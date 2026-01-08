Ni tortilla francesa ni una lata de atún: la receta de cena ligera que hago en enero para bajar los excesos navideños

Un guiso de pescado ligero que se hace con un filete de merluza y poco más E.E.

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 1

Durante las celebraciones navideñas que hemos tenido estos días, son muchos los aparatos digestivos que han tenido que hacer horas extras para procesar todas las comidas copiosas típicas de estas fechas en España. Toca volver a las rutinas de antes de las fiestas y la de cocinar no es una excepción.

Pero cuesta, sobre todo a los que en Navidad han tenido vacaciones y, además, se suma la vuelta al trabajo. De esto se aprovecha el marketing para vendernos todo tipo de productos detox en las primeras semanas del año.

En realidad, no hay nada que desintoxicar ni depurar, que de eso ya se encarga nuestro organismo después de cada comida, pero como el cuerpo nos empieza a pedir cosas más ligeras, nos acabamos creyendo que es la dieta "equis" la que nos va a "depurar".

La buena noticia es que no hay que gastarse dinero en milagros postnavideños, basta con dejar atrás los excesos y volver a las cenas ligeras y a la dieta equilibrada para volver a la regularidad.

El engaño de lo detox

Si se le pregunta a un nutricionista sobre las dietas detox, dirá que el organismo humano cuenta con órganos especializados que cumplen con esa función, como el hígado, los riñones y los pulmones, que eliminan las toxinas de manera eficiente sin necesidad de intervenciones externas.

No existen "toxinas acumuladas" que requieran "limpieza" extra a través de estas dietas, de hecho, si nuestro cuerpo acumulase sustancias que debería desechar, significaría que tenemos un problema mucho más grave, como un fallo renal o hepático que requeriría atención médica urgente y no un batido de verduras.

Tampoco hay evidencia científica que respalde las afirmaciones de que las dietas detox eliminan toxinas específicas o mejoran la salud de manera significativa. Muchas de las toxinas que prometen eliminar no están claramente identificadas en la literatura científica.

Cuando se produce una pérdida de peso con una dieta detox, ésta se debe a la pérdida de agua, masa muscular o vaciado del sistema digestivo, no a la eliminación de grasa ni de las supuestas toxinas. Esto no es sostenible ni saludable, pues en cuanto se abandona la restricción, se recupera el peso.

La sensación de bienestar no se debe al efecto detox de la dieta, sino a la mayor ingesta de líquidos y al dejar de consumir alimentos procesados o excesivamente calóricos. Comer ligero después de unos días de empacho y llevar una dieta equilibrada sienta bien, es solo eso, no tiene nada que ver con eliminar toxinas.

Una cena fácil para dejar atrás los excesos de la Navidad

No falla, el mejor remedio para los excesos culinarios casi siempre lo tienen las abuelas, un plato ligero y sabroso que aporte nutrientes y pocas grasas, como este guiso de merluza con guisantes que es de mis favoritos para cenar en enero.

Con un caldito sabroso, que ayuda a hidratar el cuerpo y a que sea fácil de digerir, con merluza, que aporta proteínas y casi nada de grasa, con algo de fibra y con poca sal. Una ración de esta receta nos soluciona una cena con menos de 300 kcal que aporta unos 25 g de proteínas, unos 30 g de carbohidratos y apenas 5 g de grasas.

Es, en definitiva, un plato sencillo y reconfortante que nos deja sin hambre y no genera sensación de pesadez, ideal para finalizar el día de forma saludable, dormir bien y recuperar una alimentación equilibrada después de las fiestas.

Opcionalmente, además de la merluza, puede añadirse algo de marisco como unas gambas peladas o unas almejas.

Ingredientes para hacer un caldo de merluza con guisantes Filete de merluza, 200 g

Patata mediana, 1 ud (unos 150 g)

Guisantes, 100 g

Cebolla, 1/2 ud

Caldo de pescado, 400 ml

Aceite de oliva, 1 cucharadita

Hoja de laurel, 1 unidad

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto (opcional) Paso 1 Pelamos la patata y la cortamos en trozos medianos, lo haremos "chascándolas" (sin cortar los trozos del todo con el cuchillo, sino metiendo el cuchillo y dando un giro de muñeca para terminar de cortar el trozo), pues así soltarán más almidón y el caldo quedará más espeso. Reservamos. Paso 2 Picamos finamente la cebolla. En una cazuela, añadimos la cucharadita de aceite de oliva y calentamos a fuego medio. Sofreímos la cebolla durante unos 5 minutos hasta que quede transparente. Paso 3 Añadimos la hoja de laurel y las patatas a la cazuela. Removemos durante un minuto para que se impregnen del sofrito. Paso 4 Incorporamos el caldo de pescado caliente sobre las patatas, asegurándonos de que queden cubiertas. Llevamos a ebullición y luego bajamos el fuego a medio-bajo, dejando que se cocinen tapadas durante unos 15 minutos o hasta que las patatas estén tiernas. Paso 5 Cuando las patatas estén casi listas, añadimos los guisantes al guiso. Dejamos cocinar todo junto durante 5 minutos más. Paso 6 Cortamos el filete de merluza en trozos medianos. Añadimos la merluza al guiso en los últimos 2 minutos de cocción, asegurándonos de que quede bien cubierta por el caldo para que se cocine de manera uniforme. Ajustamos la sal y, si lo deseamos, añadimos una pizca de pimienta. Paso 7 Apagamos el fuego, retiramos la hoja de laurel y dejamos reposar nuestro guiso durante unos minutos antes de servirlo.

