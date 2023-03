Cómo hacer una pizza sin harinas, más ligera e igual de deliciosa

Total: 1 h

Comensales: 4

No es una masa de pizza tradicional, ni pretende serlo. Esta masa de pizza de coliflor (que no con coliflor) está hecha íntegramente de este vegetal. No contiene, por tanto, gluten ni trigo ni ningún otro cereal, y es por tanto una alternativa a la pizza si buscamos algo bajo en carbohidratos.

Pero seamos sinceros, no sabe a masa de pizza, pero tiene un sabor muy ligero a este tipo de col, pero no requiere amasado ni tiempo de levado como la otra, siendo una opción muy saludable y sabrosa si gusta la coliflor. La elaboración de la masa de basa en aunar 3 ingredientes: coliflor, huevo y queso.

Utilizaremos de la coliflor solo la parte de sus flores (reservando el tallo para otras elaboraciones como este un puré de coliflor fácil. Tendremos entonces que convertir estas florecillas en lo que se denomina “colirroz” para lo que utilizaremos un robot de cocina, o en su defecto un rallador de queso.

A continuación, y siendo lo más importante para obtener un buen resultado, habremos de estrujarla, una vez cocida y enfriada, a través de un paño para eliminar toda el agua posible. Hay que exprimirla muy bien. Incluso cuando parezca que ya no se puede más, removeremos un poco y exprimiremos de nuevo. Es fundamental que quede muy seca.

El huevo y el queso se emplean como pegamento para mantener el 'colirroz' unido y poder formar así una masa. Podemos usar otro tipo de queso además del emmental, como el parmesano o un queso de cabra de suave.

Además, para darle un sabor especial a nuestra masa, se le pueden añadir especias secas, como el orégano o la albahaca, o ajo/cebolla en polvo. Escurriendo a conciencia la masa, deberíamos obtener un resultado crujiente tras pasar por el horno, pero si se desea que esté extra crujiente, se puede cocer la masa en el horno por los dos lados. Cuando veamos que está dorada de un lado, le daremos la vuelta y la dejaremos en el horno unos minutos más hasta que esté de nuevo dorada y completamente seca. Y es que a nadie le gusta una corteza empapada, blandurria sobre la que se escurran los ingredientes.

Esta pizza de coliflor sin gluten se puede congelar una vez horneada, y aguanta bien hasta 3 meses. Ya que requiere un poco de trabajo, sería buena idea aumentar las cantidades y hacer así varias masas para congelar las extras y poder así hacer pizza de coliflor de manera fácil en el futuro.

En cuanto a las coberturas, intentaremos escoger ingredientes que no sean muy húmedos, ni sobrecargarla, para que no se desmorone la porción de pizza al cogerla. Una salsa de tomate reducida y una buena mezcla de quesos serán la opción base perfecta a la que agregar vegetales, embutidos o lo que más nos guste.

Para aquellos que quieran experimentar e innovar con la coliflor, más que en purés y cremas, el sándwich de queso en pan de coliflor, la pasta con coliflor y huevo o el hummus de coliflor asada son opciones perfectas para disfrutar de esta col.

Cómo hacer una pizza sin harinas

Pizza sin harina Clara Villalón

Ingredientes Coliflor, 1 u

Huevo L, 1 u

Queso emmental rallado, 100 g

Sal, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, 1 cucharadita

Salsa de tomate para pizza, 8 cucharadas

Garbanzos cocidos, 100 g

Quesos variados para fundir, 240 g

Paso 1

Precalentar el horno a 200 grados. Cortar la coliflor por la mitad, y deshacernos de la parte central más dura. Desecharemos también las hojas y nos quedaremos con las flores. Trocear las flores.

Paso 2

Triturar la coliflor en un robot de cocina hasta conseguir un granillo, o colirroz.

Paso 3

Pasar a un cuenco y llevar al microondas durante 7 minutos a 800w, o hasta que esté bien cocida.

Paso 4

Sacar del microondas y remover un par de vez para que enfríe. Añadir entonces el queso emmental rallado y el huevo. Salpimentar y mezclar hasta que quede todo bien integrado.

Paso 5

Extender una masa fina de coliflor sobre un papel de horno, con la ayuda de una lengua o espátula, dándole una forma redondeada, y dándole forma en los bordes.

Paso 6

Llevar al horno precalentado, colocando la bandeja en una altura media, hasta que empecé a dorarse.

Paso 7

Sacar y condimentar con la salsa, garbanzos y queso elegidos al gusto.

Devolver al horno para gratinar los quesos.

