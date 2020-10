Total: 50 min

Comensales: 2

El solomillo de cerdo fresco Joselito es la mejor alternativa al de ternera, si de hacer un Wellington se trata. Esta preparación con tanto renombre bien nos puede sonar a Navidad aquí en España pero lo cierto es que cualquier ocasión especial es buena para prepararlo como ya afirmaban los Kennedy allá por los años ‘60, cuando causó furor en Estados Unidos y desde entonces todo el mundo quería replicar.

Aunque la receta original es con solomillo de ternera, preparar un Wellington de cerdo es maravilloso si no sois muchos en casa y queréis hacer de esta receta una propuesta gourmet a partir de la carne fresca de los Happy Pigs Joselito. En la original no faltaba la trufa y el foie gras fresco pero en esta ocasión hemos decidido acercar la receta al día a día empleando únicamente una buena farsa de champiñón bien concentrada y todo el sabor y untuosidad de la papada curada Joselito. Emplear solomillo de cerdo además hará que la receta sea más rápida y que no requiera tanto tiempo de reposo ni de cocción en el horno.

Cómo hacer solomillo Wellington

Ingredientes Solomillo fresco Joselito, 1 unidad

Plancha de hojaldre, 1 unidad

Huevo, 1 unidad

Champiñones, 300 g

Chalotas, 3 u

Mantequilla, 30 g

Papada Joselito, 45 g

Tomillo, c/s

PImienta negra molida, c/s

Sal, c/s

Aceite de oliva, 1 cucharada

Paso 1

Lo primero que tendremos que hacer será limpiar bien el solomillo Joselito. Con un cuchillo bien afilado eliminaremos toda la grasa exterior que veamos y también, si las hubiese, cualquier ternilla más recia, para que el solomillo no se contraiga al ser cocinado.

Paso 2

Marcar el solomillo a la plancha con unas gotas de aceite, con el fuego a tope, para que se haga de manera uniforme por todos los lados y quede bien dorado. Añadiremos un poco de sal y pimienta negra y cuando esté dorado por todas partes lo retiraremos a un plato.

Paso 3

En esa misma sartén, añadir la mantequilla y en ella pochar, a fuego suave, la chalota muy picadita.

Paso 4

Añadir entonces los champiñones igualmente muy picados y dejar sofreir 3 minutos.

Paso 5

Incorporar entonces la papada Joselito troceada también y pochar todo junto 5 minutos más. Entonces incorporar el tomillo, la pimienta negra, poner a punto de sal y por último añadir el brandy. Subir el fuego al máximo y dejar evaporar completamente, hasta que quede una “pasta” de champiñón densa. Dejar enfriar por completo en la nevera.

Paso 6

Precalentar el horno a 220ºC y extender la masa de hojaldre. Repartir la pasta de champiñón y papada sobre ella, ocupando toda la extensión del solomillo y posar éste sobre ella. Cerrar el solomillo con el hojaldre por completo sellando bien todos los bordes.

Paso 7

Decorar con unas tiras diagonales superpuestas y hacer un agujero en el centro para que respire. Pincelar toda la superficie con huevo batido y hornear hasta que quede completamente dorado.

Paso 8

Dejar reposar 10 minutos antes de servir para que se asiente todo.