar al famoso Kobe, también son terneras de raza wagyu, y la diferencia es que son de la zona de Hida (en lugar de Kobe), de ahí el nombre.

Pero hay mucha más oferta gastronómica y aquí te contamos dónde comer en Takayama.

Suzuya

Ternera de Hida en Suzuya (Takayama)

Empezamos con la ternera de Hida, plato obligatorio que probar en Takayama. Suzuya es un lugar perfecto para hacerlo y la cocinan de la forma más tradicional: en un Shichirin Hida Konro (pequeña parrilla de carbón japonesa), sobre una hoja de magnolio con salsa de miso. Está espectacular.

Kyoya

Ternera Hida con miso en Kyoya (Takayama)

Otro restaurante de ternera de Hida, un poco más apartado del centro que Suzuya pero a menos de 10 minutos andando. La diferencia es que ofrecen más formas de cocinar la ternera, e incluso podemos pedir un menú degustación que incluye todas. Para pegarse un festín.

Ebisu (手打ち蕎麦 恵比寿 本店)

Fideos soba en Ebisu (Takayama)

Lugar de visita obligatoria en Takayama basado en fideos soba y udon. Desde 1898 los hacen caseros diariamente y el resultado es espectacular. Se ofrecen en diversidad de platos, y en verano podemos probar la versión fría acompañada de una exquisita tempura.

Ebihachi

Tempura en Takayama

Espectacular restaurante especializado en tempura. Es uno de estos lugares donde uno se queda embobado mirando cómo se mueve todo en la cocina y acaba en tu plato. Imprescindible visitarlo y disfrutarlo.

Café 青 (カフェ青)

takayama-cafe

Un precioso café para amantes del café, el té y los dulces. Gran variedad de todos los productos y perfecto para relajarse un rato después de pasear o para refugiarse de las torrenciales lluvias que ha traído algún tifón.

Desolation Row

Maravilloso bar para acabar el día tomando una cerveza o un cóctel. Lo que más encanto tiene es el dueño, amante del rock de los 60 y 70, parece que hemos viajado en el tiempo.

Kotaro (CERRADO PERMANENTEMENTE)

Ternera Hida con miso en Kotaro (Takayama)

Qué pena me da editar este texto, pero soy incapaz de borrarlo porque necesito que viva en la memoria de las palabras. En mi primer viaje a Japón este fue el primer restaurante que visité de Takayama, y fue por casualidad refugiándome de la lluvia. La experiencia fue tan increíble que me marcó para siempre, lo he recomendado decenas de veces.

Cuál fue mi sorpresa en la última visita a Japón cuando me encontré un hueco vacío donde antes estaba Kotaro. Han tirado el edificio y el restaurante ya no existe. Su ternera de Hida en salsa de miso no tiene igual, jamás podré olvidar la sensación al probarla.