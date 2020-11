Coliflor Wellington, receta perfecta para una Navidad vegetariana

Total: 1 h 5 min

Comensales: 4

El duque de Wellington, Arthur Wellesley, pasó a la historia por vencer a Napoleón en Waterloo y por poner su nombre, no sin antes zamparse unos cuantos, al “boeuf en croûte”, lo que conocemos como Solomillo Wellington, vamos.

La realidad es que es una receta con enjundia y mucha técnica cuando hablamos de carne, como el que hacen con maestría en el Café Comercial o en Lakasa, pero en realidad, si un trozo de carne o de pescado puede envolverse en hojaldre, ¿por qué no una verdura?

La receta de hoy, especial para vegetarianos, se me ocurrió precisamente cuando un amigo me dijo que nunca había probado el solomillo asado de esta forma por la complejidad y precio del asunto, y también me preguntó si se podía hacer con otra cosa. Dicho y hecho.

Una coliflor asada en soja y mostaza, envuelta en una duxelle de champiñones y setas shiitake y con la gracia de la olivada bajo una tierna y dorada capa de hojaldre, serían los culpables de que el duque recelara de esta nueva receta, a la que habría que llamar algo así como Coliflor Villalón, ¿no? Ya puestos... No será lo mismo que con la carne, por supuesto pero sí mucho más económica, muy saludable y tremendamente divertida.

En Cocinillas ya hemos planteado muchas opciones con recetas de coliflor porque, básicamente, aunque goce de mala fama entre el público más joven (culpa de recordar esas coliflores recocidas que hacen emanar olores terribles), es una verdura que puede encontrarse durante todo el año y es muy versátil de cocinar. L

a forma de elaboración de hoy es muy fácil y no me digáis que no queda vistoso en el centro de una mesa…¿A quién no le gustan las preparaciones con hojaldre? Los resultados de asar una coliflor entera están garantizados porque es algo que ya hemos visto antes en restaurantes, como por ejemplo, Honest Greens. Es una receta estupenda que sorprenderá y alucinará a los invitados más selectos y sibaritas.

Cómo hacer una coliflor Wellington

La preparación es exactamente la misma que si se tratase de un solomillo, pero asando la coliflor, bien embadurnada de soja y mostaza, previamente en papillote durante 40 minutos. Luego se cubre con la farsa de champiñones y de lo que quieras (panceta o jamón si no es para vegetarianos); se envuelve en hojaldre y se hornea 40 minutos más.

De hecho, de no ser por la mantequilla del hojaldre, sería perfectamente apta para veganos. A todos nos gusta de vez en cuando pasar de la carne y comer cosas más ligeras, sobre todo, ahora que están las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina con todas las comilonas que suponen.

Ingredientes Coliflor, 1 ud

Hojaldre fresco, 1 plancha

Cebolla, 1 ud

Diente de ajo, 1 ud

Champiñones, 100 g

Setas shiikate, 100 g

Mantequilla, 60 g

Nata, 50 ml

Brandy, 50 ml

Tapenade de aceituna, 4 cucharadas

Sal, c/s

Pimienta blanca, 1 cucharadita

Huevo, 1 ud

Salsa de soja, 4 cucharadas

Mostaza Dijon, 1 1/2 cucharada

Aceite de oliva, 2 cucharadas

Paso 1

Limpiar bien la coliflor quitando las hojas verdes y también la parte más gruesa del pedúnculo inferior. Pinchar con la ayuda de un cuchillo y embadurnar de aceite y soja por todas partes, también con la mostaza. Disponer en una bandeja apta para el horno y tapar con un papel de aluminio. Hornear 40 minutos a 180ºC. Enfriar completamente añadiendo un poco de sal.

Paso 2

Mientras tanto, preparar la duxelle de setas. Para ello pochar la cebolla con la mantequilla y el diente de ajo, picados lo más finamente que podamos (sin pieles, claro) a fuego bajo con un poco de sal. Hasta que estén muy tiernos.

Paso 3

Añadir entonces los champiñones y las setas shiitake también cortados muy pequeños y sofreír muy bien. Incorporar el brandy y dejar evaporar. Añadir la nata y poner a punto de sal y pimienta. Si es necesario triturar someramente para hacer una especie de pasta. Si lo habéis picado muy bien no será necesario. Dejar enfriar completamente.

Paso 4

Cuando esté todo frío, extender la lámina de hojaldre y cubrir casi completamente con el tapenade de aceituna. Encima añadir la farsa de setas y poner la coliflor con el copete hacia abajo. Luego subir todos los bordes del hojaldre para cubrirla entera, lo mejor posible, y que el cierre quede en la base. Dar la vuelta con mucho cuidado y poner sobre un papel de horno en la bandeja.

Paso 5

Pincelar con el huevo batido todo el hojaldre. Hornear con el horno precalentado a 200ºC hasta que se dore completamente. Dejar reposar 5 minutos y servir.

Trucos y sugerencias

Será un acierto acompañar la coliflor con alguna salsa para que así las partes más interiores se bañen con algún jugo que le aporte gracia ya que la parte más interna no tocará ni las setas ni la olivada.