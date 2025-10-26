Pulpo a la murciana, receta fácil en 15 minutos de un plato que conquista incluso a los gallegos

0 votos

Total: 20 min

¿Pulpo? ¿En Murcia? Pues sí y, según aseguran los propios murcianos, es uno de los "clásicos" de su gastronomía y "una de las más ricas tapas" que puedes encontrar en la Región, aunque su origen no está documentado ni tan reivindicado como otras recetas de la zona.

¿Y en qué se diferencia del famoso pulpo á feira o pulpo a la gallega? Para empezar, no es necesario hervirlo previamente como sí sucede con el pulpo al estilo gallego, sino que se cocina directamente en el horno, lo cual le aporta una textura especial.

Por otra parte, en lugar de acompañarse con patatas cocidas (denominadas 'cachelos') y pimentón dulce o picante, se sirve junto a cebolla, ajo, patatas, pimienta negra o simplemente zumo de limón, entre otros productos y condimentos.

Además, los trozos del pulpo a la murciana son bastante grandes y contundentes frente a las rodajas finas presentadas sobre patata cocida del pulpo a la gallega.

Por último, el pulpo en Murcia tiene un sabor más intenso y aromático, con toques picantes y cítricos, ya que el asado potencia los jugos del marisco y le otorga un matiz ahumado y crujiente. La cerveza y el limón aportan notas amargas y frescas, propias de la cocina mediterránea.

Por el contrario, el pulpo en Galicia busca la pureza del sabor del mar, cocinando el pulpo de forma sencilla y acompañándolo de pimentón y aceite de oliva para resaltar su suavidad natural. Las patatas absorben parte del sabor del pulpo, creando un conjunto más meloso y equilibrado.

Receta de pulpo al estilo murciano

Para este artículo vamos a partir de una receta de pulpo a la murciana compartida por 1001 Sabores Región de Murcia, el sello de calidad gastronómica que distingue a empresas, entidades y eventos que ofrecen experiencias culinarias de alta calidad en la Región.

Basándonos en ella, ofrecemos una versión exprés para quienes no tengan tiempo suficiente para hornear el pulpo durante más de una hora.

Ingredientes Pulpo cocido, 400-500 g

Pimienta negra molida, una cucharadita

Cerveza rubia, 100-150 ml (medio vaso, más o menos)

Limón, 1 para exprimir

Sal y aceite, al gusto Paso 1 Precalienta el horno a unos 220 ºC. Paso 2 Coloca el pulpo en un recipiente apto para horno con las ventosas hacia arriba. Paso 3 Mezcla en un bol o vaso la cerveza y la pimienta y vierte todo por encima del pulpo. Paso 4 Introduce el recipiente con el pulpo en el horno y cocínalo durante unos 10-15 minutos cubierto con tapa para que se impregne de sabor y quede jugoso. Paso 5 Pasado ese tiempo, destápalo para que se dore un poco la superficie y quede crujiente. Deja cocinar otros 5-8 minutos más. Paso 6 Saca del horno y corta los tentáculos en trozos grandes con unas tijeras (con cuidado de no quemarte) y sirve todo en un plato o fuente. Paso 7 Para terminar, agrega por encima un buen chorro de limón y un poco de sal y aceite. Puedes incluir también unos pocos granos de pimienta negra.

Dónde comer pulpo a la murciana

Uno de los sitios más recomendados para comer pulpo a la murciana es Bar El Chambi, en el número 6 de la Avenida de los Reyes Católicos de Murcia. Como ellos mismos aseguran, el pulpo al horno de leña es su máxima especialidad, además de ofrecer también tapas típicas variadas.

Asimismo, es igualmente famoso el que preparan en Bar Confitería Las Ocho Paticas, en La Alberca, a unos 15 minutos en coche del centro de Murcia.

Uno de los platos de pulpo del bar El Chambi. Google

Y, ahí, en el centro de Murcia, se encuentra El Fénix, un establecimiento con 44 años de antigüedad que cocina un buen pulpo al horno, su plato más vendido. "Pulpo asado típico, horno y cerveza Estrella Levante", resume uno de los trabajadores de este negocio familiar. ¿Quién necesita algo más?