Sándwich de queso con pan de coliflor sin gluten, ¡descubre un mundo nuevo!

Total: 1 h

Comensales: 4

Quien busque la textura y el sabor del pan de siempre, esta no es su receta. Quizás lo mejor sea no llamarle pan, sino "tortita de coliflor" pero la realidad es que da el pego tanto utilizada así en sándwich como en base de pizza y hace que sea apto para celíacos además de aportar muy pocos carbohidratos a la dieta. ¡Hola, diabéticos!

La elaboración de este pan es muy sencilla, lo más importante de todo es triturar bien la coliflor y deshidratarla lo suficiente cuando se cocine en el microondas, que no quede húmeda porque si no, el pan no saldrá bien. Después, con él, se puede hacer tanto el sándwich de queso que aquí se propone como cualquier otro tipo de sándwich: Montecristo, sándwich mixto, sándwich inglés de pepino, sándwich de atún y huevo...

Una coliflor da, aproximadamente, para 24 tapas de panecillos por lo que lo mejor será utilizar parte para esto, otra parte para hacer pizza de coliflor, y dejar otra parte sin mezclar para hacer un arroz de coliflor o colirroz.

Los ingredientes para prepararlos son básicos: coliflor, huevo y queso. Se puede utilizar queso parmesano, queso edam, queso gouda, mozzarella... ¡al gusto de cada uno! También se podrían incorporar al pan otros ingredientes como especias y hierbas para darle un toque de sabor diferente. Aquí entra el orégano si quisiéramos darle un toque de sabor a pizza, igual que la albahaca o los tomates secos. Los copos de chile y la ralladura de limón si queremos viajar a México o el curry si lo que nos apetece más es irnos a la India.

También se podría incluir dentro un poco de panceta churruscadita, o de trozos de frutos secos, incluso un poco de cebollino picado si se desea.

Cómo hacer un grilled cheese sandwich de coliflor

Sandwich de queso y coliflor

Ingredientes Coliflor, 1 ud

Huevo, 1 ud

Queso emmental rallado, 100 g

Sal, 3 g

Queso camembert, al gusto

Paso 1

Quitar el tronco y las hojas de la coliflor y cortarla en flores. Poner todas esas flores en el vaso de la batidora y triturar a velocidad alta hasta conseguir que se quede la coliflor como un cuscús, en granitos.

Paso 2

Llevar esa coliflor al microondas, a máxima potencia, durante 8 minutos. Dejar atemperar una vez esté listo. Lo ideal será envolverlo con papel de cocina para que pierda el posible líquido.

Paso 3

Mezclar la coliflor con el huevo y el queso rallado, añadir un poco de sal y formar una especie de pasta, juntando todo bien.

Paso 4

Precalentar el horno a 180 ºC. Preparar un papel de horno encima de la bandeja y hacer la forma de un pan de molde con la masa, de un grosor de aproximadamente medio centímetro.

Paso 5

Introducir en el horno durante 20 minutos o hasta que la masa se quede ligeramente dorada por fuera. Dejar enfriar antes de manipular.

Paso 6

Cuando los panes ya sean manipulables, rellenar del queso al gusto y tostar, a fuego fuerte con un poco de aceite de oliva, en una plancha. Se puede añadir un poco de perejil picado dentro si se quiere. Si se va a usar un queso tipo Camembert es importante saber que está predestinado a derretirse por completo así que lo mejor es tostar el sándwich muy rápido y a mucha potencia.

