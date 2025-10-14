Las cavas de queso son las nuevas bodegas y este hotel de Menorca tiene una de las mejores de España

Los quesos se han convertido en los nuevos huéspedes de los hoteles. No de cualquiera, solo de aquellos que apuestan por experiencias exclusivas que consisten en poner en valor producto de calidad e identitario de la tierra que los acoge.

Si bien es cierto que es un dúo que no ha llevado su idilio a muchos rincones de España, es un match que hemos visto materializarse en algunos alojamientos, bien porque quieren dar un protagonismo al queso que antes no tenía, porque esté ligado al entorno del hotel o por ofrecer una experiencia exclusiva que refleja su filosofía.

En el caso de Villa Le Blanc Gran Meliá de Menorca, el primer hotel de gran lujo de la isla, miembro del exclusivo sello Leading Hotels of the World, que aloja la experiencia de Formaje x Gran Meliá, sobran los motivos.

Si hace dos décadas las bodegas eran el nuevo símbolo del hedonismo contemporáneo, hoy las cavas de queso se alzan como el territorio donde convergen artesanía, territorio y sostenibilidad, un espacio consagrado al arte del queso que convierte la degustación en una liturgia.

Detrás de la propuesta están Clara Díez, fundadora de Formaje, la influyente tienda madrileña que ha devuelto el prestigio al queso artesanal. Díez, reconocida como una de las 50 jóvenes de '50 Next' de The World's 50 Best Restaurants, ha trasladado su universo curado desde Madrid hasta este rincón del Mediterráneo.

Su selección viaja de Menorca a Nápoles, pasando por el Valle del Loira y Murcia, pero tiene un epicentro emocional que nunca puede faltar en la propuesta: el queso de Mahón.

Afinado por Nicolás Cardona en Alaior y elaborado por payeses locales, este queso de vaca con cinco meses de maduración es la joya de la carta, el punto de partida de una travesía gustativa donde cada pieza cuenta una historia de territorio y tiempo.

A su alrededor, la cava reúne nueve quesos artesanos que evocan distintas geografías mediterráneas: un Trenza de Nápoles de sabor lácteo y salino, un Petit Fumé del Loira que recuerda al bosque húmedo tras la lluvia, o un Ruperto murciano de corteza dorada y alma caprina.

Cada uno se sirve acompañado de panes rústicos, frutas locales y una carta de vinos naturales pensada para acompañar sin eclipsar.

Un hotel que respira Menorca

El espacio donde se vive esta experiencia no es casual. Villa Le Blanc Gran Meliá no es solo un hotel: es una declaración estética y ética. Su arquitectura, firmada por Álvaro y Adriana Sans (ASAH Studio), se inspira en los pueblos blancos de la isla, con arcos que miran al mar y patios que respiran lavanda y olivo.

El edificio, de forma de “U” abierta al horizonte, se funde con la naturaleza y presume de ser el primer hotel con emisiones netas cero de Menorca y uno de los mejores de la compañía.

Entre la playa de Santo Tomás y el bosque de pinos, el resort despliega 159 habitaciones y suites que miran al azul, pero su alma se encuentra en sus tres templos gastronómicos.

S’Amarador Villa Le Blanc, con la maestría marinera del restaurador Joan Canals; Cru Raw Bar & Cocktails, donde la mixología se entrelaza con los sabores del mar; y Saó, que celebra la materia prima balear con sofisticación honesta.

Una nueva ruta de los sentidos

Así como las bodegas abrieron una ruta de peregrinación para los amantes del vino, las cavas de queso como la de Villa Le Blanc comienzan a trazar un nuevo mapa de experiencias gourmet en España. Son espacios que celebran la fermentación lenta, la procedencia y el talento invisible de los artesanos rurales.

Quien se sienta en esta cava frente al mar no solo degusta un queso; degusta un paisaje. El rumor del oleaje acompaña cada bocado, y en ese instante uno entiende que la verdadera sofisticación está en volver al origen, en redescubrir lo esencial.