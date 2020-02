Japón: Guía de viaje, mejores restaurantes, ruta, qué hacer, cómo moverse

Japón es un país muy grande con una variedad de paisajes y actividades enorme. Organizar qué ver y hacer en un viaje no es nada fácil, y por eso aquí resumimos las cosas más importantes.

Esta guía es un resumen con toda la información publicada en Cocinillas sobre Japón, el punto de inicio para tu viaje. Está pensada y orientada hacia el visitante nobel, ya que se centra en las ciudades que uno debe visitar en su primer viaje, las cosas que tiene que saber y las actividades más importantes a realizar. Aún así puede servir para cualquier tipo de viajero.

Japón: Básicos imprescindibles que debes conocer

Algunos aspecto básicos que cualquier viajero que visite Japón debe conocer antes de empezar su viaje.

El idioma

El primer reto al que nos enfrentamos en Japón, y no es tontería. En mi visita a Japón de 2016 esta era una barrera enorme, pero al volver en 2019 me he llevado una gran sorpresa con el cambio positivo.

Antes era muy difícil comunicarse en inglés en Japón, y es que aunque muchos lo entienden y hablan, por miedo a hacerlo mal preferían no intentarlo. No era raro una situación en la que el dependiente de una tienda salía corriendo por no hablar en inglés.

Desde entonces, y posiblemente relacionado con una apertura cada vez mayor y la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, es mucho más fácil comunicarse, aunque sea de forma básica, en inglés. Lo bueno es que, aunque el japonés no habla inglés, por lo general intenta siempre ayudar y la barrera del idioma es más fácil de vencer que en países como China.

El dinero

Yenes (moneda local de Japón)

Lo mismo que con el idioma ha pasado con el dinero. En 2016 era casi imposible pagar con tarjeta o sacar dinero en cajeros. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente y ya es muy común poder pagar con tarjeta o sacar dinero.

Es común leer en muchas publicaciones que es necesario llevar todo el dinero que necesitemos en metálico a Japón, y es que esto ha cambiado tan rápido que no ha dado tiempo a actualizarse. Pero ya no es así, con llevar una cantidad pequeña (en torno al 20-30% del presupuesto total o como normalmente nos organicemos en otros viajes) y una tarjeta de crédito será suficiente.

Recomendamos hacerse una cuenta en Revolut ya que permite pagar sin ninguna comisión y es muy cómodo y fácil de usar. Además acepta monedas de todo el mundo y te servirá para todos tus viajes, por no hablar de que haciéndote una cuenta premium tienes seguro médico incluido en todo el mundo. Eso sí, siempre llevar efectivo encima, en Japón sigue siendo imprescindible.

Teléfono móvil y tarjetas SIM con datos

Tarjeta SIM de datos para Japón

Hay que recordar que el roaming sin cargos solo es válido en la Unión Europea, si nos conectamos a internet con nuestros datos móviles desde Japón nos van a meter un palo importante.

Para ello tenemos dos opciones, comprar directamente una tarjeta SIM con datos en Japón, o adelantarnos y pedirla por internet en Holafly (además con este enlace tenéis un 5% de descuento). El precio por lo general es más barato con Holafly que comprando la SIM en Japón, pero depende sobre todo del tiempo que vayamos a estar. Para estancias de 7 ó 14 días es mejor Holafly, para estancias de más de 14 días suele salir más económico (no por mucho) comprar en Japón.

Lo que está claro es que la forma más fácil es comprar la tarjeta SIM en Holafly y nos quitamos de problemas. 7 días con 1.5 GB cuesta 19€, con datos ilimitados 34€ y 15 días con datos ilimitados 44€. Con 1.5 GB cada 7 días suele ser más que suficiente, por lo que para un viaje de 14 días lo mejor es comprar dos tarjetas de 7 días, que costará 39€.

Organizar una ruta por Japón

Japón tiene casi 380.000 km2 y, aunque esté formado por miles de islas, cuatro son sus principales. Y por lo general, al menos en un primer viaje, lo idóneo es centrarse en la principal: Honshū.

Aunque existen muchos tipos de viajes y viajeros, y perdonad que insista en esto, vamos a centrar toda la guía en un primer viaje a Japón. Y aquí añadimos el factor tiempo, que por lo general ronda las 2 ó 3 semanas. A partir de esta base cada uno es libre de modificar su viaje como prefiera.

Cómo moverse por Japón

Aunque el viajero puede alquilar su propio coche y desplazarse libremente o realizar el viaje en autobús, la mejor forma de moverse por Japón es mediante tren.

Japón cuenta con una de las más extensas y eficientes redes de tren del mundo. No solo es rápido, sino que la alta frecuencia, puntualidad y extensión hará de nuestro viaje en tren una auténtica gozada. La mejor forma: comprar un JR Pass.

Comer en Japón

Uno de los principales motivos que mueve al viajero a visitar Japón es su gastronomía. Rica, diferente y emocionante. Comer en Japón es disfrutar y aprender.

Para ello hemos recopilado todo lo que necesitas saber sobre comer en Japón, con platos típicos, restaurantes, trucos y lo imprescindible de la cocina japonesa. Desde el mejor restaurante de sushi de Japón hasta la desconocida y maravillosa cocina kaiseki que todo viajero debería probar.

Dónde alojarse en Japón

Cena en un ryokan en Japón

Japón ofrece muchos tipos de alojamientos, desde los mejores hoteles de estilo occidental hasta los más tradicionales ryokan donde el viajero disfrutará de la auténtica experiencia japonesa.