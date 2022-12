Total: 50 min

Comensales: 4-6

Si no sobra, no se sabe si fue suficiente. Ese podría ser el resumen de la regla usada para calcular la cantidad de dulces que compramos en Navidad. Y así, todos los años, llega el 7 de enero y el turrón sigue ocupando espacio en las alacenas. Y no está bien.

El desperdicio alimentario es algo contra lo que debemos luchar a toda costa, no solo por el bien de nuestra propia economía doméstica -cuando tiramos comida, tiramos dinero-, sino principalmente por una cuestión de sostenibilidad y de conciencia social.

Si sobran dulces navideños, se les puede dar una nueva vida como parte de otros postres que se disfrutarán en las semanas posteriores a las fiestas como este pudin de arroz con polvorones, este flan de turrón o este arroz con leche y turrón que os traemos hoy.

También es importante tener en cuenta que el turrón sobrante debemos guardarlo en un lugar fresco, seco, sin olores y donde no le dé el sol, pero nunca en la nevera, pues en el frigorífico las grasas del turrón se endurecen en la superficie formando una capa desagradable y los frutos secos se reblandecen. Podríamos, no obstante, congelar el turrón si después vamos a utilizarlo en alguna receta como este helado de turrón.

Ingredientes Arroz SOS Redondo, 200 g

Turrón de Jijona (el blando), 140 g

Azúcar de coco, 60 g (azúcar moreno también valdría)

La piel de un limón

Rama de canela, 1 ud

Leche semidesnatada, 1,5 l

Mantequilla, 50 g

Canela molida (opcional) Extracto de vainilla, 1 cucharadita

Paso 1

Primero infusionamos la leche con la piel de limón y la canela. Después, lavamos el Arroz SOS Redondo para retirar el exceso de almidón. En este paso debemos tener cuidado de usar solo la parte amarilla de la piel del cítrico. Para lavar el arroz, lo más cómodo es ponerlo en un colador de malla fina y enjuagarlo bajo un chorro de agua fría hasta que el agua salga limpia.

Paso 2

Cuando veamos que la leche empieza a hervir, añadimos el arroz a la cazuela y removemos. Debemos hacerlo con cuidado y de forma continuada durante unos 45 minutos hasta que el arroz esté tierno.

Paso 3

Pasado este tiempo, añadimos el extracto de vainilla y el turrón de Jijona desmenuzado y seguimos removiendo.

Paso 4

Cuando se hayan integrado bien todos los ingredientes y la textura del arroz sea cremosa, retiramos del fuego, repartimos en vasitos y dejamos enfriar.

Paso 5

De manera opcional, podemos espolvorear un poco de canela por encima antes de servir.

