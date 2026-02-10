Dani García (50), chef: "Los mejores macarrones con queso se hacen con 300 g de gouda, leche y 50 g de mantequilla"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

Los macarrones con queso, ese plato que conquista paladares en todo el mundo, que para muchos ha sido la primera receta salida de nuestras propias manos, tiene raíces mucho más antiguas de lo que imaginamos.

Aunque Estados Unidos lo ha convertido en un icono culinario, hasta el punto de que muchos piensan que se inventaron al otro lado del charco, su origen se remonta a la Italia del siglo XIV, donde ya se encuentran recetas documentadas que mezclan pasta y queso en el Liber de Coquina.

El salto a América llegó de la mano de Thomas Jefferson, tercer presidente estadounidense y apasionado gastronómico. Tras probar una versión del plato en París en 1787, el político norteamericano quedó fascinado y mandó importar una máquina de hacer pasta.

Su cocinero, James Hemings, adaptó la receta para servirla en banquetes presidenciales y no tardó en popularizarse entre la alta sociedad.

Sin embargo, la verdadera democratización del plato no llegó hasta 1937 cuando Kraft Foods lanzó su versión en caja durante la Gran Depresión. Por tan solo 19 centavos, las familias podían preparar una comida completa para cuatro personas, consolidando así el mac and cheese como un básico de la cocina estadounidense.

Los macarrones con queso de Dani García

En el último vídeo publicado en su canal de YouTube, el chef Dani García nos comparte su particular versión de esta receta. Una pasta americana sin complejos, con una bechamel bien hecha, muchísimo queso y una capa superior supercrujiente.

El chef lo admite sin rodeos: "con mucho queso y sin pedir perdón". Gracias a eso, el resultado son unos mac & cheese muy cremosos bajo esa cobertura crujiente, que es justo lo que los hace especiales.

La receta empieza con una bechamel y un recordatorio. Dani García insiste en algo que mucha gente se salta: "Superimportante cocinar bien la harina con la mantequilla para que no sepa crudo".

Su segunda advertencia es clave si queremos que la pasta tenga el punto perfecto, hay que cocerla solo 5 minutos. Con esto evitamos que se pase, porque terminará de cocinarse dentro de la salsa, ya mezclada y caliente.

Y termina con un toque maestro: el gratinado. En vez de limitarse a poner solo queso por encima, el chef propone una mezcla pensada para buscar "sobre todo un mayor crujiente" y, de paso, llevar unos simples macarrones con queso al siguiente nivel.

