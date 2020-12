Total: 1 h 30 min

Comensales: 10

Sucede año tras año, al menos en España, que es llegar las Fiestas navideñas y empezar a crecer nuestra capacidad de comer por los ojos. Cualquier cosa se nos antoja poco a la hora de llenar la mesa de manjares.

Con tanto preparativo, tanto los que cocinan, porque hay que probar esto de sal, o rectificar el toque de pimienta de aquello, como los que no cocinan, porque de vez en cuando se dejan caer por la cocina guiados por el olor y siempre algo cae, a la hora de sentarse a la mesa, hambre, lo que se dice hambre no es que tengan.

Aun así, como ese día todo lo que hay para cenar está tan rico, se hace el esfuerzo y, así, entre charlas y botones que tienen que desabrocharse para no salir disparados van transcurriendo las veladas navideñas a la par que van desapareciendo las delicias favoritas de la familia.

Pero nunca es suficiente el esfuerzo, siempre sobra comida y gran parte de estas sobras, por desgracia, acaban en la basura. Se estima que un 20 % de la comida que preparamos durante las Fiestas se desperdicia, siendo Nochebuena y Navidad los días que más comida se tira, pues son también los que más se cocina.

El "Día S", para luchar contra el despilfarro de comida

Too Good To Go y Fundación Ebro, a través de su marca Arroz SOS, se unen para declarar, a partir de ahora, el 26 de diciembre como ‘El Día S’ (#ElDiaEse), el día ese en el que todos podemos conseguir que las sobras navideñas se conviertan en deliciosos platos nuevos.

En Cocinillas, ya sabéis que nos gustan mucho las recetas de aprovechamiento, así que pinchando en los enlaces lo tendréis muy fácil para encontrar un montón de recetas deliciosas, como es el caso de esta receta del bloguero Alfonso López de Recetas de Rechupete, para preparar tanto el día 26 con las sobras navideñas como en cualquier otra ocasión en la que nos sobre comida.

Cómo hacer un pudin de arroz con polvorones

Ingredientes Arroz SOS Redondo ya cocido (300 g. sin cocer), 850 g

Leche entera, 1 litro

Polvorones de almendra, 300 g (*)

Huevos, 2

Impulsor químico (tipo Royal), 10 g

Azúcar, 100 g

(*) Si para completar los 300 g tienes que añadir ese pobre mantecado que siempre acaba dando vueltas sin que nadie se lo coma, no hay ningún problema. El pudin de arroz te va a quedar también de lujo.

Paso 1

En una cazuela calentamos la leche. Incorporamos el Arroz SOS Redondo que tenemos ya cocido. Cocinamos el arroz en la leche durante 15 minutos aproximadamente, a temperatura baja y removiendo de vez en cuando.

Paso 2

Reservamos la crema de arroz con leche hasta que se temple.

Paso 3

En un bol desmenuzamos los polvorones, primero con las manos y después con la ayuda de un tenedor. Incorporamos la levadura y el azúcar e integramos bien con los polvorones.

Paso 4

En un bol grande añadimos la crema de arroz con la leche. Añadimos la mezcla desmenuzada de los polvorones y mezclamos. Incorporamos también los dos huevos que previamente habremos batido.

Paso 5

Mezclamos bien los ingredientes hasta conseguir una crema homogénea.

Paso 6

Vertemos la mezcla en un molde que previamente habremos untado de mantequilla y/o forrado con papel vegetal. Si empleamos un molde de silicona, no será necesario engrasarlo ni forrarlo. El molde empleado es de diámetro 18 cm.

Paso 7

Con el horno previamente caliente a 170 ºC, introducimos el molde en el horno. Horneamos el pudin durante 60 minutos a 170 ºC con calor por arriba y por abajo, sin ventilador.

Paso 8

Si utilizamos un molde mayor, el tiempo de horneado se reducirá. Por eso será conveniente comprobar el punto de cocción pinchando el pudin con un palito y comprobando que este salga limpio.

Paso 9

Una vez cocido el pudin, dejamos que se enfríe sobre una rejilla antes de desmoldarlo. Es importante que esté frío para cortarlo sin riesgo de que se deshaga.