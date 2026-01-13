Samantha Vallejo-Nágera, chef: "El arroz más fácil y rico se hace con 1 calabacín; 3 ingredientes y perfecto para la oficina"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Las vacaciones de Navidad terminaron hace una semana y ya llevamos unos días intentando readaptarnos a la rutina de la vuelta a la oficina... y al tupper.

Que, dicho así, parece que estemos hablando de una comida triste o repetitiva, cuando la realidad es que preparar el almuerzo en casa es una gran herramienta para controlar lo que comemos, ahorrar dinero y evitar alimentos menos saludables de lo que querríamos.

La clave está en pensar en platos completos que incluyan una fuente de proteínas, cereales integrales, verduras variadas y grasas saludables. Si, además, se preparan de forma sencilla y en cantidad, podemos resolver varios días de comida sin esfuerzo.

En esta nueva etapa del año, el tupper no solo es una necesidad práctica; también puede convertirse en un recurso delicioso y nutritivo si sabemos cómo sacarle partido. Un buen ejemplo es este sencillo de arroz que propone la chef Samantha Vallejo-Nágera.

"Uno de los platos que me he hecho de toda la vida y a mis amigas les da mucha envidia es este arroz con calabacín y parmesano", así arranca Samantha Vallejo-Nágera un vídeo subido a su perfil de Instagram, @samyspain, en el que explica cómo preparar un plato sabroso y saludable sin esfuerzo.

Un plato para el que la exjurado de MasterChef solo emplea 3 ingredientes sencillos y que, según dice, es perfecto para llevarlo en el tupper y calentarlo en la oficina a la hora de comer.

Pese a ser una receta muy simple, se trata de un plato que desde el punto de vista nutricional ofrece una combinación muy completa de macro y micronutrientes.

El arroz integral, a diferencia del arroz blanco, conserva la cáscara y el germen, lo que lo convierte en una fuente destacada de fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio y el fósforo.

Esta fibra favorece la saciedad y regula el tránsito intestinal, lo que ayuda a mantener la energía estable durante la jornada laboral sin producir picos de glucosa.

El calabacín, verdadero protagonista del plato, es bajo en calorías y rico en agua, perfecto para una digestión ligera que es lo que necesitamos para rendir en el trabajo después de comer. Aporta además vitamina C, potasio y antioxidantes, sin olvidar su contenido en fibra soluble.

El toque de queso parmesano aporta un intenso sabor umami. También proteínas de alto valor biológico y calcio, fundamentales para la salud ósea, pero hay que tener en cuenta que la cantidad empleada es muy pequeña, por lo que el plato podría complementarse con algún alimento fácil de preparar y rico en proteínas.

Ingredientes Arroz cocido, preferiblemente integral, 600 g

Calabacín mediano, 2 ud (o uno grande)

Queso parmesano, 60 g

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Lavamos cuidadosamente los calabacines bajo el grifo para eliminar cualquier resto de tierra. Sin pelarlos, los cortamos en rodajas muy finas, pero que no lleguen a ser transparentes, para que se cocinen más rápido y de manera uniforme. Paso 2 Calentamos una sartén amplia a fuego medio con una cucharada aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadimos el calabacín y lo salteamos con una pizca de sal y pimienta molida al gusto. Paso 3 Cocinamos durante aproximadamente 8 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las rodajas estén doradas y tiernas. Paso 4 Mientras se cocina el calabacín, rallamos el queso parmesano y lo reservamos en frío hasta el momento de incorporarlo. Paso 5 Incorporamos el arroz cocido a la sartén con el calabacín. Con una espátula de madera, mezclamos bien para que el arroz se integre y se caliente uniformemente, deshaciendo los posibles grumos. Paso 6 Regamos con el resto del aceite de oliva y espolvoreamos el queso parmesano rallado por encima. Paso 7 Mezclamos de nuevo y dejamos que el queso se funda ligeramente. Rectificamos el punto de sal y añadimos pimienta negra al gusto. Servimos caliente.

Proteínas para acompañar

En la misma línea de este arroz rápido propuesto por Samantha Vallejo-Nágera, podemos preparar algunos acompañamientos sabrosos y ricos en proteínas que son el complemento perfecto para disfrutar de un menú equilibrado.