Quesadilla TikTok de beicon y queso raclette

Total: 20 min

Comensales: 4

No debe de quedar nadie en España, y si me apuras en el mundo, que en las redes sociales no se haya topado con algún vídeo de esta tiktoktilla o, por si ustedes son legos en esto de los memes virales, quesadilla mexicana de TikTok.

En realidad no se trata de nada extraordinario. Si partimos de un muy buen plato, le añadimos una pizca de gracia, más un toque de música y un punto de alegría bailonga, nos da como resultado un vídeo viral que se reproduce en todo nuestros móviles y en la mayoría de las cocinas estudiantiles de España.

Desde que el hombre es hombre ha empeñado todos sus esfuerzos en sobrevivir y la mejor forma de acometer esta misión es llevándonos comida a la boca. Quizás por ello, esta quesadilla, tan rápida, versátil y fácil de hacer se ha convertido en una de las recetas favoritas de los jóvenes de nuestro país.

Bueno, por eso y porque es bien sabido que la cocina sirve para ligar, para amansar a las fieras o para rendir un feliz homenaje a un hambriento allegado; más si cabe se trata de un plato divertido, rico y en que prima mucho la imaginación y los ingredientes disponibles en nuestra despensa.

Si escuchamos la palabra quesadilla, nuestra mente nos lleva directos al México lindo (aunque por cierto, dicen algunas lenguas que su origen es asturiano y viajó al Nuevo Mundo en forma de quesadiella dulce para adaptarse a los nuevos ingredientes y formas de cocción), donde seguramente las habremos visto en tantos documentales de comida callejera y chingona.

El diccionario del el español de México define quesadilla como “Tortilla de maíz o de harina de trigo doblada por la mitad, rellena de diversos alimentos como queso, papa, hongos, picadillo, chicharrón, flor de calabaza, etc., cocida en comal o frita: “Prepáreme una quesadilla de sesos, dos de flor de calabaza y una de queso” .

Bien, sobre todo entre los jóvenes, como los sesos no están muy de moda, lo mejor es rellenarla de ingredientes de estar por casa y, fundamentalmente, mucho queso. Pero el concepto se entiende: una tortilla hecha a la plancha y rellena de lo que uno quiera y más le guste. Sabiendo que no existe un numerus clausus de quesadilla y que el único límite es la imaginación de cada uno, sólo queda aprender a doblarla como un verdadero tiktoker y convertirse en el verdadero rey del mambo gastronómico.

Cómo hacer una quesadilla al estilo de TikTok

Ingredientes Tortillas de trigo grandes, 4 u

Boniato asado grande, 1 ud

Cebolleta china (o verde de cebolleta), 2 ud

Chile rojo no muy picante, 1 ud

Queso raclette, 400 g

Bacon ahumado, 16 lonchas

Paso 1

Freír las lonchas de beicon en una sartén, preferiblemente antiadherente, a fuego medio. Lo importante es que se vaya dorando poco a poco, sin que se queme, hasta que adquiera una textura bien crujiente. Le vamos dando la vuelta hasta que lo tengamos listo. Retirar a papel absorbente.

Paso 2

Picar la cebolleta china y el chile rojo en rodajas muy finas. Cortar el queso raclette en bastones o, si se trata de un queso que no funde tan bien, rallarlo.

Paso 3

Una vez que tengamos todos los ingredientes dispuestos (también el boniato asado), montamos la quesadilla. Para ello lo primero será realizar un corte, simplemente, en un radio de la tortilla y empezamos a montar la quesadilla en los cuatros cuartos de la misma. Lo mejor es que, de izquierda a derecha desde el corte, en sentido de las agujas del reloj, numeremos mentalmente nuestros cuartos porque hay que tener en cuenta que los cuartos 3 y 4 (los de la mitad de la derecha) son los que más contacto van a tener con el fuego y, por tanto, los que más se derretirán.

Paso 4

Ponemos los ingredientes más crudos en los cuartos 1 y 2, y los demás en los otros cuartos. Doblar la quesadilla empezando por el cuarto 1 hacia el 2, luego todo ello hacia el 3 y, por último, todo hacia el 4.

Paso 5

Colocar en una sartén antiadherente la quesadilla a fuego medio - bajo para que se tueste por fuera y se funda el queso por dentro. Lo recomendable es taparlo para que condense el calor. Tardará un par de minutos o tres por cada lado. Tendrá que quedarse con color por fuera y tierna por dentro.