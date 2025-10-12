Pablo, joven español en Suiza: "Empecé como lavaplatos cobrando 3.000 euros al mes y tenía las comidas incluidas"

Pablo, un joven español, y una panorámica de la ciudad de Ginebra (Suiza). Montaje de El Español iStock

En la España en la que nos está tocando vivir, ser joven y aspirar a una vida económicamente estable se ha convertido en una batalla imposible de librar para muchos.

Las generaciones más jóvenes, especialmente los menores de 35 años, sobreviven encadenando contratos temporales, salarios bajos y precios de vivienda que suenan a película de terror.

Con semejante panorama, no es de extrañar que, en los últimos años, los datos confirmen que la edad media de emancipación en España ya supera los 30 años, lo que sitúa a nuestro país entre los más rezagados de Europa en este ámbito.

Con alquileres que se acercan o superan los 1.000 euros en muchas capitales y sueldos de entrada que difícilmente alcanzan los 1.200 netos, es imposible cuadrar las cuentas.

Y así, cada año, miles de jóvenes hacen las maletas y parten hacia destinos como Alemania, Irlanda, los Países Bajos o Suiza, en busca de esa oportunidad que no encuentran en el país que los vio nacer.

Es el caso de Pablo Casasch, un joven español que decidió probar suerte en el corazón de Europa. Su historia la cuenta en un vídeo de TikTok que acumula miles de visualizaciones y ha despertado el interés de muchos usuarios. ¿El motivo? Pablo trabajando como lavaplatos empezó ganando más de 3.000 euros mensuales.

De España a Suiza

“Hoy os voy a enseñar este salario que es de enero para que veáis la realidad de lo que se cobra aquí”, comienza explicando en su vídeo. Pablo llegó a Suiza a principios de 2024, con la ilusión de empezar una nueva etapa laboral.

@pabloocasaas Este era el salario que tenía como lavaplatos en Suiza, según chatGPT lo mismo que un piloto en España 😱🇨🇭 Cuál es tu opinión sobre esto??👇🏻💬 ♬ sonido original - Pablo Casas🇨🇭

Al principio, como muchos compatriotas que emigran, aceptó uno de los puestos más duros y menos valorados, el de trabajar de lavaplatos. Ese fue su trabajo durante cuatro meses hasta que lo cambiaron de puesto.

Pero incluso en ese primer empleo, el salario que percibía resultaba sorprendente. “Como salario base yo tenía 3.372 más los 280 de ese salario extra anual -se refiere a lo que sería una paga extra prorrateada-, y esto hacía una suma total de 3.653 francos brutos”, detalla Pablo, mostrando su nómina sin trampa ni cartón.

Después de aplicar las deducciones habituales, explica, el importe final seguía siendo notablemente alto para los estándares españoles: “El salario neto mensual es de 2.848,05 francos. Para que veáis el cambio a euros... 3.039 euros al mes”. Y eso, añade, con las comidas incluidas.

“Tenía que restar 300 francos extra porque eso me incluía las comidas allí en el restaurante”, comenta al explicar el coste de su manutención.

Su testimonio pone una vez más encima de la mesa la diferencia entre un país como Suiza y España. En este país centroeuropeo, un trabajador con un empleo básico puede percibir unos ingresos impensables en España.

“Según ChatGPT de lavaplatos en Suiza estaba cobrando lo mismo que un piloto comercial en aerolíneas regionales”, bromea Pablo intentando ilustrar el contraste entre países.

Suiza: un país caro

Suiza no es precisamente un país barato. El coste de vida -desde el alquiler hasta una simple taza de café- es de los más altos del mundo. Pero los salarios están mejor adaptados que en España para compensar esa realidad.

En el caso de Pablo, su alojamiento no estaba incluido, pero las comidas sí lo estaban y por solo 300 euros mensuales, lo que suponía un ahorro importante cada mes.

Además, la estructura laboral suiza ofrece algo que en España cada vez escasea más: seguridad. Los contratos son estables, las cotizaciones transparentes y las condiciones laborales, en general, más respetuosas.

El propio Pablo lo resume indirectamente en su vídeo cuando compara su nómina con la de un profesional altamente cualificado en España. Esa comparación no es exagerada.

Según datos del convenio colectivo del sector de hostelería suizo (GastroSuisse, “Gastgewerbliche Löhne 2025”), los salarios mínimos brutos mensuales en ese sector se sitúan entre los 4000 y los 4500 francos, mientras que en España apenas supera los 1.300 euros.

La nueva emigración española

La historia de Pablo no es una excepción. Desde la crisis de 2008, y especialmente tras la pandemia, la emigración laboral juvenil ha vuelto a crecer. Miles de españoles con estudios o sin ellos se marchan a países europeos persiguiendo el sueño de un futuro mejor.

En Suiza, a pesar de no pertenecer a la Unión Europea, el mercado laboral atrae a miles de extranjeros cada año. Las principales razones son evidentes: salarios altos, baja tasa de desempleo y un sistema económico estable.

No obstante, adaptarse no siempre es sencillo. El idioma -ya sea alemán, francés o italiano según la región- puede ser una barrera importante. También lo es el alto coste del alojamiento o las estrictas normas de convivencia que pueden resultar chocantes para los españoles que estamos mucho más acostumbrados a hacer vida social.

Suiza: sueldos altos y oportunidades

Con poco más de 8,8 millones de habitantes, Suiza es una de las economías más sólidas del mundo. Su tasa de paro ronda el 2 %, y un modelo de formación que combina educación y trabajo práctico permite una inserción laboral casi inmediata para los jóvenes.

El país ofrece sueldos que duplican o triplican los de España, pero también exige profesionalidad, adaptación a un ritmo de trabajo más riguroso y poseer cierta educación financiera para gestionar bien el dinero percibido. Teniendo en cuenta esto, el margen de ahorro es más alto que en España.

Las profesiones más demandadas entre los extranjeros son las relacionadas con la hostelería, la limpieza, la construcción y la sanidad, aunque los sectores tecnológicos y financieros también buscan talento extranjero.

A cambio, Suiza garantiza seguridad, eficiencia y un nivel de vida más alto, pues es un país donde los servicios públicos funcionan, la red de transportes es una de las mejores del mundo y la calidad de los productos -desde la alimentación hasta la vivienda- está controlada con estándares muy altos.