Desde chucherías a pizza margarita: estos son algunos de los turrones más raros que puedes probar esta Navidad

La cuenta atrás a la Navidad comienza cuando los primeros dulces navideños comienzan a llenar las reposterías y tiendas de alimentación. Desde hace algunos años la fiebre por el panettone ha hecho que esté bollo italiano sea el encargado de dar el pistoletazo de salida, pero la repostería tradicional española no tarda en llegar.

Y este año lo hará con más fuerza, ya que, según la Asociación Española del Dulce (Produlce), la industria del dulce prevé facturar hasta un 4% más en esta Navidad respecto a la del año anterior, a pesar de que su precio presente un 15,4% de encarecimiento

De todo el universo dulce que estas fiestas representa, son los turrones y mazapanes los que se llevan la mayor fama, con un 80% del consumo total. Aunque la tradición no ha muerto, a esas cifras se suman este año algunas de las elaboraciones más originales creadas hasta la fecha. Desde turrón con chucherías hasta el sabor a pizza margarita.

Cerveza negra y chocolate siempre bien

Cerveza negra en un turrón.

Dentro de su surtido navideño, El Almendro rescata una de las combinaciones que más dio que hablar la pasada temporada: el turrón de chocolate con cerveza negra, desarrollado junto a la Fábrica de Cervezas by Estrella Galicia.

Goloso, tostado y con un retrogusto amargo muy sutil, este turrón regresa para satisfacer a los amantes de los maridajes atrevidos. Su precio, 9,99 €, lo convierte en uno de los “experimentos” más accesibles del mercado.

Fini y Lacasitos: el turrón de ‘besito’

Besitos de turrón.

Las chucherías celebran su propio desembarco navideño. La marca Lacasitos lanza un turrón de chocolate blanco con aroma a Jelly Kisses de Fini, esos caramelos tiernos y rosados que marcaron la infancia de muchos.

Una propuesta pensada para el público más joven —o para adultos nostálgicos—, sin gluten, sin aceite de palma y con un precio competitivo: 3,99 €.

El mantecado de Avilés renace en versión turrón

El Mantecado de Áviles convertido en turrón.

Hay innovaciones que no buscan el impacto viral, sino preservar un legado. Este es el caso del turrón de Mantecado de Avilés, impulsado por Ultramarinos La Avilesina junto al obrador del hotel Palacio de Avilés.

La receta del histórico dulce asturiano, recuperada recientemente tras décadas en el olvido, se convierte ahora en un lingote de chocolate blanco caramelizado con un toque salado y trozos tostados del propio mantecado.

La idea, desarrollada por el prestigioso maestro pastelero Alejandro Montes, logra unir tradición y modernidad en un formato pensado para los más “llambiones”.

Vallflorida Xocolaters conexión Dubai

Los turrones de Vallflorida Xocolaters.

Los nuevos turrones de Vallflorida Xocolaters —reconocidos como los mejores panetones artesanos del país— apuestan por sabores globales que viajan del brownie al mezcal o al matcha con plátano.

La estrella de esta temporada es el turrón Dubai, ideado por Lluís Costa, que combina pistachos salados y crudos con pasta pura de pistacho, chocolate blanco y un crujiente de kataifi caramelizado. La mezcla, suave pero intensa, demuestra cómo un turrón puede convertirse en un producto gourmet de alta creatividad sin renunciar a su esencia.

Torrons Vicens + Jordi Roca: el ‘Cromatisme’ turronero

Cromatisme de Jordi Roca.

La línea Sinergia de Torrons Vicens se enriquece con la colaboración de cuatro gigantes de la cocina: Albert Adrià, Jordi Roca, Ángel León y Quique Dacosta.

Entre las novedades destaca el Torró Cromatisme, inspirado en el postre homónimo del Celler de Can Roca. Aquí conviven chocolate, caramelo de naranja, pastel de zanahoria y nuez pacana, creando un equilibrio sorprendente entre cítrico, especias y dulzor. Un turrón para paladares que buscan complejidad.

Dabiz Muñoz y el reinado de la transgresión

Los nuevos turrones de Dabiz Muñoz.

Si alguien ha convertido la Navidad en un laboratorio culinario, ese es Dabiz Muñoz. Su familia de turrones XO crece este año con apuestas que rozan lo imposible.

Este año se ha pasado el juego con el de Pizza Margarita, con chocolate blanco y mozzarella, mermelada de tomate y albahaca, pesto dulce y bordes crujientes; el Chicken Waffle, con praliné de gofre caramelizado, caramelo salado y rebozado de pollo fritos; el Nachos Tex-Mex: totopos crujientes, caramelo cítrico y sirope de tajín y el Cookies & Cream a la brasa con vainilla, cookies a la mantequilla y crema de leche reducida a la brasa.

El turrón como espejo de la gastronomía actual

Lo que hace unos años parecía un capricho aislado hoy es un movimiento consolidado. El turrón se ha transformado en un territorio de experimentación donde conviven la alta cocina, la repostería artesanal, la cultura pop y la tradición revisitada.

Navidad tras Navidad, la pregunta ya no es cuál es el mejor turrón, sino cuál es el más sorprendente y hasta dónde estamos dispuestos a llevar el concepto de un dulce centenario.

En un país donde la gastronomía es identidad, diversión y vanguardia, quizá no sea tan raro que un turrón pueda saber —por qué no— a pizza margarita.

Turrón, pero a la inversa

La turronísimmma de Carlos Portillo.

Tanto gusta este emblema del universo dulce, que su sabor ha servido de inspiración para otros muchos postres. La tarta ha sido uno de ellos, de ahí que cocineros, maestros reposteros y empresarios, integren este ingrediente en sus elaboraciones.

Lo hace Luna y Wanda con 'La Turrona', pero también Carlos Portillo. Mmmika es la tarta que firma el cocinero de Bistronomika, que ofrece esta creación en su local contiguo Mason Glacé en diversas versiones. Para Navidad, la turronísimmma, que mezcla toda la cremosidad y sabor de la tarta de queso gallego con el toque inconfundible del turrón de Jijona.

En Barcelona el mago indiscutible de las tartas es Jon Cake, que en su catálogo también cede espacio a las tradiciones navideñas con el cheesecake de Panettone y el de turrón, que en esta ocasión se elaborará con el conocido turrón de Can Soler de Badalona.