Risotto de espárragos trigueros y chirlas con Thermomix

Total: 55 min

Comensales: 4

Me encantan los risottos y más aún si los hago en laThermomix porque no tengo necesidad de estar continuamente removiéndolo, lo hace la máquina sola y yo me puedo dedicar a hacer otras cosas.

Vamos a utilizar las tres alturas de la máquina, ya que elaboraremos el caldo al mismo tiempo que abrimos las chirlas y cocemos los espárragos al vapor.

Es recomendable utilizar un arroz especial para risotto (variedades Carnaroli o Arborio, por ejemplo), ya que tienen más capacidad de absorción de líquido y mayor capacidad para liberar almidón, lo que aportará esa textura melosa que tanto nos gusta.

Ingredientes para elaborar el risotto de espárragos trigueros y chirlas Para el risotto Chirlas, 500 g

Espárragos trigueros, un manojo

Cebolla, 40 g

Aceite de oliva virgen extra, 30 g

Arroz SOS Especial risotto, 320 g

Vino blanco seco, 100 g

Sal, un pellizco

Caldo de pescado, 500 g

Queso parmesano, 50 g Para el caldo Agua, 600 g

Cabezas y espinas de pescado

Puerro, 1

Aceite de oliva virgen extra, 25 g

Sal, 1 cdta

01: Elaboramos el caldo al mismo tiempo que abrimos las chirlas y cocinamos los espárragos trigueros al vapor

Lo primero de todo es poner a remojo las chirlas en agua fría con un poco de sal durante al menos una hora para que suelten la arenilla que puedan tener. Además, yo las suelo repasar una a una para que no haya ninguna vacía de carne y llena de arena que nos pueda arruinar la preparación.

Vamos a aprovechar las tres alturas de la Thermomix para hacer al mismo tiempo el caldo de pescado, abrir las chirlas y cocinar los espárragos trigueros al vapor.

Vertemos en el vaso de la Thermomix el agua, las cabezas y espinas del pescado, el puerro cortado en trozos de unos 3 cm, el aceite y la sal. Podemos añadir también cáscaras y cabezas de marisco como gambas o langostinos que tengamos reservadas en el congelador de alguna otra preparación.

Aclaramos y lavamos bien las almejas y las ponemos dentro del recipiente Varoma. El jugo que soltarán las almejas al abrirse caerá al caldo y lo enriquecerá.

Lavamos los espárragos trigueros, les quitamos la parte leñosa y los situamos en la bandeja Varoma.

Tapamos el varoma y lo situamos en su posición. Programamos 20 min/Varoma/vel 1.

Colamos el caldo por un colador de malla fina y reservamos.

Retiramos los espárragos trigueros, los cortamos en trozos de 1 ó 2 cm y reservamos.

Retiramos las valvas de las chirlas, si lo deseamos podemos reservar algunas sin retirar para decorar al servir el plato. Reservamos los cuerpos de las chirlas. Como las chirlas suelen ser de tamaño pequeño retirar los cuerpos es una tarea un poco laboriosa, puedes aprovechar a hacerlo mientras se cocina el risotto.

Lavamos el vaso.

02: Cocinamos el risotto

Ponemos en el vaso la cebolla cortada en trozos y el aceite. Troceamos programando 2 seg/vel 5 y bajamos los restos de cebolla de las paredes del vaso. Sofreímos 3 min/120ºC/vel 1.

Añadimos el arroz SOS Especial Risotto y rehogamos durante 3 min/120ºC/giro inverso, vel 1.

Incorporamos el vino blanco y programamos 1 min/Varoma/giro inverso, vel 1 sin poner el cubilete para favorecer la evaporación del alcohol.

Añadimos el caldo de pescado reservado y cocinamos programando 14 min/100ºC/giro inverso, vel 1.

Lo ideal es añadir el caldo caliente por el bocal en tres veces cada tres o cuatro minutos para que el arroz vaya soltando el almidón poco a poco, pero si no tenemos esos minutos para estar delante de la máquina, lo podemos echar todo al mismo tiempo, que es lo que yo he hecho en esta ocasión.

Tras el cocinado, obtendremos un arroz tierno y muy meloso por el almidón que han liberado los granos de arroz.

Añadimos los espárragos trigueros troceados (reservamos alguna punta para decorar) y los cuerpos de las chirlas reservados (no añadimos las chirlas con cáscara que tenemos reservadas para decorar). Probamos y rectificamos de sal si es necesario.

Removemos suavemente con la espátula. Opcionalmente podemos añadir algo de mantequilla, pero en este caso está tan mantecoso que yo no lo he hecho, para no añadir calorías.

03: Servimos el risotto de chirlas y trigueros

Servimos el risotto en los platos y decoramos con las puntas de espárragos y las chirlas reservadas. Espolvoreamos con queso parmesano rallado o en lascas, mejor si es recién cortado o rallado ya que su sabor será más intenso; el que compramos en el supermercado tiene muchísimo menos sabor. Si lo rallamos en la Thermomix lo añadimos al vaso cortado en dados y programamos 10 seg/vel progresiva 5 – 10.

Es importante servir el risotto inmediatamente después de estar terminado para poder disfrutar al máximo de su melosidad y que no se pase .

Resultado

El resultado de esta preparación es un delicioso arroz muy meloso y también contundente, por lo que puede ser un perfecto plato principal junto con un entrante ligero.

Los risottos son muy versátiles y admiten multitud de ingredientes, te dejo varias ideas para elaborar sin robot de cocina, de la manera tradicional:

